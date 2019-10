Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hon védelmére mindenkinek késznek kell lennie - hangoztatta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, a fővárosi kormányhivatalban. „Ahhoz, hogy békében élhessünk, mindig készen kell állni” – mondta.","shortLead":"A hon védelmére mindenkinek késznek kell lennie - hangoztatta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, a fővárosi...","id":"20191029_A_honvedelmi_miniszter_163szor_kellett_megkuzdenunk_a_fuggetlensegert_90szer_nyertek_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc089ab8-232a-4aca-a036-dbd912ef9ba5","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_A_honvedelmi_miniszter_163szor_kellett_megkuzdenunk_a_fuggetlensegert_90szer_nyertek_a_magyarok","timestamp":"2019. október. 29. 14:59","title":"A honvédelmi miniszter: 163-szor kellett megküzdenünk a függetlenségért, 90-szer nyertek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c13a142-1507-4501-bca5-049672429814","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén ősszel nem csak új iPhone-okkal veszi be a piacot az Apple. A gyártó egy különleges fülhallgatót is készített.","shortLead":"Idén ősszel nem csak új iPhone-okkal veszi be a piacot az Apple. A gyártó egy különleges fülhallgatót is készített.","id":"20191028_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_fulhallgato_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c13a142-1507-4501-bca5-049672429814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7c4a59-3a76-40b6-9131-b12858607c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_fulhallgato_ar","timestamp":"2019. október. 28. 18:03","title":"Hivatalos az Apple új fülhallgatója, megjött az AirPods Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30be673-e0a2-4ef3-86aa-ded9e9309174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint félmilliárd forint értékben épül tíz görpark az Országos Görpark Program első ütemében - jelentette be az emberi erőforrások minisztere az MTI szerint.","shortLead":"Több mint félmilliárd forint értékben épül tíz görpark az Országos Görpark Program első ütemében - jelentette be...","id":"20191029_Gordeszkaparkokat_epit_a_kormany_mert_nagy_hangsulyt_fektet_a_test_es_a_lelek_egyensulyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30be673-e0a2-4ef3-86aa-ded9e9309174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b71ef8-74b3-434b-b2f3-bac78e2248a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Gordeszkaparkokat_epit_a_kormany_mert_nagy_hangsulyt_fektet_a_test_es_a_lelek_egyensulyara","timestamp":"2019. október. 29. 08:23","title":"Gördeszkaparkokat épít a kormány, mert „nagy hangsúlyt fektet a test és a lélek egyensúlyára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1a7adb-8174-4987-94fa-fd204d9999b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc évre tiltották el az ebtartástól.","shortLead":"Nyolc évre tiltották el az ebtartástól.","id":"20191030_felakasztotta_kutyajat_egy_kisberi_ferfi_majd_elment_kocsmazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc1a7adb-8174-4987-94fa-fd204d9999b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59e52b6-c6bc-4945-ba31-4a44cec3703a","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_felakasztotta_kutyajat_egy_kisberi_ferfi_majd_elment_kocsmazni","timestamp":"2019. október. 30. 13:35","title":"Felakasztotta kutyáját egy kisbéri férfi, majd elment kocsmázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","shortLead":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","id":"20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903a406c-c83d-456b-87bf-c0fad254669a","keywords":null,"link":"/elet/20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","timestamp":"2019. október. 29. 16:15","title":"Csalóakadémia: vicces kisfilmekben figyelmeztetnek a bűnözők trükkjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512d5623-a80b-4ae5-a8bf-38b6af78da98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovákiai lapok feldolgozták a vádiratot, amiből kiderült, hogy mennyit fizettek a gyilkosságért, és milyen feltételt támasztottak a megrendelők.","shortLead":"A szlovákiai lapok feldolgozták a vádiratot, amiből kiderült, hogy mennyit fizettek a gyilkosságért, és milyen...","id":"20191029_A_Kuciakgyilkossag_megrendeloi_azt_akartak_hogy_az_ujsagiro_testet_sose_talaljak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=512d5623-a80b-4ae5-a8bf-38b6af78da98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4095fc-2edc-40d4-a46d-f5dee962704d","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_A_Kuciakgyilkossag_megrendeloi_azt_akartak_hogy_az_ujsagiro_testet_sose_talaljak_meg","timestamp":"2019. október. 29. 10:49","title":"A Kuciak-gyilkosság megrendelői azt akarták, hogy az újságíró testét sose találják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"","category":"cegauto","description":"A házban ketten laknak, statikus fogja megvizsgálni az épületet.","shortLead":"A házban ketten laknak, statikus fogja megvizsgálni az épületet.","id":"20191029_Defetet_kapott_egy_kamion_es_belerohant_egy_hazba_Dabason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4b1100-cec3-488a-a4a4-a45516c57f82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Defetet_kapott_egy_kamion_es_belerohant_egy_hazba_Dabason","timestamp":"2019. október. 29. 06:53","title":"Defetet kapott egy kamion és belerohant egy házba Dabason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dc4c80-bcaa-4faf-ae72-6885f62755f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy igen sportos családi autóra vágyik, ezzel a bajor újdonsággal nem lőhet mellé.","shortLead":"Ha valaki egy igen sportos családi autóra vágyik, ezzel a bajor újdonsággal nem lőhet mellé.","id":"20191030_sportkombi_a_javabol_hazankban_a_374_loeros_puttonyos_3as_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6dc4c80-bcaa-4faf-ae72-6885f62755f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e763408-bca2-4be6-8602-1e4d0b5a3978","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_sportkombi_a_javabol_hazankban_a_374_loeros_puttonyos_3as_bmw","timestamp":"2019. október. 30. 11:21","title":"Sportkombi a javából: nálunk is kapható a 374 lóerős puttonyos 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]