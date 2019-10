Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f3a3022-81fa-437d-98d8-ff0879f23461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Thierry Bretont, az Atos francia informatikai (IT) vállalat vezérigazgatóját, korábbi pénzügyminisztert javasolja az új Európai Bizottság belső piaci biztosi pozíciójára Emmanuel Macron francia elnök – közölte a francia elnöki palota szóvivője útján csütörtökön.","shortLead":"Thierry Bretont, az Atos francia informatikai (IT) vállalat vezérigazgatóját, korábbi pénzügyminisztert javasolja az új...","id":"20191024_Thierry_Breton_korabbi_penzugyminisztert_jeloli_unios_biztosnak_Emmanuel_Macron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f3a3022-81fa-437d-98d8-ff0879f23461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4354e334-faf6-4d29-ac06-cb046ebdef42","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Thierry_Breton_korabbi_penzugyminisztert_jeloli_unios_biztosnak_Emmanuel_Macron","timestamp":"2019. október. 24. 14:14","title":"Thierry Breton korábbi pénzügyminisztert jelöli uniós biztosnak Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminckilenc kínai állampolgár holttestét találták meg Anglia délkeleti részén a bolgár rendszámú hűtőkamionban, erősítette meg a rendőrség a brit sajtó értesüléseit.","shortLead":"Harminckilenc kínai állampolgár holttestét találták meg Anglia délkeleti részén a bolgár rendszámú hűtőkamionban...","id":"20191024_anglia_halalkamion_kinaiak_lehetnek_az_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bfd11f-6915-40d5-af04-514661ea63be","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_anglia_halalkamion_kinaiak_lehetnek_az_aldozatok","timestamp":"2019. október. 24. 13:01","title":"Kínaiak utaztak az angliai halálkamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hamarosan kiderülhet, van-e eszköze az EU-nak a magyar kormányfő sorozatos provokációinak megállítására. Ha Orbán megkapja a kért és megígért bővítési biztosságot, akkor az azt jelenti, hogy Brüsszel kapitulált előtte.","shortLead":"Hamarosan kiderülhet, van-e eszköze az EU-nak a magyar kormányfő sorozatos provokációinak megállítására. Ha Orbán...","id":"201943_az_orosz_medve_torokmeze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c97ca89-4d3e-4b9f-963e-e9a8d1c67170","keywords":null,"link":"/360/201943_az_orosz_medve_torokmeze","timestamp":"2019. október. 24. 15:00","title":"Erdogan Szíriára támadt, Orbán is újabb csapást mért az unióra és a NATO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","shortLead":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","id":"20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e52d41-7756-4a86-bace-2564445dcca7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","timestamp":"2019. október. 25. 07:30","title":"Norvégiában a legjobb nőnek lenni, Magyarország távol az élmezőnytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036af499-135e-44d0-9f00-45f6f71d6833","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az önállóságukért több mint száz éve küzdő kurdoknak folyamatosan azzal kellett szembesülniük, hogy az USA hatalmi érdekeitől vezérelve hol melléjük áll, hol hátat fordít nekik.","shortLead":"Az önállóságukért több mint száz éve küzdő kurdoknak folyamatosan azzal kellett szembesülniük, hogy az USA hatalmi...","id":"201943__a_kurdok_elarulasa__amerikai_realpolitika__belharcok__hegyeket_mozgatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=036af499-135e-44d0-9f00-45f6f71d6833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8000d0-8bfa-4bd7-b7a7-a7a5c5ad014b","keywords":null,"link":"/360/201943__a_kurdok_elarulasa__amerikai_realpolitika__belharcok__hegyeket_mozgatnak","timestamp":"2019. október. 25. 13:00","title":"A kurdok barátai csak a hegyek, minden szövetségük a pokolban köttetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Marom Klub Egyesület nem egészen egy héttel az önkormányzati választások előtt döntött új vállalkozás, az Auróra Közösségi Ház Kft. indításáról. Közben a közösségi ház újra ostrom alá került.","shortLead":"A Marom Klub Egyesület nem egészen egy héttel az önkormányzati választások előtt döntött új vállalkozás, az Auróra...","id":"201943_aurora_kozossegi_haz_uj_ceg_avegzalasok_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a98fb20-df3a-4eb0-8546-c31c9e8c5e55","keywords":null,"link":"/360/201943_aurora_kozossegi_haz_uj_ceg_avegzalasok_utan","timestamp":"2019. október. 24. 15:30","title":"Új céget alapított az Auróra üzemeltetője a vegzálások és támadások közepette ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy afrikai ügylet miatt függesztették fel a CIG EMABIT olaszországi termékeinek forgalmazását.","shortLead":"Egy afrikai ügylet miatt függesztették fel a CIG EMABIT olaszországi termékeinek forgalmazását.","id":"20191024_CIG_EMABIT_BET_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5319a2-aff0-4329-a8b6-52f54dcd7427","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_CIG_EMABIT_BET_MNB","timestamp":"2019. október. 24. 10:58","title":"Milliárdos kárt okoztak csalók a Mészáros Lőrinchez köthető biztosítónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Durva beugratás áldozata lett John Banville.","shortLead":"Durva beugratás áldozata lett John Banville.","id":"20191023_irodal_nobel_dij_telefonbetyar_john_banville","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6347d80e-eac0-49d8-b47b-6531de101044","keywords":null,"link":"/elet/20191023_irodal_nobel_dij_telefonbetyar_john_banville","timestamp":"2019. október. 23. 21:44","title":"Egy telefonbetyár elhitette egy íróval, hogy ő nyerte az irodalmi Nobelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]