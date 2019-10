Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"001dd866-7574-499a-992e-f4db29d8e33b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szaharai ezüsthangya a világ leggyorsabb hangyája, sebessége másodpercenként elérheti a 0,855 métert – derítették ki az Ulmi Egyetem kutatói, akik lencsevégre is kapták az állat mozgását.","shortLead":"A szaharai ezüsthangya a világ leggyorsabb hangyája, sebessége másodpercenként elérheti a 0,855 métert – derítették ki...","id":"20191021_szaharai_ezusthangya_sebessege_leggyorsabb_hangya_mennyivel_megy_cataglyphis_bombycina_ulmi_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=001dd866-7574-499a-992e-f4db29d8e33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ab1061-5d69-4aa5-8af8-207098e090e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_szaharai_ezusthangya_sebessege_leggyorsabb_hangya_mennyivel_megy_cataglyphis_bombycina_ulmi_egyetem","timestamp":"2019. október. 21. 11:03","title":"Levideózták a világ leggyorsabb hangyáját, 85 cm/s sebességgel rohan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc1068e-c714-4873-896b-41637a1a59cc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem léphet pályára a Wales-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn Kleinheisler László, akit a horvátok elleni idegenbeli találkozón állítottak ki.","shortLead":"Nem léphet pályára a Wales-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn Kleinheisler László, akit a horvátok elleni...","id":"20191021_walesi_magyar_eb_selejtezo_kleinheisler_laszlo_eltiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1068e-c714-4873-896b-41637a1a59cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0bbc4-14eb-49f4-8e4f-67d34c9749bc","keywords":null,"link":"/sport/20191021_walesi_magyar_eb_selejtezo_kleinheisler_laszlo_eltiltas","timestamp":"2019. október. 21. 22:05","title":"Kulcsembernek kell kimaradnia a sorsdöntő meccsen a válogatottból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kétéves ütemterv keretében több olyan módosítást is bevezetne a Facebook, amelyek a fiatalok védelmét szolgálják. ","shortLead":"Egy kétéves ütemterv keretében több olyan módosítást is bevezetne a Facebook, amelyek a fiatalok védelmét szolgálják. ","id":"20191021_facebook_online_zaklatas_fiatalok_vedelme_titkositott_uzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ad1b5f-7b8e-4928-9775-78f78d1842ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_facebook_online_zaklatas_fiatalok_vedelme_titkositott_uzenet","timestamp":"2019. október. 21. 10:03","title":"Itt a Facebook nagy terve: egyesével vadásszák le a zaklatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópályán több jármű ütközött össze Budapest irányában, lassú a haladás.","shortLead":"Az M5-ös autópályán több jármű ütközött össze Budapest irányában, lassú a haladás.","id":"20191021_Tobb_auto_utkozott_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc3ea0-7aa8-4536-83b9-5f09618aeef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Tobb_auto_utkozott_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","timestamp":"2019. október. 21. 07:04","title":"Több autó ütközött az M5-ösön, hatalmas a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e057c887-7757-4ee9-86b0-eb03213e1644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hasonmások legalább 13 vizsgára ültek be helyette. A politikust kirúgták az egyetemről.","shortLead":"A hasonmások legalább 13 vizsgára ültek be helyette. A politikust kirúgták az egyetemről.","id":"20191021_banglades_politikus_tamanna_nusrat_csalas_hasonmas_egyetemi_vizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e057c887-7757-4ee9-86b0-eb03213e1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473f69d9-7426-4d6d-9f4d-3ed612344ac1","keywords":null,"link":"/elet/20191021_banglades_politikus_tamanna_nusrat_csalas_hasonmas_egyetemi_vizsga","timestamp":"2019. október. 21. 17:47","title":"Egy bangladesi politikus nyolc hasonmással csináltatta meg a saját egyetemi vizsgáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok nevű videós app rendkívül népszerű a fiatalok körében, ez pedig az ismert terrorszervezet, az Iszlám Állam figyelmét is felkeltette.","shortLead":"A TikTok nevű videós app rendkívül népszerű a fiatalok körében, ez pedig az ismert terrorszervezet, az Iszlám Állam...","id":"20191022_tiktok_iszlam_allam_terrorszervezet_propaganda_tiktok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19a85d6-b6bf-461f-8d0c-a1080b3cad08","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_tiktok_iszlam_allam_terrorszervezet_propaganda_tiktok","timestamp":"2019. október. 22. 10:46","title":"Már nem a Facebookon terjed az Iszlám Állam propagandája, új appot néztek ki maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmjét, A feleségem történetét 57 napig forgatták.","shortLead":"Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmjét, A feleségem történetét 57...","id":"20191021_Befejezodott_Enyedi_Ildiko_uj_filmjenek_forgatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11504f91-2bad-400e-8d30-a8cc2782e205","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Befejezodott_Enyedi_Ildiko_uj_filmjenek_forgatasa","timestamp":"2019. október. 21. 12:03","title":"\"Feszültségek és súrlódások helyett szép emberi találkozások\" – befejeződött Enyedi Ildikó új filmjének forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6ff627-ee2e-42dd-b6d7-6dee4d460ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán úgy beszélt, mintha a leendő magyar EU-biztos nevében állt neki ígérgetni, holott a biztosok a kormányoktól függetlenül végzik a dolgukat. ","shortLead":"Orbán úgy beszélt, mintha a leendő magyar EU-biztos nevében állt neki ígérgetni, holott a biztosok a kormányoktól...","id":"20191020_Kulonos_igeretet_tett_a_Turk_Tanacsban_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff6ff627-ee2e-42dd-b6d7-6dee4d460ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3d6a63-554a-4a7c-8e7b-7333ca1483da","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Kulonos_igeretet_tett_a_Turk_Tanacsban_Orban","timestamp":"2019. október. 20. 16:03","title":"Különös ígéretet tett a Türk Tanácsban Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]