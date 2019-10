Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"295b345d-f003-4141-a560-7fd7fbfe72ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 120 éves épületet a tengerpart eróziója miatt fenyegeti a megsemmisülés veszélye.","shortLead":"A 120 éves épületet a tengerpart eróziója miatt fenyegeti a megsemmisülés veszélye.","id":"20191022_vilagitotorony_dania_koltoztetes_erozio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=295b345d-f003-4141-a560-7fd7fbfe72ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052a6ae5-5cb2-40e2-88b8-a38742b920bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_vilagitotorony_dania_koltoztetes_erozio","timestamp":"2019. október. 22. 14:01","title":"Arrébb tesznek egy világítótornyot Dániában, mert félő, hogy összedől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába nyújtottak be 4 panaszt is az önkormányzati választás végeredménye ellen.","shortLead":"Hiába nyújtottak be 4 panaszt is az önkormányzati választás végeredménye ellen.","id":"20191021_Dontottek_Piko_is_marad_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959e94fc-5839-46db-830a-12311ad4f345","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Dontottek_Piko_is_marad_polgarmester","timestamp":"2019. október. 21. 21:38","title":"Döntöttek: Pikó is marad polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcc8081-442b-43c3-b09a-4283989d4bd6","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos, hogy a kultikus képregény méltó örököse, amely szintén égető aktuálpolitikai problémákat feszeget. Ám kérdés, mit kezd a sorozattal az, aki nem ismeri a képregényes előzményeket?","shortLead":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos...","id":"20191022_Watchmen_HBO_kepregeny_szuperhos_szuperhosfilmek_alan_moore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bcc8081-442b-43c3-b09a-4283989d4bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32652ab0-b7af-4cb2-b109-2a4c1b85ee49","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Watchmen_HBO_kepregeny_szuperhos_szuperhosfilmek_alan_moore","timestamp":"2019. október. 22. 18:00","title":"Ki élhet vissza az erőszakkal? A Watchmen ízekre szedi a szélsőjobboldali populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e90e675-f0e8-4ba2-9d30-b9ac3bba6682","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős. Beri Róbertet az október 13-i önkormányzati választáson újraválasztották.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős. Beri Róbertet az október 13-i önkormányzati választáson újraválasztották.","id":"20191021_uzsora_csalas_beri_robert_nyirpilis_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e90e675-f0e8-4ba2-9d30-b9ac3bba6682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc1941d-ac9a-4b04-a747-68e063e2a17d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_uzsora_csalas_beri_robert_nyirpilis_polgarmester","timestamp":"2019. október. 21. 21:00","title":"Uzsorázás és csalás miatt ítélték el Nyírpilis polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koalíciós kormányzásra készül, lehet, még két helyettese lesz.","shortLead":"Koalíciós kormányzásra készül, lehet, még két helyettese lesz.","id":"20191022_Harom_helyettest_mar_kinezett_Karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e94bb5c-a71c-490c-8e72-99d5e45e2a2e","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Harom_helyettest_mar_kinezett_Karacsony","timestamp":"2019. október. 22. 08:01","title":"Három helyettest már kinézett Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imréről az önkormányzati választások előtt jelentek meg hírek, amelyek szerint szexuálisan zaklatott egy nőt. ","shortLead":"László Imréről az önkormányzati választások előtt jelentek meg hírek, amelyek szerint szexuálisan zaklatott egy nőt. ","id":"20191022_tv2_origo_laszlo_imre_szexualis_zaklatas_valasztas_ragalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92fe5b9-aa63-4dbb-9f22-c9bff748090c","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_tv2_origo_laszlo_imre_szexualis_zaklatas_valasztas_ragalmazas","timestamp":"2019. október. 22. 09:35","title":"Eljárás indult a TV2 és az Origo ellen a XI. kerületi polgármester rágalmazása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók gyártásával foglalkozó amerikai gyártó egy kicsit változtatott a népszerű Model 3-on.","shortLead":"Az elektromos autók gyártásával foglalkozó amerikai gyártó egy kicsit változtatott a népszerű Model 3-on.","id":"20191022_jobb_gyorsulas_nagyobb_hatotav_magasabb_ar__ujitott_a_tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc6129c-af60-47e6-9b95-b553184cf9a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_jobb_gyorsulas_nagyobb_hatotav_magasabb_ar__ujitott_a_tesla","timestamp":"2019. október. 22. 07:59","title":"Jobb gyorsulás, nagyobb hatótáv, magasabb ár – újított a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ccc936-992b-4a3e-8dd7-9f8e7d75562b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A japán császárt nem megkoronázzák, hanem bemutatják a napistenségtől \"örökölt\" tárgyait.","shortLead":"A japán császárt nem megkoronázzák, hanem bemutatják a napistenségtől \"örökölt\" tárgyait.","id":"20191022_Elfoglalta_a_krizantemtront_Naruhito_japan_csaszar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ccc936-992b-4a3e-8dd7-9f8e7d75562b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5e6052-4723-4d16-931c-856cd0a94416","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Elfoglalta_a_krizantemtront_Naruhito_japan_csaszar","timestamp":"2019. október. 22. 17:01","title":"Áder János is végignézte, ahogy elfoglalta a trónt az új japán császár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]