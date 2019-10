Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"493ac5d1-f46f-44b6-98b6-2fb4c623424e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az utóbbi hónapok hírei közt többször feltűnt egy aktív zajszűréssel is rendelkező AirPods érkezésének ígérete. Bár az Apple fejlettebb kiegészítője továbbra sem mutatta meg magát, van olyan alternatíva, amely ezt kínálja, sőt rá is tesz egy lapáttal. Csak aztán jön a hidegzuhany.","shortLead":"Az utóbbi hónapok hírei közt többször feltűnt egy aktív zajszűréssel is rendelkező AirPods érkezésének ígérete. Bár...","id":"20191019_sony_wf_1000_xm3_teszt_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_aktiv_zajszures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=493ac5d1-f46f-44b6-98b6-2fb4c623424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b69789-9c54-44ad-858e-12b63c588981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_sony_wf_1000_xm3_teszt_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_aktiv_zajszures","timestamp":"2019. október. 19. 19:00","title":"A Sony új fülese pótolja az AirPods egyik nagy hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság megszüntetése után megbízott kormányhivatalok.","shortLead":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság...","id":"20191018_Mi_van_ha_szallitas_kozben_osszetorik_a_neten_rendelt_cuccot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfed0c3-56f2-4b8b-b707-5dd0a3fddf2a","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Mi_van_ha_szallitas_kozben_osszetorik_a_neten_rendelt_cuccot","timestamp":"2019. október. 18. 16:01","title":"Mi van, ha szállítás közben összetörik a neten rendelt terméket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"Domány András","category":"cegauto","description":"A törvény nem teszi lehetővé, ezért egy nála alacsonyabb rangú rendelet sem engedheti meg, hogy a helyszíni közlekedési bírsággal szemben 30 napon belül bírósági felülvizsgálatot lehessen kérni, ezért ezt a rendeletet megsemmisítette az Alkotmánybíróság.\r

\r

","shortLead":"A törvény nem teszi lehetővé, ezért egy nála alacsonyabb rangú rendelet sem engedheti meg, hogy a helyszíni közlekedési...","id":"20191018_Nem_lehet_ezutan_birosaghoz_fordulni_helyszini_birsag_ugyeben_mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7aba77-4dd7-49d3-910e-b079e78db096","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Nem_lehet_ezutan_birosaghoz_fordulni_helyszini_birsag_ugyeben_mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2019. október. 18. 17:16","title":"Nem lehet ezután bírósághoz fordulni helyszíni bírság ügyében, mondta ki az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1abe09-35c9-47cf-a8e6-880a4ac4383d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyacég világszerte dolgozik, a tulajdonosok most megosztanák eddigi tapasztalataikat, persze pénzért. ","shortLead":"Az anyacég világszerte dolgozik, a tulajdonosok most megosztanák eddigi tapasztalataikat, persze pénzért. ","id":"201942_ivankahu_a_beton_sikeren_felbuzdulva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af1abe09-35c9-47cf-a8e6-880a4ac4383d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918a3941-4f3e-44a3-af3b-9c949325c2b5","keywords":null,"link":"/360/201942_ivankahu_a_beton_sikeren_felbuzdulva","timestamp":"2019. október. 19. 10:00","title":"Tanácsokat adna dizájnbetonnal világhírűvé vált házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan szeretnék tudni a választ arra kérdésre, van-e valamilyen titka a biztos üzleti sikernek, és ha van, akkor mi az. A Telekom által szervezett Most Fórum csütörtöki rendezvényének résztvevői ugyan senkinek sem adták kezébe a garantált siker kulcsát, de arról beszélgettek, merre érdemes azt keresni.","shortLead":"Sokan szeretnék tudni a választ arra kérdésre, van-e valamilyen titka a biztos üzleti sikernek, és ha van, akkor mi az...","id":"20191018_telekom_most_forum_digitalizacio_uzleti_siker_kulcsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf279996-a853-4ba3-b249-7384115369d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_telekom_most_forum_digitalizacio_uzleti_siker_kulcsa","timestamp":"2019. október. 18. 15:33","title":"Ön hány kattintásra van a sikertől? Tényleg elég hozzá kattintgatni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a18bf6a-608d-49cd-968a-0ca857dee44e","c_author":"","category":"vilag","description":"A felek konstruktívnak tartották a megbeszélést.","shortLead":"A felek konstruktívnak tartották a megbeszélést.","id":"20191018_Sebastian_Kruz_a_Zoldekkel_es_a_liberalisokkal_is_egyeztetett_a_koaliciorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a18bf6a-608d-49cd-968a-0ca857dee44e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf5011-23a6-4753-b760-d5c2305d3869","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Sebastian_Kruz_a_Zoldekkel_es_a_liberalisokkal_is_egyeztetett_a_koaliciorol","timestamp":"2019. október. 18. 21:13","title":"Sebastian Kurz a Zöldekkel és a liberálisokkal is egyeztetett a koalícióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc5fa54-628e-4e55-997c-f6e2dde6454c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint idő kell a szíriai tűzszünet életbe léptetéséhez.","shortLead":"A Fehér Ház szerint idő kell a szíriai tűzszünet életbe léptetéséhez.","id":"20191018_Hiaba_a_tuzszunet_tobben_meghaltak_a_torok_tamadasokban_Sziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc5fa54-628e-4e55-997c-f6e2dde6454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc4405b-fe24-4cda-ad8b-3042b07e1427","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Hiaba_a_tuzszunet_tobben_meghaltak_a_torok_tamadasokban_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 18. 18:59","title":"Hiába a tűzszünet, többen meghaltak a török támadásokban Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az autógyártó Törökországba vitte volna új gyárát, a bolgárok most mindent bevetnek, hogy ne így legyen. ","shortLead":"Az autógyártó Törökországba vitte volna új gyárát, a bolgárok most mindent bevetnek, hogy ne így legyen. ","id":"20191020_Bulgaria_meg_tobb_allami_tamogatassal_probalja_elcsabitani_a_Volkswagent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1259b582-faa5-45c8-ac64-a5b01d762130","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Bulgaria_meg_tobb_allami_tamogatassal_probalja_elcsabitani_a_Volkswagent","timestamp":"2019. október. 20. 11:10","title":"Bulgária még több állami támogatással próbálja elcsábítani a Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]