[{"available":true,"c_guid":"f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","shortLead":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","id":"20191013_Leallt_a_Valasztashu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d24e15-7109-4866-85f5-dc1ab753fcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Leallt_a_Valasztashu","timestamp":"2019. október. 13. 20:37","title":"Komoly gondok vannak a Választás.hu-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÖOK úgy tudja, a minisztériumban is látják, hogy gondot okozhat a felvételi nyelvvizsgához kötése. ","shortLead":"A HÖOK úgy tudja, a minisztériumban is látják, hogy gondot okozhat a felvételi nyelvvizsgához kötése. ","id":"20191015_Haladekot_adna_a_felvetelizoknek_a_nyelvvizsga_megszerzesere_a_HOOK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cec6b8-3bb6-4b0f-a4ee-788c849909a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Haladekot_adna_a_felvetelizoknek_a_nyelvvizsga_megszerzesere_a_HOOK","timestamp":"2019. október. 15. 09:42","title":"Haladékot adna a felvételizőknek a nyelvvizsga megszerzésére a HÖOK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bae39ab-ccd3-4007-8229-76b75e8da5ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De szoros a küzdelem.","shortLead":"De szoros a küzdelem.","id":"20191013_Szombathelyen_is_az_ellenzeki_jelolt_vezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bae39ab-ccd3-4007-8229-76b75e8da5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69351bd5-5ee5-4e4e-aa7f-a6bb849c3991","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szombathelyen_is_az_ellenzeki_jelolt_vezet","timestamp":"2019. október. 13. 21:52","title":"Szombathelyen is az ellenzéki jelölt vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bokorban egy képviselő több szavazatot kapott, mint a polgármesterjelöltek.","shortLead":"Bokorban egy képviselő több szavazatot kapott, mint a polgármesterjelöltek.","id":"20191014_bokor_szakony_polgarmester_valasztas_szavazategyenloseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fb3ce6-8763-439b-b323-9eb5666b8309","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_bokor_szakony_polgarmester_valasztas_szavazategyenloseg","timestamp":"2019. október. 14. 07:50","title":"Tizenkét településen sem tudtak polgármestert választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárát Tóta W. Árpád kérdezte a Fidesz eredményváró központjában, a Bálnában az önkormányzati választások estéjén. ","shortLead":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárát Tóta W. Árpád...","id":"20191013_Kovacs_Zoltan_elmondta_Borkaira_utalte_Orban_a_kongresszusi_beszedeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c4f4b2-87e1-4427-beea-3ce6779a753d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Kovacs_Zoltan_elmondta_Borkaira_utalte_Orban_a_kongresszusi_beszedeben","timestamp":"2019. október. 13. 20:45","title":"Kovács Zoltán elmondta, Borkaira utalt-e Orbán a kongresszusi beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban már összegyűjtöttük, milyen ajándékokkal próbálkoztak a kampányoló polgármesterek, most ideje megnézni, milyen eredményre vezetett ez.","shortLead":"Korábban már összegyűjtöttük, milyen ajándékokkal próbálkoztak a kampányoló polgármesterek, most ideje megnézni, milyen...","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_krumpli_osztogatas_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c316a9b0-b6d7-42dc-a0c9-87380a773ce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_onkormanyzati_valasztas_krumpli_osztogatas_ellenzek","timestamp":"2019. október. 14. 09:08","title":"Az emberek köszönték a krumplit, és leszavaztak az ellenzékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is megrendezik a kifejezetten fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép Versenyt, amelyre szinte bármivel lehet nevezni. A feltétel csak annyi, hogy valamilyen digitális eszközzel készüljön.","shortLead":"Idén is megrendezik a kifejezetten fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép Versenyt, amelyre szinte bármivel lehet...","id":"20191014_c3_alapitvany_szabadfogasu_szamitogep_verseny_2019_kiiras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218e20ac-c75e-4da6-8499-95661af8e13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_c3_alapitvany_szabadfogasu_szamitogep_verseny_2019_kiiras","timestamp":"2019. október. 14. 17:03","title":"Nincs még 19 és van egy jó ötlete? Akkor ezt feltétlenül olvassa el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9e0d45-a479-4dfc-b0cd-93ae688b0c81","c_author":"HVG","category":"360","description":"Varsányi Gyula Franzstadti történetek című kötetében veti fel a fenti kérdést, ami nem elképzelhetetlen, hiszen a nagy író és a leendő nagy költő gyakorlatilag szomszédok voltak.","shortLead":"Varsányi Gyula Franzstadti történetek című kötetében veti fel a fenti kérdést, ami nem elképzelhetetlen, hiszen a nagy...","id":"201941_konyv__kortalan_irodalom_varsanyi_gyula_franzstadti_tortenetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a9e0d45-a479-4dfc-b0cd-93ae688b0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de973a2d-8d1b-45ec-a38c-aca2f706fea6","keywords":null,"link":"/360/201941_konyv__kortalan_irodalom_varsanyi_gyula_franzstadti_tortenetek","timestamp":"2019. október. 14. 12:20","title":"Vett-e kuglert Móricz Zsigmond József Attilának? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]