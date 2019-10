Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a28ce642-225b-4d74-92b0-be1f691b3845","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öten estek neki kalapáccsal a 32 éves férfinak. Az Civil Human Rights Front szerint kormányközeli csoportok állhatnak a támadás mögött.","shortLead":"Öten estek neki kalapáccsal a 32 éves férfinak. Az Civil Human Rights Front szerint kormányközeli csoportok állhatnak...","id":"20191016_Kalapaccsal_vertek_ossze_a_hongkongi_tuntetesek_egyik_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a28ce642-225b-4d74-92b0-be1f691b3845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88d517c-d5ea-421a-9219-55be2f89cafa","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Kalapaccsal_vertek_ossze_a_hongkongi_tuntetesek_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. október. 16. 21:01","title":"Kalapáccsal verték össze a hongkongi tüntetések egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finoman szólva is ígéretesnek tűnik az a fejlesztés, amellyel a japán tudósok oldanák meg a globális vérhiányt.","shortLead":"Finoman szólva is ígéretesnek tűnik az a fejlesztés, amellyel a japán tudósok oldanák meg a globális vérhiányt.","id":"20191016_mesterseges_ver_transzfuzio_veratomlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a07512-08ab-44d8-bfd4-8c0a93f95778","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_mesterseges_ver_transzfuzio_veratomlesztes","timestamp":"2019. október. 16. 09:03","title":"Új találmány a mesterséges vér, bármilyen vércsoportú ember kaphatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","shortLead":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","id":"20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705080f-ee7e-40d0-ae1f-8c28fa89270a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","timestamp":"2019. október. 15. 20:05","title":"Csökkent az ingatlaneladások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint racionális, hogy a miniszterelnök eddig békülékeny hangot ütött meg a választás után, fő forgatókönyvként nem azzal számol, hogy a kormány nem ad majd pénzt valamire, de Budapest szerinte már most jobb helyzetben van. Úgy látja, a Fidesz elkényelmesedett a választás előtt. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint racionális, hogy a miniszterelnök eddig békülékeny hangot ütött meg a választás után, fő...","id":"20191016_Karacsony_orban_fidesz_tarlos_budapest_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d9fa35-5607-49d4-ade4-c085761f5592","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Karacsony_orban_fidesz_tarlos_budapest_valasztas","timestamp":"2019. október. 16. 13:04","title":"Karácsony jövő héten tárgyalna Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"Suhajda Gábor","category":"tudomany","description":"Naponta átlagosan 40-50 értesítés érkezik a telefonunkra. Nyolc órányi alvással számolva ez minden ébren töltött órában átlagosan 3 értesítést jelent. A témával foglalkozó pszichológusok szerint az értesítések nagyon komoly stresszforrást jelentenek a mai ember számára. Ön hány értesítést kap a telefonjára egy nap? Gondolkodott már azon, hogy abból vajon mennyi igazán érdemes az azonnali figyelmére?","shortLead":"Naponta átlagosan 40-50 értesítés érkezik a telefonunkra. Nyolc órányi alvással számolva ez minden ébren töltött órában...","id":"20191015_telefonos_ertesitesek_ux_felhasznaloi_aktivitas_fuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d45fe9-4bb1-41bf-977f-336e6562aaf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_telefonos_ertesitesek_ux_felhasznaloi_aktivitas_fuggoseg","timestamp":"2019. október. 15. 19:03","title":"Önnek egy rakás új értesítése érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy norvég parlamenti képviselő szerint a demokráciáért tüntető hongkongiak megérdemelnék a Nobel-békedíjat. Bejelentése várhatóan újabb konfliktust gerjeszt Oslo és Peking között.","shortLead":"Egy norvég parlamenti képviselő szerint a demokráciáért tüntető hongkongiak megérdemelnék a Nobel-békedíjat...","id":"20191016_nobel_bekedij_norveg_politikus_hongkong_demokracia_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ae181-ad52-45be-81d7-a388985d094f","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_nobel_bekedij_norveg_politikus_hongkong_demokracia_tuntetes","timestamp":"2019. október. 16. 14:11","title":"Nobel-díjra terjesztették fel Hongkong népét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76eb4ce-3fc3-4875-96c2-93dc27d059d8","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"A pénz mellett teljesíthető feladatokra és jó szóra vágynak a középvezetők, akiket ezek híján könnyű elcsábítani, de hátrány, ha nem igazodnak el a NER-ben is.","shortLead":"A pénz mellett teljesíthető feladatokra és jó szóra vágynak a középvezetők, akiket ezek híján könnyű elcsábítani, de...","id":"201921__kozepvezetok_piaca__fasultsag__fluktuacios_rekorderek__pres_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d76eb4ce-3fc3-4875-96c2-93dc27d059d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21649695-c816-43f8-9c81-8c50f30cb3eb","keywords":null,"link":"/360/201921__kozepvezetok_piaca__fasultsag__fluktuacios_rekorderek__pres_alatt","timestamp":"2019. október. 16. 11:45","title":"Középvezetői népvándorlás: van az a pénz, ami nem kompenzálja a stresszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8beac01-6089-4f1f-b298-23a5980cf7e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék polgármesterjelöltje bejelentést tett a Nemzeti Választási Irodánál.","shortLead":"Az ellenzék polgármesterjelöltje bejelentést tett a Nemzeti Választási Irodánál.","id":"20191015_szavazourna_budakeszi_onkormanyzati_valasztas_hegyesi_beata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8beac01-6089-4f1f-b298-23a5980cf7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8906f547-3969-4221-b8e1-50149cd38c1f","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_szavazourna_budakeszi_onkormanyzati_valasztas_hegyesi_beata","timestamp":"2019. október. 15. 16:16","title":"Üres, leplombált urnát találtak az utcán Budakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]