A 15 és 16 éves diákot a rendőrök jelenleg is keresik. Iskolába menet tűnt el két budapesti fiatal

Karácsony nekimegy a Lokálnak, a katalánok megint összecsaptak a rendőrökkel, Kim Dzsongun fehér lovon ügetett. A hvg360 esti hírösszefoglalója. Radar 360: Tarlós nem bánja a vereséget, Borkait lemondatnák

Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony nekimegy a Lokálnak, a katalánok megint összecsaptak a rendőrökkel, Kim Dzsongun fehér lovon ügetett...","id":"20191016_Radar_360_Tarlos_nem_banja_a_vereseget_Borkait_lemondatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baaecb-2784-4639-9c47-d7ab6060ee89","keywords":null,"link":"/360/20191016_Radar_360_Tarlos_nem_banja_a_vereseget_Borkait_lemondatnak","timestamp":"2019. október. 16. 17:30","title":"Radar 360: Tarlós nem bánja a vereséget, Borkait lemondatnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. Tarlós kompenzációs listáról szerzett mandátumot.","shortLead":"Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. Tarlós kompenzációs listáról szerzett mandátumot. Tarlós nem veszi át a képviselői mandátumát a fővárosban

Erdogan nem köt tűzszünetet, Gulyás levonta a választás tanulságát, az IMF jó híreket közölt. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","shortLead":"Erdogan nem köt tűzszünetet, Gulyás levonta a választás tanulságát, az IMF jó híreket közölt. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on. Radar 360: Orbán kipcsakokról, Karácsony klímavészhelyzetről beszélt

A brit kormány már korábban többször is elutasította az újabb függetlenségi népszavazás engedélyezésének lehetőségét. Skót miniszterelnök: jövőre újabb függetlenségi népszavazást kell tartani

Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni újabb kutatás a Kiribati-szigeteknél. A Robert Ballard vezette csoport semmilyen bizonyítékot nem talált arra, hogy a térségben zuhant volna le az amerikai pilóta kétmotoros Lockheed repülőgépe – adta hírül a The New York Times.","shortLead":"Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni...","id":"20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae909475-5681-42ab-82a4-ca91cf471ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b74e3-059e-4755-8d6d-ef98d87a827d","keywords":null,"link":"/elet/20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","timestamp":"2019. október. 16. 10:42","title":"Nem oldódott meg a legendás pilótanő eltűnésének rejtélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7229a197-7228-401a-97e9-ad310db23491","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191015_Ekkora_tokot_meg_nem_latott_Kalifornia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7229a197-7228-401a-97e9-ad310db23491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6320386b-830c-409b-8f9a-52324fd7a7e5","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Ekkora_tokot_meg_nem_latott_Kalifornia","timestamp":"2019. október. 15. 11:00","title":"Ekkora tököt még nem látott Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti ülésszak megnyitásakor szerdán. A Robert Ballard vezette csoport semmilyen bizonyítékot nem talált arra, hogy a térségben zuhant volna le az amerikai pilóta kétmotoros Lockheed repülőgépe. Nem oldódott meg a legendás pilótanő eltűnésének rejtélye

Ekkora tököt még nem látott Kalifornia

Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti ülésszak megnyitásakor szerdán.