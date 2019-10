Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab89736f-16b3-420c-a937-746f98afe0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig rekordgyanús a részvétel.","shortLead":"Eddig rekordgyanús a részvétel.","id":"20191013_Tovabbra_is_oriasi_a_valasztokedv__21_millioan_szavaztak_13_oraig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab89736f-16b3-420c-a937-746f98afe0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3b490d-6e60-45b1-979a-4ce527a24ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tovabbra_is_oriasi_a_valasztokedv__21_millioan_szavaztak_13_oraig","timestamp":"2019. október. 13. 13:44","title":"Továbbra is óriási a választókedv – 2,1 millióan szavaztak 13 óráig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf237493-b2f6-4114-8410-18a2003426b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ketten meghaltak, húszan megsebesültek.","shortLead":"Ketten meghaltak, húszan megsebesültek.","id":"20191013_Osszedolt_egy_18_emeletes_szalloda_New_Orelansban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf237493-b2f6-4114-8410-18a2003426b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762bb713-7cef-43a4-8380-bcfa5fb06c33","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Osszedolt_egy_18_emeletes_szalloda_New_Orelansban__video","timestamp":"2019. október. 13. 08:09","title":"Összedőlt egy 18 emeletes szálloda New Orelansban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium szerezte meg.","shortLead":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei...","id":"20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408bcbe6-7531-4c91-9c9a-1b2201a15dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","timestamp":"2019. október. 12. 12:25","title":"Az egyházi iskolák rangsorát a Deák Téri Evangélikus Gimnázium vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe647d1d-f921-4b2a-bcc7-ff93f3ca72e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pénteken még biztos volt abban a francia hatóság, hogy megtalálták a 2011 óta keresett gyilkost. ","shortLead":"Pénteken még biztos volt abban a francia hatóság, hogy megtalálták a 2011 óta keresett gyilkost. ","id":"20191012_Megsem_a_csaladja_2011es_megolesevel_gyanusitott_francia_ferfit_fogtak_el_Skociaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe647d1d-f921-4b2a-bcc7-ff93f3ca72e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7390bd79-59e5-4ac7-b18d-c3ddc3725748","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Megsem_a_csaladja_2011es_megolesevel_gyanusitott_francia_ferfit_fogtak_el_Skociaban","timestamp":"2019. október. 12. 15:23","title":"Mégsem a 8 éve keresett családgyilkost kapták el Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8f188-c396-4e79-a7e8-3fd593249a1f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Még az óvatosabb kommentárok szerint is felemás lett a Katarban megrendezett atlétikai világbajnokság. A kevésbé finomkodók inkább azt mondják: íme a bizonyíték, hogy Katarnak soha többé semmilyen nagy sporteseményt nem szabad odaadni. Hiába, három év múlva jön a foci-vb, a távlati cél pedig az olimpiarendezés.","shortLead":"Még az óvatosabb kommentárok szerint is felemás lett a Katarban megrendezett atlétikai világbajnokság. A kevésbé...","id":"20191012_katar_atletika_vb_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8f188-c396-4e79-a7e8-3fd593249a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0a0c72-2491-447a-b5f5-e66bc8db7f0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191012_katar_atletika_vb_korrupcio","timestamp":"2019. október. 12. 16:00","title":"Méregdrága, nézők nélküli, ám korrupciógyanúval teli volt a foci-vb főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16afe814-dac3-4f8b-a679-6baebdd73b30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jurij Lucenko volt ukrán főügyész vasárnap tagadta azokat az amerikai sajtóértesüléseket, amelyek szerint ő beszélte rá Donald Trump amerikai elnök ügyvédje, Rudy Giuliani két floridai üzlettársát, hogy járjanak közben Marie Yovanovitch-nak, az Egyesült Államok kijevi nagykövetének leváltása érdekében.\r

","shortLead":"Jurij Lucenko volt ukrán főügyész vasárnap tagadta azokat az amerikai sajtóértesüléseket, amelyek szerint ő beszélte rá...","id":"20191013_A_volt_ukran_fougyesz_tagadja_hogy_koze_volt_az_amerikai_nagykovet_levaltasahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16afe814-dac3-4f8b-a679-6baebdd73b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f07708-4964-4703-bb7f-c45bdbd2f257","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_A_volt_ukran_fougyesz_tagadja_hogy_koze_volt_az_amerikai_nagykovet_levaltasahoz","timestamp":"2019. október. 13. 16:33","title":"A volt ukrán főügyész tagadja, hogy köze volt az amerikai nagykövet leváltásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós István főpolgármester szombat este 9 órára hívott össze. A Városháza előtt, majd később odabenn is, tüntetés zajlott.","shortLead":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós...","id":"20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf54e56-8927-4608-a201-3c80c1e0c059","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","timestamp":"2019. október. 12. 21:48","title":"Karácsony: Méltó ez az alkalom Tarlós távozásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa8fede-a6f6-4482-b8c1-82d5ab7cfe08","c_author":"Petruskó Norbert","category":"itthon","description":"Feszült arcok a Fidesznél, örömittas, egymást ölelgető emberek a Velünk a Város Egyesület eredményváróján – még az ellenzéki összefogás jelöltjeit is meglepte, milyen sikerrel szerepeltek az önkormányzati választáson Miskolcon. Polgármester-jelöltjük, Veres Pál a szavazatok 80 százalék körüli feldolgozottságánál rögtönzött sajtótájékoztatót tartott, hogy kommentálja az eredményeket: azt, hogy a szavazatok 54,8 százalékának megszerzésével ő lehet Miskolc új polgármestere. A Fidesz jelöltje, Alakszai Zoltán 40,8 százalékos szavazataránnyal várta az este végét.","shortLead":"Feszült arcok a Fidesznél, örömittas, egymást ölelgető emberek a Velünk a Város Egyesület eredményváróján – még...","id":"20191014_Tarolt_az_ellenzek_Miskolcon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baa8fede-a6f6-4482-b8c1-82d5ab7cfe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dead8c-9f12-4358-b587-07c6a78dbc85","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tarolt_az_ellenzek_Miskolcon","timestamp":"2019. október. 14. 00:01","title":"Tarolt az ellenzék Miskolcon - őket is meglepte az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]