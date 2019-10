Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. A mostani írás ráadásul rendhagyó: a szokásos vasárnap helyett hétfőn jelenik meg, e heti szerzőnk, Parti Nagy Lajos ugyanis azt kérte: hadd várja meg a választás eredményét.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827b5806-c070-4630-b597-39d03825ccce","keywords":null,"link":"/360/20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","timestamp":"2019. október. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos smúzrémült martalócokat látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36c2170-f24f-4850-aa1f-ef4be5f0df02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint Borkai Zsolt ügyei miatt veszítettek el számos kerületet.","shortLead":"A miniszter szerint Borkai Zsolt ügyei miatt veszítettek el számos kerületet.","id":"20191015_Gulyas_Gergely_szerint_a_Fidesz_megerdemelne_hogy_tobb_keruletben_is_orokos_polgarmestereket_adjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d36c2170-f24f-4850-aa1f-ef4be5f0df02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1631b240-d3b8-4ba6-bcce-9fd2c838ca6a","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Gulyas_Gergely_szerint_a_Fidesz_megerdemelne_hogy_tobb_keruletben_is_orokos_polgarmestereket_adjon","timestamp":"2019. október. 15. 13:28","title":"Gulyás: A Fidesz megérdemelné, hogy több kerületben is örökös polgármestereket adjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab65fe5-c2ac-4144-874a-173ac8cb7153","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely frissen megválasztott főpolgármester komoly fejlesztéseket tervez a budapesti közösségi közlekedésben, de a kormány segítsége nélkül a jelenlegi színvonalat sem fogja tudni fenntartani. A kormánynak lehetősége van bedönteni a tömegközlekedést, a főpolgármester a közgyűlési többséggel pedig sztrájkba engedheti a szakszervezeteket. A legvalószínűbb, hogy csatározásokkal tarkított, kényszerű együttműködés lesz a következő években.","shortLead":"Karácsony Gergely frissen megválasztott főpolgármester komoly fejlesztéseket tervez a budapesti közösségi...","id":"20191015_orban_karacsony_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ab65fe5-c2ac-4144-874a-173ac8cb7153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f5a71-aab5-455b-b58f-bf4c8bec4843","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_orban_karacsony_budapest","timestamp":"2019. október. 15. 06:30","title":"Orbán kirohaszthatja a tömegközlekedést Karácsony alól, ő viszont ledobhatja az atombombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbf8ba2-fdc8-4561-a63f-8ab094c2fd26","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Hétfőn megjött a többi adat is: 100 hely közül csak 48-at szerzett a kormányzó Jog és Igazságosság párt.","shortLead":"Hétfőn megjött a többi adat is: 100 hely közül csak 48-at szerzett a kormányzó Jog és Igazságosság párt.","id":"20191014_lengyel_valasztas_kormanypart_jog_es_igazsagossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afbf8ba2-fdc8-4561-a63f-8ab094c2fd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6569e25b-dd74-42d0-a159-8140166b7b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_lengyel_valasztas_kormanypart_jog_es_igazsagossag","timestamp":"2019. október. 14. 20:56","title":"Lengyel választás: a szenátusban még sincs kormánypárti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76d5910-b705-4fd4-90db-55336bbad15f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megkezdte kéthetes börtönbüntetését egy kaliforniai szövetségi börtönben Felicity Huffman, a Született feleségek sztárja, akit csalás és vesztegetés miatt ítéltek el, mert kiderült, hogy több gazdag szülőhöz hasonlóan törvénytelenül akarta bejuttatni gyerekét az egyetemre.","shortLead":"Megkezdte kéthetes börtönbüntetését egy kaliforniai szövetségi börtönben Felicity Huffman, a Született feleségek...","id":"20191016_Bevonult_a_bortonbe_a_Szuletett_felesegek_szinesznoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f76d5910-b705-4fd4-90db-55336bbad15f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a653135e-699b-40bf-a0f8-e62ef2f1f204","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Bevonult_a_bortonbe_a_Szuletett_felesegek_szinesznoje","timestamp":"2019. október. 16. 10:24","title":"Börtönbe vonult a Született feleségek színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó leleplezte a nemrégiben debütált Taycan korábbiaknál szerényebb tudású változatát.","shortLead":"A német gyártó leleplezte a nemrégiben debütált Taycan korábbiaknál szerényebb tudású változatát.","id":"20191014_itt_a_porsche_olcsobb_es_gyengebb_villanyautoja_ami_meg_igy_is_571_loeros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18341604-fb03-4681-aedf-7924099a442a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_itt_a_porsche_olcsobb_es_gyengebb_villanyautoja_ami_meg_igy_is_571_loeros","timestamp":"2019. október. 14. 16:46","title":"Itt a Porsche olcsóbb és gyengébb villanyautója, ami még így is 530+ lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8beac01-6089-4f1f-b298-23a5980cf7e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék polgármesterjelöltje bejelentést tett a Nemzeti Választási Irodánál.","shortLead":"Az ellenzék polgármesterjelöltje bejelentést tett a Nemzeti Választási Irodánál.","id":"20191015_szavazourna_budakeszi_onkormanyzati_valasztas_hegyesi_beata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8beac01-6089-4f1f-b298-23a5980cf7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8906f547-3969-4221-b8e1-50149cd38c1f","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_szavazourna_budakeszi_onkormanyzati_valasztas_hegyesi_beata","timestamp":"2019. október. 15. 16:16","title":"Üres, leplombált urnát találtak az utcán Budakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9e0d45-a479-4dfc-b0cd-93ae688b0c81","c_author":"HVG","category":"360","description":"Varsányi Gyula Franzstadti történetek című kötetében veti fel a fenti kérdést, ami nem elképzelhetetlen, hiszen a nagy író és a leendő nagy költő gyakorlatilag szomszédok voltak.","shortLead":"Varsányi Gyula Franzstadti történetek című kötetében veti fel a fenti kérdést, ami nem elképzelhetetlen, hiszen a nagy...","id":"201941_konyv__kortalan_irodalom_varsanyi_gyula_franzstadti_tortenetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9e0d45-a479-4dfc-b0cd-93ae688b0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de973a2d-8d1b-45ec-a38c-aca2f706fea6","keywords":null,"link":"/360/201941_konyv__kortalan_irodalom_varsanyi_gyula_franzstadti_tortenetek","timestamp":"2019. október. 14. 12:20","title":"Vett-e kuglert Móricz Zsigmond József Attilának? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]