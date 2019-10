Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a801e6c-297c-471f-b8cd-2a44e1c2d227","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyanyja élete forog veszélyben, ezért a főszereplőnek lépnie kell, de nem bánja meg.","shortLead":"Nagyanyja élete forog veszélyben, ezért a főszereplőnek lépnie kell, de nem bánja meg.","id":"201942_film__mumbai_romanc_a_fenykep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a801e6c-297c-471f-b8cd-2a44e1c2d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47217853-5139-4f8f-bd1b-14098b4dfd85","keywords":null,"link":"/360/201942_film__mumbai_romanc_a_fenykep","timestamp":"2019. október. 18. 10:30","title":"Ismét lenyűgöző filmet készített az Ezerízű szerelem rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40552aa1-8c47-4e4e-827d-8e04d9234a58","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Mekkora ára van annak, ha egy tizenéves nem érzi a tettei súlyát?","shortLead":"Mekkora ára van annak, ha egy tizenéves nem érzi a tettei súlyát?","id":"20191018_A_buli_csucspontjan_mar_nincs_semmi_vicces","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40552aa1-8c47-4e4e-827d-8e04d9234a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c6497a-762e-46d2-8ff3-407c1107f981","keywords":null,"link":"/kultura/20191018_A_buli_csucspontjan_mar_nincs_semmi_vicces","timestamp":"2019. október. 18. 16:15","title":"A buli csúcspontján már nincs semmi vicces","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere felháborodva olvasott Borkai Zsolt ügyeiről. ","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere felháborodva olvasott Borkai Zsolt ügyeiről. ","id":"20191018_Balog_Zoltan_Az_ellenzek_jobb_mint_korabban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc485d70-5e6e-4c2c-8997-8a1584404894","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Balog_Zoltan_Az_ellenzek_jobb_mint_korabban","timestamp":"2019. október. 18. 21:31","title":"Balog Zoltán: Az ellenzék jobb, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d05946-bf2d-47af-bea5-b19a7a3ec1a2","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig ez megtörtént, az ő nyakába varrták. Az ország tényleges vezetője, Teng Hsziao-ping leváltotta, és élete hátralévő részét házi őrizetben kellett töltenie.","shortLead":"Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig...","id":"20191017_csao_cejang_kina_teng_hsziaoping_tienanmen_ter_gorbacsov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0d05946-bf2d-47af-bea5-b19a7a3ec1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f905cd60-20b8-4bea-8568-790ac1cba397","keywords":null,"link":"/360/20191017_csao_cejang_kina_teng_hsziaoping_tienanmen_ter_gorbacsov","timestamp":"2019. október. 17. 16:00","title":"Kína Gorbacsovja lehetett volna, de kihúzta a gyufát Teng Hsziao-pingnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c794870d-b4cb-46c3-9cc3-0f41047ae6bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen életfogytig tartó fegyházra ítélték azt a férfit, aki több nőre is rátámadt, egyik áldozatát szexuálisan bántalmazta, majd megölte.","shortLead":"Jogerősen életfogytig tartó fegyházra ítélték azt a férfit, aki több nőre is rátámadt, egyik áldozatát szexuálisan...","id":"20191017_nepligeti_gyilkossag_jogeros_itelet_eletfogytiglan_fegyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c794870d-b4cb-46c3-9cc3-0f41047ae6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc835c2-a7fe-4bfa-a6d9-cdf3b7ca24ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_nepligeti_gyilkossag_jogeros_itelet_eletfogytiglan_fegyhaz","timestamp":"2019. október. 17. 12:27","title":"Leghamarabb 25 év múlva szabadulhat a népligeti gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kiesett a járműből, a feje és a gerince is megsérült. Társa nem hívott mentőt, azt hitte, alszik.","shortLead":"Kiesett a járműből, a feje és a gerince is megsérült. Társa nem hívott mentőt, azt hitte, alszik.","id":"20191018_ukran_kamionsofor_nagykanizsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4362b337-4d6f-4c6d-bfe1-1685e95f8fcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_ukran_kamionsofor_nagykanizsa","timestamp":"2019. október. 18. 09:59","title":"Rejtélyes körülmények között meghalt egy ukrán kamionos Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08edbe69-c7fc-4246-982a-de1b88465895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 16-tól már nem lehet hivatalos helyről alkalmazást letölteni a Windows Phone 8.1-es okostelefonokra, így a Microsoft azt ajánlja, aki teheti, frissítse az operációs rendszert. Sok értelme viszont annak sem lesz.","shortLead":"December 16-tól már nem lehet hivatalos helyről alkalmazást letölteni a Windows Phone 8.1-es okostelefonokra...","id":"20191017_windows_phone_81_aruhaz_leallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08edbe69-c7fc-4246-982a-de1b88465895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3566d375-597f-482f-b234-0a7637981ee7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_windows_phone_81_aruhaz_leallitas","timestamp":"2019. október. 17. 11:33","title":"Az utolsó döfést is beviszi a Microsoft, lelövik a Windows Phone 8.1 alkalmazásboltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"5-ös skálán már 3,83-ra értékelik az utasok a budapesti repülőteret.","shortLead":"5-ös skálán már 3,83-ra értékelik az utasok a budapesti repülőteret.","id":"20191018_Buszkelkedik_a_Budapest_Airport_Sokkal_elegedettebbek_az_utasok_mint_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0391e28-90bf-4b5b-a88b-7843d7d7a65d","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Buszkelkedik_a_Budapest_Airport_Sokkal_elegedettebbek_az_utasok_mint_eddig","timestamp":"2019. október. 18. 15:08","title":"Büszkélkedik a Budapest Airport: sokkal elégedettebbek az utasok, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]