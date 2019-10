Az Index Balatonfüreden is megtalálta Borkaiék nyomát

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52d8d9f0-93f1-4836-b410-96a0c2b32dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz visszafogadta Erdősi Lászlót, de hiába. Még a testületbe sem került be egyetlen jelöltjük sem.","shortLead":"A Fidesz visszafogadta Erdősi Lászlót, de hiába. Még a testületbe sem került be egyetlen jelöltjük sem.","id":"20191016_Csunya_vereseget_szenvedett_a_kopaszbotranybol_megismert_Erdosi_Laszlone_ferje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d8d9f0-93f1-4836-b410-96a0c2b32dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9667a8c6-b0d0-4f0d-a918-ff0a7e4a0725","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Csunya_vereseget_szenvedett_a_kopaszbotranybol_megismert_Erdosi_Laszlone_ferje","timestamp":"2019. október. 16. 18:46","title":"Csúnya vereséget szenvedett a kopaszbotrányból megismert Erdősi Lászlóné férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9e8862-5d33-4991-b880-82b27ff6b27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A populizmus védelmében címmel jelent meg a New York Times oldalán a Terror Háza Múzeum főigazgatójának cikke.","shortLead":"A populizmus védelmében címmel jelent meg a New York Times oldalán a Terror Háza Múzeum főigazgatójának cikke.","id":"20191017_A_New_York_Timesban_vedte_Schmidt_Maria_a_populizmust_es_Orban_Viktort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9e8862-5d33-4991-b880-82b27ff6b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ef1d49-f5ea-40bd-b5a0-72c8f3bef003","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_A_New_York_Timesban_vedte_Schmidt_Maria_a_populizmust_es_Orban_Viktort","timestamp":"2019. október. 17. 14:44","title":"A New York Timesban védi Schmidt Mária a populizmust és Orbán illiberális rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a0195-fb29-4059-ad5b-943e4605cb0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője a párt kihelyezett frakcióülésén elárulta, hogy az alkotmánymódosítás lekerült a kormány napirendjéről. Karácsony Gergelynek pedig drukkolnak, hogy meg tudja ugrani a magas lécet, amit Tarlós István állított fel. ","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője a párt kihelyezett frakcióülésén elárulta, hogy az alkotmánymódosítás lekerült a kormány...","id":"20191017_Kocsis_Mate_jo_hogy_Borkai_Zsolt_kilepett_a_Fideszbol_csak_kicsit_keson_tette_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a0195-fb29-4059-ad5b-943e4605cb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486a8982-bec0-433d-a2f2-3d1216613a6d","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Kocsis_Mate_jo_hogy_Borkai_Zsolt_kilepett_a_Fideszbol_csak_kicsit_keson_tette_meg","timestamp":"2019. október. 17. 19:30","title":"Kocsis Máté: Jó, hogy Borkai Zsolt kilépett a Fideszből, csak kicsit későn ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f5c00b-7669-43b2-902f-fe4a6419bc35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos megállapodásokat fogunk aláírni a gazdaság, a szociális biztonság és a sport területén folytatandó együttműködésről Vlagyimir Putyin orosz elnök október 30-i budapesti látogatásakor – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek szerdán Moszkvában.","shortLead":"Fontos megállapodásokat fogunk aláírni a gazdaság, a szociális biztonság és a sport területén folytatandó...","id":"20191016_Erkezik_Putyin_Szijjarto_bejelentette_fontos_szerzodeseket_irnak_majd_ala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48f5c00b-7669-43b2-902f-fe4a6419bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7215d5-59d1-4c55-80a5-604dbb16e735","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Erkezik_Putyin_Szijjarto_bejelentette_fontos_szerzodeseket_irnak_majd_ala","timestamp":"2019. október. 16. 15:58","title":"Érkezik Putyin, Szijjártó bejelentette, fontos szerződéseket írnak majd alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d672c52-d619-4419-b847-91ee17244ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segítség a CEU-nak, szövetség a nem fideszes irányítású városoknak, rögtön az első közgyűlési ülésen számos döntés - Karácsony Gergely frissen megválasztott főpolgármester a józsefvárosi Patyolat Bárban tartott sajtótájékoztatót.","shortLead":"Segítség a CEU-nak, szövetség a nem fideszes irányítású városoknak, rögtön az első közgyűlési ülésen számos döntés...","id":"20191016_Karacsony_Gergely_fopolgarmester_sajtotajekoztatoja__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d672c52-d619-4419-b847-91ee17244ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fc4d63-5ddb-416e-8994-ae1530eae397","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Karacsony_Gergely_fopolgarmester_sajtotajekoztatoja__ELO","timestamp":"2019. október. 16. 15:40","title":"Karácsony Gergely: Két levelet írok meg a beiktatásom napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4","c_author":"Training360 Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon sikeres egy cég, amelynek nincs képzési modellje? Miként lehet meggyőzni a dolgozót, hogy jó lesz neki munka mellett tanulni? És mindez hogyan segíthet a fluktuáció csökkentésében? A munkaerőpiaci helyzet és a munkavállalói képzések kapcsolatának jártunk utána – mutatjuk a legfontosabb tapasztalatokat.","shortLead":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon...","id":"20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8551d8-8afe-4911-9679-812dd90b2152","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","timestamp":"2019. október. 17. 11:30","title":"Mit adhat a vállalati képzés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok is megkapják a prémiumot, akik idén vonultak nyugdíjba.","shortLead":"Azok is megkapják a prémiumot, akik idén vonultak nyugdíjba.","id":"20191017_Valtozott_a_nyugdijpremiumra_jogosultak_kore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fe43ff-9664-4de1-a964-60e6f125ad00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Valtozott_a_nyugdijpremiumra_jogosultak_kore","timestamp":"2019. október. 17. 09:12","title":"Változott a nyugdíjprémiumra jogosultak köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szellőztetőrendszer is működésképtelen.","shortLead":"A szellőztetőrendszer is működésképtelen.","id":"20191017_Mutet_kozben_rosszul_lett_egy_orvos_a_Semmelweis_Egyetemen_miutan_leszereltek_a_mobilklimat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc4a230-e1e5-4976-b17d-e73e2a8a50c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_Mutet_kozben_rosszul_lett_egy_orvos_a_Semmelweis_Egyetemen_miutan_leszereltek_a_mobilklimat","timestamp":"2019. október. 17. 19:49","title":"Műtét közben rosszul lett egy orvos a Semmelweis Egyetemen, miután leszerelték a mobilklímát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]