A Google keresője most is sok mindent képes megtalálni, de az összetett kifejezések, netán mondatok értelmezése sokszor még gondot okoz neki. Illetve már nem, a cég ugyanis javított a működésen. 2019. október. 28. 09:03 Nagyot változott a Google kereső, de elsőre alig fogja észrevenni Az alkuszok szerint 15 százalék körüli emelkedés várható a kgfb piacon. 2019. október. 27. 09:01 1,1 millió autós készülhet rá, hogy megdrágul a biztosítása

A katalán függetlenségi mozgalom vezetőinek szabadon engedéséért gyűltek össze 350 ezren. 2019. október. 27. 09:52 Ismét százezrek tüntettek Barcelonában

A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán. 2019. október. 26. 21:44 Megvan a Waberer's új neve?

Anya és viharban született lánya is jól vannak. ","shortLead":"Anya és viharban született lánya is jól vannak. 2019. október. 28. 10:33 Lecsapott a tornádó, a mosókonyhában, gyertyafénynél született meg egy baba

A tervezettnél hamarabb kezdődik az új Tesla crossover, a Model Y gyártása, s aki akarja, már meg is rendelheti a Model 3 több elemét felhasználó új kocsit az elektromos autógyár internetes oldalán. 2019. október. 27. 18:59 Hamarabb kezdődhet az új Tesla, a Model Y gyártása

Az Instagram fejlesztői nem szeretnék, ha valaki úgy látná a platformon megjelenő tartalmakat, hogy igazából nincs felhasználói fiókja. 2019. október. 28. 11:03 Bezárja a kaput az Instagram, bejelentkezés nélkül nem lehet majd képeket nézegetni

Közérdekű adatigénylésre adták ki a víziközműprojektek már odaítélt támogatásainak listáját. 2019. október. 28. 11:18 70 milliárd forintot nyertek Mészárosék a súlyosan szabálytalannak ítélt programban