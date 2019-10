Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Boris Johnson közölte: nem hajlandó halasztást kérni, pedig egy másik törvény erre kényszeríti. Kérdés, ki nyer: a parlament vagy a kormány.","shortLead":"Boris Johnson közölte: nem hajlandó halasztást kérni, pedig egy másik törvény erre kényszeríti. Kérdés, ki nyer...","id":"20191019_brexit_legwin_brit_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad257b3b-27a7-42ed-b0a1-94e2c9b7df7b","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_brexit_legwin_brit_parlament","timestamp":"2019. október. 19. 15:52","title":"Egy törvénymódosítás miatt megint bizonytalan, mikor lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07be9c80-ce1c-4906-93ef-8851fbf4f0e2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ellenzék újra a pályán, a Fidesznek pedig talán inget is cserélnie kell – ez az önkormányzati választás összefoglalása a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Az ellenzék újra a pályán, a Fidesznek pedig talán inget is cserélnie kell – ez az önkormányzati választás...","id":"20191019_Fulke_Orbannak_most_a_sajat_terveit_kell_lesopornie_az_asztalrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07be9c80-ce1c-4906-93ef-8851fbf4f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e020fd-8087-4f51-8005-fd6cc4b66817","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Fulke_Orbannak_most_a_sajat_terveit_kell_lesopornie_az_asztalrol","timestamp":"2019. október. 19. 10:30","title":"Fülke: Orbánnak most a saját terveit kell lesöpörnie az asztalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csupán a nosztalgia hajtja, immár a legfiatalabbak is rákaptak a hagyományos hanglemezekre, amelyek eladásai évről évre rekordokat döntenek.","shortLead":"Nem csupán a nosztalgia hajtja, immár a legfiatalabbak is rákaptak a hagyományos hanglemezekre, amelyek eladásai évről...","id":"201942__visszatero_bakelitlemez__ritualis_zenehallgatas__hangmernok_kerestetik__forog_asirjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25524fc-835f-470a-b201-77bb599f5ea7","keywords":null,"link":"/360/201942__visszatero_bakelitlemez__ritualis_zenehallgatas__hangmernok_kerestetik__forog_asirjaban","timestamp":"2019. október. 20. 08:15","title":"Forog a sírjában a bakelitlemez, és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vida Józsefnek ez az első sporthoz köthető cége.","shortLead":"Vida Józsefnek ez az első sporthoz köthető cége.","id":"20191019_A_Takarekvezer_vette_at_Meszaros_Lorinc_helyet_egy_Felcsuthoz_kotheto_cegben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059db368-60b7-4aed-87f0-37a6c6b8b918","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_A_Takarekvezer_vette_at_Meszaros_Lorinc_helyet_egy_Felcsuthoz_kotheto_cegben","timestamp":"2019. október. 19. 08:59","title":"A Takarék-vezér vette át Mészáros Lőrinc helyét egy Felcsúthoz köthető cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha Washington nem lesz engedékenyebb, tovább romolhat a helyzet.","shortLead":"Ha Washington nem lesz engedékenyebb, tovább romolhat a helyzet.","id":"20191018_27_eves_melyponton_a_kinai_gazdasag_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7c59af-535a-4c8b-aabe-bed4eec59b12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191018_27_eves_melyponton_a_kinai_gazdasag_novekedes","timestamp":"2019. október. 18. 14:56","title":"27 éves mélyponton a kínai gazdaság növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás ereje bedöntötte az épület mennyezetét. Egyelőre senki nem vállalta a merényletért a felelősséget.","shortLead":"A robbanás ereje bedöntötte az épület mennyezetét. Egyelőre senki nem vállalta a merényletért a felelősséget.","id":"20191018_26_ember_meghalt_amikor_bomba_robbant_egy_mecsetben_Afganisztanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda94d39-1250-47b4-ac88-41179d753e77","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_26_ember_meghalt_amikor_bomba_robbant_egy_mecsetben_Afganisztanban","timestamp":"2019. október. 18. 14:13","title":"62 ember meghalt, amikor bomba robbant egy mecsetben Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!” Árgus szemekkel nézi majd az eddig az MTA kutatóintézeti hálózatáért küzdő szervezet, hogy hol sérül az oktatás, kutatás szabadsága, és a jogszabályokat is figyelni fogja. Ehhez aktivisták csatlakozását várja.","shortLead":"„Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!” Árgus szemekkel nézi majd...","id":"20191018_Aki_a_magyar_kultura_tudomany_es_oktatas_szabadsaga_erdekeben_tenni_kivan_csatlakozzon__egyesuletkent_folytatja_az_ADF","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b5ba4a-3a09-439e-9fb0-be2656b1563f","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Aki_a_magyar_kultura_tudomany_es_oktatas_szabadsaga_erdekeben_tenni_kivan_csatlakozzon__egyesuletkent_folytatja_az_ADF","timestamp":"2019. október. 18. 14:38","title":"\"Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!\" - egyesületként folytatja az ADF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét hónapos kényszerszünete után újra fúrni kezdett a Marson az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Insight űrszondájának robotvakondja.","shortLead":"Hét hónapos kényszerszünete után újra fúrni kezdett a Marson az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Insight...","id":"20191019_nasa_insight_hp3_furo_robotvakond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd078c9-4219-4ec1-8aca-e683d0acf1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_nasa_insight_hp3_furo_robotvakond","timestamp":"2019. október. 19. 12:33","title":"Beindult a NASA Marsra kiküldött robotvakondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]