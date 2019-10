Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az egyikben egy kerékpáros sérült meg a 33-as úton, a másik két esetben autók ütköztek az M0-son. ","shortLead":"Az egyikben egy kerékpáros sérült meg a 33-as úton, a másik két esetben autók ütköztek az M0-son. ","id":"20191012_Ket_baleset_is_tortent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee7f9c1-5fb3-4a6b-aed1-d887cc853ed0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Ket_baleset_is_tortent","timestamp":"2019. október. 12. 16:49","title":"Három helyen is lelassult a forgalom balesetek miatt: az M0-son és Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","shortLead":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","id":"20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee341e3-b8bc-4194-beae-31bf3f27b8ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","timestamp":"2019. október. 12. 11:26","title":"Az edelényi Fidesz elnöke kiállt Molnár Oszkár mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191013_apple_iphone_11_pro_max_consumer_reports_2000_eves_papirusztekercs_megfejtese_instagram_following_ful_eltunt_chrome_https_linkek_kh_multibank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7895ec92-da2d-4bfd-ae06-556c719a6c65","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_apple_iphone_11_pro_max_consumer_reports_2000_eves_papirusztekercs_megfejtese_instagram_following_ful_eltunt_chrome_https_linkek_kh_multibank","timestamp":"2019. október. 13. 12:03","title":"Ez történt: kikapcsolták az Instagram-funkciót, mellyel láthattuk, ki mit lájkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy térképen a 23 város eredménye. ","shortLead":"Egy térképen a 23 város eredménye. ","id":"20191014_megyei_jogu_varosok_valasztas_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4ae738-edac-43df-88dd-b871f3ce7318","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_megyei_jogu_varosok_valasztas_terkep","timestamp":"2019. október. 14. 00:25","title":"Kulcshelyeket vitt az ellenzék, de a megyei jogú városok többségét a Fidesz nyerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Szegeden és Egerben is az ellenzéki jelölt nyert a polgármester-választáson, a fővárosban pedig Karácsony Gergely diadalmaskodott. Nyert ugyanakkor Borkai Zsolt Győrben, az ő eredményére ezek szerint alig hatott a szexbotrány. A hvg.hu folyamatosan tudósít minden fontos és kritikus helyszínről, és eredményváró központból. Kövesse az érkező híreket perctől percre!","shortLead":"Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Szegeden és Egerben is az ellenzéki jelölt nyert a polgármester-választáson...","id":"20191013_Itt_erkeznek_a_valasztasi_eredmenyek__percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb1b5ed-6faa-47f3-9303-ae7182a10804","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_erkeznek_a_valasztasi_eredmenyek__percrol_percre","timestamp":"2019. október. 13. 19:07","title":"Együttműködést ajánlott Budapestnek Orbán Viktor - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee18402c-dd29-4b03-99b3-26e1ea4ccaf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky új felmérése megállapította, hogy az ipari szervezetek kétharmada nem jelenti be a kiberbiztonsági incidenseket a szabályozó hatóságoknak. A kibervédelmi cég szerint bár a modern ipari-üzleti világban a megfelelőség nemcsak kulcsponti kérdés, hanem a beruházások mozgatórugója is, mégis számos tényező befolyásolja azt, hogy miként követik a vállalatok a megfelelőségi szabályokat.","shortLead":"A Kaspersky új felmérése megállapította, hogy az ipari szervezetek kétharmada nem jelenti be a kiberbiztonsági...","id":"20191012_kaspersky_ipari_kiberbiztonsag_incidensek_jelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee18402c-dd29-4b03-99b3-26e1ea4ccaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1998bd-b3fb-4ac8-8a2f-b30f6a4f9527","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_kaspersky_ipari_kiberbiztonsag_incidensek_jelentese","timestamp":"2019. október. 12. 10:03","title":"100-ból 67 gyártó nem szól a hatóságoknak, ha adatbaj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","shortLead":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","id":"20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68e5d13-8a16-4d5a-b2d2-c308d90d0304","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","timestamp":"2019. október. 12. 09:49","title":"Hibrid Suzukik készülnek majd Eszergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f831d793-5a57-481e-ba5a-685073afadcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét az illegális gyorsulási versenyek miatt tartottak nagyszabású akciót.","shortLead":"Ismét az illegális gyorsulási versenyek miatt tartottak nagyszabású akciót.","id":"20191012_372_autot_a_rendorok_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f831d793-5a57-481e-ba5a-685073afadcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e03ff0-a555-44ee-9536-f9cc510f5246","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_372_autot_a_rendorok_penteken","timestamp":"2019. október. 12. 18:37","title":"372 autót motoztak végig a rendőrök egy péntek éjjeli nagy razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]