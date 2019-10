Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt egészségtelennek minősítették a levegőt Nyíregyházán és Székesfehérváron – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szombaton a Facebook-oldalán. ","shortLead":"A szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt egészségtelennek minősítették a levegőt Nyíregyházán és Székesfehérváron...","id":"20191019_Ket_magyar_varosban_egeszsegtelen_negyben_kifogasolt_a_levego_minosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2a3c9e-8e23-4bc5-b531-3fc4daa21ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Ket_magyar_varosban_egeszsegtelen_negyben_kifogasolt_a_levego_minosege","timestamp":"2019. október. 19. 16:59","title":"Két magyar városban egészségtelen, négyben kifogásolt a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László és az Emmi kapná meg az egészségügyi szakképzés területét, ami különösen sértő lenne az onkológus Kásler Miklósra nézve, írja a Népszava.\r

","shortLead":"Palkovics László és az Emmi kapná meg az egészségügyi szakképzés területét, ami különösen sértő lenne az onkológus...","id":"20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e83ea91-7da2-4721-9a5b-f520a06920d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","timestamp":"2019. október. 21. 07:23","title":"Újabb pofon Káslernek – elvesztheti az egészségügyi szakképzés területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség vízágyúkat és könnygázt, a tüntetők pedig köveket és Molotov-koktélokat vetettek be a vasárnapi hongkongi ellenzéki tüntetésen. A tiltakozás annak ellenére tart rendületlenül, hogy a Kínához tartozó városállamban betiltották a belvárosba tervezett demonstrációkat.","shortLead":"A rendőrség vízágyúkat és könnygázt, a tüntetők pedig köveket és Molotov-koktélokat vetettek be a vasárnapi hongkongi...","id":"20191020_Ujra_kemeny_osszecsapasokba_torkollottak_a_hongkongi_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284be674-afd1-4afe-83d4-12a8926d783a","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Ujra_kemeny_osszecsapasokba_torkollottak_a_hongkongi_tuntetesek","timestamp":"2019. október. 20. 18:52","title":"Újra kemény összecsapásokba torkollottak a hongkongi tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eab2eeb-c517-4e85-baa4-dfa03de52405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő kérésekkel állt elő a környezetvédelem érdekében az önkormányzat.\r

","id":"20191020_Osloban_azt_kerik_a_lakosoktol_hogy_pisiljenek_a_zuhanyzoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eab2eeb-c517-4e85-baa4-dfa03de52405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a8c51-b81e-4378-8be1-e0560bb965f2","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Osloban_azt_kerik_a_lakosoktol_hogy_pisiljenek_a_zuhanyzoba","timestamp":"2019. október. 20. 19:04","title":"Oslóban azt kérik a lakosoktól, hogy pisiljenek a zuhanyzóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kétéves ütemterv keretében több olyan módosítást is bevezetne a Facebook, amelyek a fiatalok védelmét szolgálják. ","id":"20191021_facebook_online_zaklatas_fiatalok_vedelme_titkositott_uzenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ad1b5f-7b8e-4928-9775-78f78d1842ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_facebook_online_zaklatas_fiatalok_vedelme_titkositott_uzenet","timestamp":"2019. október. 21. 10:03","title":"Itt a Facebook nagy terve: egyesével vadásszák le a zaklatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltán volt miniszter szerint meg kell vizsgálni, közpénzből fedezték-e azt az orgiát, amelyről kiszivárogtattak egy videót.","shortLead":"Balog Zoltán volt miniszter szerint meg kell vizsgálni, közpénzből fedezték-e azt az orgiát, amelyről kiszivárogtattak...","id":"20191019_Borkai_Zsolt_lemondasat_koveteltek_tuntetok_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8059c59e-459b-4f65-a1ef-5439ce2b8599","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Borkai_Zsolt_lemondasat_koveteltek_tuntetok_Gyorben","timestamp":"2019. október. 19. 19:18","title":"Borkai Zsolt lemondását követelték tüntetők Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7b67b1-9c36-4b42-a20e-95a2b539d232","c_author":"Szauer Péter","category":"360","description":"Miközben egyre több művészt foglalkoztat a klímakatasztrófa veszélye, egyes múzeumok már nem fogadnak el támogatást környezetszennyező cégektől. Londonban pedig már arra is ügyelnek, hogy az idei művészeti vásároknak kisebb legyen a karbonlábnyoma.","shortLead":"Miközben egyre több művészt foglalkoztat a klímakatasztrófa veszélye, egyes múzeumok már nem fogadnak el támogatást...","id":"201942__frieze19__fenntarthatosag__banksy_majom_kepviseloi__karbonlabnyomok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a7b67b1-9c36-4b42-a20e-95a2b539d232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a6ce72-2ea7-4d8e-a140-1539dbd927bd","keywords":null,"link":"/360/201942__frieze19__fenntarthatosag__banksy_majom_kepviseloi__karbonlabnyomok","timestamp":"2019. október. 19. 12:45","title":"A műtárgyakra költött milliárdok ellen is tiltakoznak a környezetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Őrnagy utcánál történt a négyes-karambol.","shortLead":"Az Őrnagy utcánál történt a négyes-karambol.","id":"20191019_Negy_auto_utkozott_ossze_a_Kerepesi_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096521b7-b408-4759-8ee8-e101bd1a1fe6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Negy_auto_utkozott_ossze_a_Kerepesi_uton","timestamp":"2019. október. 19. 14:58","title":"Négy autó ütközött össze a Kerepesi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]