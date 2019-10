Karácsony Gergely beválthatja az ígéretét a Lokál kitiltására a BKV megállóiból, jogilag megvan rá a lehetőség. Ahogy azt korábban a hvg.hu is megírta, a 2016-ban kötött szerződés értelmében 180 napos felmondólevéllel lehet megszüntetni a szerződést. A lap kiadója egyébként határozatlan időre egyezett meg a BKV-val az ingyenes újság terjesztéséről.

Abban az esetben, ha azonnali hatállyal bontanának szerződést a Lokállal, abból szinte biztos, hogy pereskedés lenne.

Nerm biztos, hogy eltűnne az ingyenes lap a budapesti tömegközlekedésből, mert van számukra menekülőútvonal - írja csütörtökön az Index. A HÉV-megállókban, a vasúti pályaudvarokon, valamint a Volánbusz pályaudvarain terjeszthetik a kiadványt, sőt a HÉV-nél most is elérhető. A lap próbálta megtudni a MÁV-tól, hogy a továbbiakban is így marad-e, de nem kaptak választ. Jelenleg a vasúttársasággal van érvényes szerződés a Lokál terjesztéséről, de csak 2019 december 31-ig.

Propagandaszempontból akár értékes is lehet a pályaudvari terjesztés, mert több agglomerációs város is független, vagy ellenzéki irányítás alá került a HÉV vonalain, de van egy bökkenő. Nem tudni, van-e egyáltalán a lapnak jövője, mert az, hogy nem biztosították be a Lokál jövőjét az önkormányzati választások előtt pár szerződéssel, az Index szerint azt mutatja, hogy a Fidesz elengedte a kiadványt.

A Lokált a Habony Árpád-féle Modern Media Group hozta létre azután, hogy a Metropolt kitiltották a BKV megállóiból. Jelenleg a kormányközeli KESMA része.