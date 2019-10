Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint nem idealistáknak való a politikai pálya.","shortLead":"A színész szerint nem idealistáknak való a politikai pálya.","id":"20191024_Jeremy_Irons_Politikus_nem_de_egy_jotekony_diktator_szivesen_lennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d212449c-dfb0-4908-b180-8f3bab4f7221","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Jeremy_Irons_Politikus_nem_de_egy_jotekony_diktator_szivesen_lennek","timestamp":"2019. október. 24. 10:36","title":"Jeremy Irons: Politikus nem, de egy jótékony diktátor szívesen lennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db7633f-0354-4e31-94d0-1f62fde4643a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármestert a beszéde után csíptük el.\r

\r

","shortLead":"A főpolgármestert a beszéde után csíptük el.\r

\r

","id":"20191023_Karacsony_optimistabb_varosban_elunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db7633f-0354-4e31-94d0-1f62fde4643a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5ca1fc-9e51-46b1-93df-b6d446c0521d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Karacsony_optimistabb_varosban_elunk","timestamp":"2019. október. 23. 19:40","title":"Karácsony: optimistább városban élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi közszolgák bérviszonyainak rendezését és munkakörülményeik javítását ígérte a főpolgármester pénteken Budapesten, egy szakszervezeti fórum szünetében tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"A fővárosi közszolgák bérviszonyainak rendezését és munkakörülményeik javítását ígérte a főpolgármester pénteken...","id":"20191025_Karacsony_Nem_a_rabszolgatorvenyre_ingyenes_kozlekedes_az_allaskeresoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da6fd01-839c-4867-939c-ac2b7faa8942","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Karacsony_Nem_a_rabszolgatorvenyre_ingyenes_kozlekedes_az_allaskeresoknek","timestamp":"2019. október. 25. 12:20","title":"Karácsony: Nem a rabszolgatörvényre, ingyenes közlekedés az álláskeresőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrök a kocsijukba ültették és hazavitték.","shortLead":"A rendőrök a kocsijukba ültették és hazavitték.","id":"20191025_rokkantkocsi_m44_bekesszentandras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c7d850-df03-4b38-aeac-8f561f22927d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_rokkantkocsi_m44_bekesszentandras","timestamp":"2019. október. 25. 16:26","title":"Rokkantkocsival akart végighajtani az M44-esen egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem tartja kudarcnak 1848-as sorozatát, az Üvegtigrisről pedig azt mondta, hogy nem tudta volna megcsinálni, ha a Rózsadombra születik. Színházigazgatói terveiről még nem mondott le, de nem dobna el érte mindent. Portréinterjú a színész-rendező Rudolf Péterrel. ","shortLead":"Nem tartja kudarcnak 1848-as sorozatát, az Üvegtigrisről pedig azt mondta, hogy nem tudta volna megcsinálni, ha...","id":"201943_rudolf_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd97d066-ad46-4987-8f07-4d5c72300ef3","keywords":null,"link":"/360/201943_rudolf_peter","timestamp":"2019. október. 24. 13:00","title":"Rudolf Péter: Merő önzésből próbálok rendet teremteni magam körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamenti Házbizottsághoz és a rendőrséghez is fordul Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a hétfői akciója után, mert szerinte fizikai erőszak érte, amikor kormánypárti képviselők kicsavarták a kezéből a táblákat. Az ellenzéki politikus azt is el akarja érni, hogy Kövér Lászlót is megbüntessék az Országgyűlés tekintélyének rongálása miatt. Igazát videó is bizonyítja. ","shortLead":"A parlamenti Házbizottsághoz és a rendőrséghez is fordul Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a hétfői...","id":"20191025_hadhazy_akos_kover_laszlo_tablas_akcio_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f464168d-0be4-476c-a071-e48ddd4ca88b","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_hadhazy_akos_kover_laszlo_tablas_akcio_parlament","timestamp":"2019. október. 25. 13:42","title":"Házbizottság, feljelentés: Hadházy ellentámadásba lendül a parlamenti akciója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3a3022-81fa-437d-98d8-ff0879f23461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Thierry Bretont, az Atos francia informatikai (IT) vállalat vezérigazgatóját, korábbi pénzügyminisztert javasolja az új Európai Bizottság belső piaci biztosi pozíciójára Emmanuel Macron francia elnök – közölte a francia elnöki palota szóvivője útján csütörtökön.","shortLead":"Thierry Bretont, az Atos francia informatikai (IT) vállalat vezérigazgatóját, korábbi pénzügyminisztert javasolja az új...","id":"20191024_Thierry_Breton_korabbi_penzugyminisztert_jeloli_unios_biztosnak_Emmanuel_Macron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f3a3022-81fa-437d-98d8-ff0879f23461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4354e334-faf6-4d29-ac06-cb046ebdef42","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Thierry_Breton_korabbi_penzugyminisztert_jeloli_unios_biztosnak_Emmanuel_Macron","timestamp":"2019. október. 24. 14:14","title":"Thierry Breton korábbi pénzügyminisztert jelöli uniós biztosnak Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik, hogy milyen szerepük volt a kampány alatti tisztességtelenségekben.","shortLead":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik...","id":"20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6258272b-07f3-472f-96f5-d25364003652","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","timestamp":"2019. október. 24. 16:34","title":"Büntetik a budaörsi Fideszt Wittinghoffék a választási kampány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]