[{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvény alapján három havi illetményének megfelelő összeget kapna a volt budapesti főpolgármester, utódja azonban ennél többet javasol. ","shortLead":"A törvény alapján három havi illetményének megfelelő összeget kapna a volt budapesti főpolgármester, utódja azonban...","id":"20191029_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_tarlos_istvan_fovarosi_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fae9e86-dca7-4aa9-b066-7ac3739edee4","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_tarlos_istvan_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. október. 29. 22:17","title":"Karácsony nagyobb végkielégítést adna Tarlósnak annál, ami jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c48c12b-949c-4a27-9f34-fbb54ac3b7c4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bizonytalan céldátum, átláthatatlan költségek – ezek jellemzik leginkább az oroszok által végzet paksi bővítést. Ez a téma nem maradhat ki egyetlen Orbán–Putyin-találkozóról sem, Gergely Márton és Oroszi Babett elemzik, mi történik a háttérben. ","shortLead":"Bizonytalan céldátum, átláthatatlan költségek – ezek jellemzik leginkább az oroszok által végzet paksi bővítést...","id":"20191030_Ha_Paksrol_targyalnak_sok_jot_nem_tud_mondani_Orban_Putyinnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c48c12b-949c-4a27-9f34-fbb54ac3b7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb0e5c9-2f49-4023-9f03-7cfb8cbbdbfb","keywords":null,"link":"/360/20191030_Ha_Paksrol_targyalnak_sok_jot_nem_tud_mondani_Orban_Putyinnak","timestamp":"2019. október. 30. 11:20","title":"Ha Paksról tárgyalnak, sok jót nem tud mondani Orbán Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon fog a legtöbbet sütni a nap az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Északon fog a legtöbbet sütni a nap az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20191031_idojaras_elorejelzes_felho_napsutes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd12b271-7aff-405e-9e36-e0073ad142ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_idojaras_elorejelzes_felho_napsutes","timestamp":"2019. október. 31. 05:10","title":"Nem tartogat sok meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7015a987-1728-4bf2-909c-8632de709c09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A világörökségi helyszníként jegyzett okinavai Suri-kastély főépületét csütörtökre virradóra emésztették el a lángok.","shortLead":"A világörökségi helyszníként jegyzett okinavai Suri-kastély főépületét csütörtökre virradóra emésztették el a lángok.","id":"20191031_japan_okinava_suri_kastely_tuz_leegett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7015a987-1728-4bf2-909c-8632de709c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5347d-af3d-4116-9ce9-98c03e48e68c","keywords":null,"link":"/kultura/20191031_japan_okinava_suri_kastely_tuz_leegett","timestamp":"2019. október. 31. 05:54","title":"Porig égett az egyik legszebb japán kastély – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, a felcsúti vállalkozó másokat is adakozásra buzdított, így időben meglett a pénz a kisfiú kezelésére.","shortLead":"Sőt, a felcsúti vállalkozó másokat is adakozásra buzdított, így időben meglett a pénz a kisfiú kezelésére.","id":"20191031_sma_betegseg_levente_700_millio_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0ccac8-8631-4787-98ed-09ae4478661b","keywords":null,"link":"/elet/20191031_sma_betegseg_levente_700_millio_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. október. 31. 15:23","title":"Mészáros megint segített, az SMA-s Leventének is összejött a 700 millió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d346dec0-a5c8-48d3-a147-077ce3856e82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szakértők szerint a töltés után 360-480 kilométert lehet megtenni az autóval.","shortLead":"A szakértők szerint a töltés után 360-480 kilométert lehet megtenni az autóval.","id":"20191031_elektromos_auto_litiumion_akkumulator_toltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d346dec0-a5c8-48d3-a147-077ce3856e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc38864-938c-49fe-81ef-994cfd33bdd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_elektromos_auto_litiumion_akkumulator_toltes","timestamp":"2019. október. 31. 17:05","title":"10 perc alatt feltölthető aksit fejlesztettek elektromos autókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A weboldaluk fél egy óta áll, és az applikáció sem úgy működik, ahogy kellene.","shortLead":"A weboldaluk fél egy óta áll, és az applikáció sem úgy működik, ahogy kellene.","id":"20191030_ryanair_honlap_karbantartas_mobilapp_foglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2c2b20-bddf-485c-9865-8a3b5821b988","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_ryanair_honlap_karbantartas_mobilapp_foglalas","timestamp":"2019. október. 30. 12:42","title":"Valami nincs rendben a Ryanair rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d839cf-8da5-4b1f-bc40-57661c730e85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vicces meglepetést (easter egget) rejtett a Google a Pixel 4 és a Pixel 4 XL telefonjai dobozainak hátoldalára. Ezek a Google Lens kamerafunkció segítségével nézhetők meg kiterjesztett valóságban.","shortLead":"Vicces meglepetést (easter egget) rejtett a Google a Pixel 4 és a Pixel 4 XL telefonjai dobozainak hátoldalára. Ezek...","id":"20191031_google_pixel_4_doboza_easter_egg_kiterjesztett_valosag_video_google_lens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60d839cf-8da5-4b1f-bc40-57661c730e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b610fd14-2b41-4407-81fd-c3f30d45654d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_google_pixel_4_doboza_easter_egg_kiterjesztett_valosag_video_google_lens","timestamp":"2019. október. 31. 14:03","title":"Videó: húsvéti tojást rejtett a Google a Pixel 4-ek dobozainak hátuljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]