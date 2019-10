Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európai uniós pénzből telepítik a vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat.","shortLead":"Európai uniós pénzből telepítik a vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat.","id":"20191026_Ujabb_142_magyar_telepulesen_lesz_ingyenes_wifi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c54922b-e740-4c21-ba0c-68272babed2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_Ujabb_142_magyar_telepulesen_lesz_ingyenes_wifi","timestamp":"2019. október. 26. 19:47","title":"Újabb 142 magyar településen lesz ingyenes wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Komoly köd nehezíti a közlekedést Zala megyében.","shortLead":"Komoly köd nehezíti a közlekedést Zala megyében.","id":"20191027_Foto_Erre_vigyazzanak_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dace09-0dcf-45e0-a94d-1b05121bab40","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Foto_Erre_vigyazzanak_az_M7esen","timestamp":"2019. október. 27. 13:22","title":"Fotó: Erre vigyázzanak az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18a2b6-2aaa-448c-a4a4-6cfd1a80ee00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A honvédelmi államtitkár a Facebookon hozta mindezt nyilvánosságra.","shortLead":"A honvédelmi államtitkár a Facebookon hozta mindezt nyilvánosságra.","id":"20191025_nemet_szilard_wittner_maria_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c18a2b6-2aaa-448c-a4a4-6cfd1a80ee00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04620ae8-f8d3-48b2-894c-f061c21e6f1e","keywords":null,"link":"/elet/20191025_nemet_szilard_wittner_maria_foto","timestamp":"2019. október. 25. 18:31","title":"Németh Szilárd neonzöld szemüvegben vizsgálta az Ötszáz gramm prágai sonkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lecsapta a magas labdát a OnePlus: kifigurázta, hogy problémák vannak a Google Pixel 4 szívesen hangoztatott Smooth Display funkciójával, azaz a 90 Hz-es képfrissítéssel.","shortLead":"Lecsapta a magas labdát a OnePlus: kifigurázta, hogy problémák vannak a Google Pixel 4 szívesen hangoztatott Smooth...","id":"20191025_oneplus_tweet_google_pixel4_90hz_kepfrissites_trollkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b926f1-8d49-4bd5-9c3f-e2ba7ae3ffb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_oneplus_tweet_google_pixel4_90hz_kepfrissites_trollkodas","timestamp":"2019. október. 25. 19:03","title":"Megtrollkodta a OnePlus a Google-t, majd gyorsan vissza is vonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tizenkilenc utca van az országban, ahol 2018-ban egymillió forint fölött volt a lakások átlagos négyzetméterára, de olyan hely is akad, ahol csak 20 ezer forint. A KSH most publikált adatai alapján megnéztük azt is, mennyire drágult a bulinegyed, valóban káros-e a reptér közelsége, és hogy a vidéki városok ingatlanpiacán mit jelentenek a gyárépítések.","shortLead":"Tizenkilenc utca van az országban, ahol 2018-ban egymillió forint fölött volt a lakások átlagos négyzetméterára, de...","id":"20191026_Nyolcvanszoros_az_arkulonbseg_a_legdragabb_es_a_legolcsobb_magyar_utca_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5328e5-58c0-4d43-bdf5-ecf61b4fe47d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191026_Nyolcvanszoros_az_arkulonbseg_a_legdragabb_es_a_legolcsobb_magyar_utca_kozott","timestamp":"2019. október. 26. 17:00","title":"Nyolcvanszoros az árkülönbség a legdrágább és a legolcsóbb magyar utca között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783fc9c-1a99-4a4e-9df1-d749878ce59a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az \"argentin Tarantinónak\", a 39 éves Luis Ortegának nem kell Hollywood, hogy jó filmet csináljon.","shortLead":"Az \"argentin Tarantinónak\", a 39 éves Luis Ortegának nem kell Hollywood, hogy jó filmet csináljon.","id":"201943_film__edes_kis_17_eves_az_angyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d783fc9c-1a99-4a4e-9df1-d749878ce59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9d4418-5bfb-42c1-a7f4-f0e6532c0083","keywords":null,"link":"/360/201943_film__edes_kis_17_eves_az_angyal","timestamp":"2019. október. 27. 10:15","title":"A babaarcú gyilkos a bűnmitológia dédelgetett szentje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","shortLead":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","id":"20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df054f-3e42-4dcd-9444-4d614730d613","keywords":null,"link":"/kkv/20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","timestamp":"2019. október. 26. 21:44","title":"Megvan a Waberer's új neve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tiltással nyomást akarnak gyakorolni a kubai kormányra.","shortLead":"A tiltással nyomást akarnak gyakorolni a kubai kormányra.","id":"20191026_Trump_megtiltotta_hogy_Havannan_kivul_mas_kubai_varosokba_is_repuljenek_a_z_amerikai_legitarsasagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45164f7f-fde1-4d79-b3f7-3ff630a06805","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Trump_megtiltotta_hogy_Havannan_kivul_mas_kubai_varosokba_is_repuljenek_a_z_amerikai_legitarsasagok","timestamp":"2019. október. 26. 08:26","title":"Trump megtiltotta, hogy Havannán kívül más kubai városokba is repüljenek az amerikai légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]