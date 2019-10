Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Sony 360 Reality Audio hangformátuma az eddigieknél valósághűbb zenei élményt képes biztosítani. A gyártó azt ígéri, hogy a felhasználó úgy érezheti majd magát, mintha koncerten lenne. A gyártó azt ígéri, hogy a felhasználó úgy érezheti majd magát, mintha koncerten lenne. Ha ezt megcsinálja a Sony, nagyon más lesz a zenehallgatás. Hét hónapos kényszerszünete után újra fúrni kezdett a Marson az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Insight űrszondájának robotvakondja. Beindult a NASA Marsra kiküldött robotvakondja. Új megoldást jelentett be a Qualcomm. Új megoldást jelentett be a Qualcomm. Benne van az 5G, benne van a Wi-Fi 6, és mind a szolgáltatók, mind a felhasználók profitálhatnak belőle. Nagy ötlet: egyesíti az 5G-t és a Wi-Fi 6-ot a Qualcomm. Nem csak a Borkai-ügyön múlt az ellenzék előretörése az önkormányzati választáson - írja véleménycikkében Lakner Zoltán. A politikai elemző szerint október 13-a szintlépés lehetett az ellenzéknek, de még nem biztos, hogy meg is tudják lépni azt. Lakner Zoltán: Tényleg megszűnt a centrális erőtér, kérdés mit kezdünk vele. A Samsung Galaxy S10-tulajdonosok jobban teszik, ha nem ujjlenyomatos azonosítással védik le telefonjukat, a lezárt mobil ugyanis bármely ujjat elfogadja a felnyitáshoz. A gyártó már javában dolgozik a hibajavításon, és mint közölték, napokon belül elérhetővé válik a szoftver. Úton a segítség: jön a javítás a Galaxy S10 bármely ujjlenyomatos hibájára. Világszerte számos területen hoz áttörést a módosíthatatlan és hiteles adatnyilvántartás biztonságát garantáló blockchain-technológia. Szabolcsi András, a BlockBen szakértőjének elemzéséből kiderül: a TAJ-visszaélések vagy a kilométerórák visszatekerésének megakadályozása mellett az online fizetés gyorsabbá és biztonságosabbá tételét is lehetővé teszi a blockchain. Ha ezt tényleg bevezetik, vége a kilométerórák visszatekerésének. Szerencsét hozna a csapatnak a Dunaszerdahely új kabalája, egy mangalica. Kérdés, hogy szurkolók akarják-e. Kérdés, hogy szurkolók akarják-e. Mangalaci keményen próbálkozik, de lehet, hogy ez most kevés lesz. Ami jelenleg zajlik, az már régen nem politika, a NER alapja pedig a csicskítás – mondta Bödőcs Tibor humorista, akinek most jelent meg új könyve. A Borkai-botrányról úgy véli, az a Wall Street farkasának Fásy Ádám-féle kiadása. Bödőcs: Nincs ellenemre, hogy némi bors került az álkeresztény kleptokrácia orra alá