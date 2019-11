Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7e3750e-6d82-49c4-813c-a513d2466f91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vonalvezetés 5 évtizedet repít vissza a múltba, de a lemezek alatt sokkal modernebb technika rejtőzik.","shortLead":"A vonalvezetés 5 évtizedet repít vissza a múltba, de a lemezek alatt sokkal modernebb technika rejtőzik.","id":"20191101_egy_60_millios_bmw_ami_csodalatosan_mossa_el_a_hatart_a_70es_evek_es_napjaink_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e3750e-6d82-49c4-813c-a513d2466f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69308027-827b-48f1-98d1-30461f1b124c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_egy_60_millios_bmw_ami_csodalatosan_mossa_el_a_hatart_a_70es_evek_es_napjaink_kozott","timestamp":"2019. november. 02. 06:41","title":"Egy 60 milliós BMW, ami csodálatosan mossa el a határt a 70-es évek és napjaink között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab3e525-a55a-4780-a825-bb4138b55f80","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Szabad a sajtó? Tilos az A. ","shortLead":"Szabad a sajtó? Tilos az A. ","id":"20191102_A_Mandinernek_es_a_Pesti_Sracoknak_elege_lett_a_fideszes_cenzurabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab3e525-a55a-4780-a825-bb4138b55f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2c1785-2e2a-4b7b-a9e5-f23842bfdea2","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_A_Mandinernek_es_a_Pesti_Sracoknak_elege_lett_a_fideszes_cenzurabol","timestamp":"2019. november. 02. 21:03","title":"A Mandinernek és a Pesti Srácoknak elege lett a fideszes cenzúrából!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új I. kerületi polgármester az RTL Klubnak adott nyilatkozata szerint nem is fog.","shortLead":"Az új I. kerületi polgármester az RTL Klubnak adott nyilatkozata szerint nem is fog.","id":"20191102_Nem_mukodhetne_az_MNB_doktori_iskolaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1492ae06-bafe-49f8-9ebf-bda479e4a530","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Nem_mukodhetne_az_MNB_doktori_iskolaja","timestamp":"2019. november. 02. 21:42","title":"Nem működhetne a Várban az MNB doktori iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak bizonyos jelek.","shortLead":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak...","id":"20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d803569b-af4d-4acb-9231-75bf9c36e490","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","timestamp":"2019. november. 03. 10:03","title":"Úgy fest, egy fokkal még biztonságosabb lesz a Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7a03d0-69ae-4be0-86df-353b7c863816","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ha a kormány elfogadja a magyar egészségipar stratégiai tervét, a jövőben a klinikai gyógyszervizsgálatok átkerülnek az egészségügyért is felelős minisztériumtól az innovációs tárcához. Kásler és Palkovics emberei már nyilvánosan is összevesztek, a végső döntést a miniszterelnök hozza meg.","shortLead":"Ha a kormány elfogadja a magyar egészségipar stratégiai tervét, a jövőben a klinikai gyógyszervizsgálatok átkerülnek...","id":"201944__klinikai_gyogyszervizsgalat__einstand__utkozesek__kiserlet_jarja_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a7a03d0-69ae-4be0-86df-353b7c863816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b3370f-7641-4e1a-b59d-b30ee3b23f49","keywords":null,"link":"/360/201944__klinikai_gyogyszervizsgalat__einstand__utkozesek__kiserlet_jarja_be","timestamp":"2019. november. 02. 08:15","title":"Orbáni mellékhatás: 40 milliárdos hatáskört veszíthet el Kásler a gyógyszerkísérletekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3872c181-3b9e-4ab0-a473-e11ffaddabbb","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Tarka nyakkendők, valóságshow-szereplő csalfa feleség, teniszszenvedély - John Bercow minden, csak nem a tipikus brit elitpolitikus.","shortLead":"Tarka nyakkendők, valóságshow-szereplő csalfa feleség, teniszszenvedély - John Bercow minden, csak nem a tipikus brit...","id":"20191103_john_bercow_brit_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3872c181-3b9e-4ab0-a473-e11ffaddabbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f36ef8-60b1-4928-bb9c-46f951a51bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_john_bercow_brit_parlament","timestamp":"2019. november. 03. 10:00","title":"Hét ok, amikért hiányozni fog a brit parlament különc elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kilencven tipp közel járt.","shortLead":"Kilencven tipp közel járt.","id":"20191103_Ezt_a_hat_szamot_senki_sem_talalta_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66624532-fb85-475d-abf2-0a92c787bad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Ezt_a_hat_szamot_senki_sem_talalta_el","timestamp":"2019. november. 03. 17:22","title":"Ezt a hat számot senki sem találta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22143da4-a039-4ba0-ae51-928fb4f8809d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Üstökösbölcsőt\" fedeztek fel a csillagászok a Jupiteren túl a NASA Spitzer űrtávcsöve segítségével. A régió mintha ajtót nyitna az üstökösök számára a Naprendszer belseje felé.","shortLead":"\"Üstökösbölcsőt\" fedeztek fel a csillagászok a Jupiteren túl a NASA Spitzer űrtávcsöve segítségével. A régió mintha...","id":"20191102_jupiter_ustokos_ustokosbolcso_nasa_spitzer_urtavcso_hullocsillag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22143da4-a039-4ba0-ae51-928fb4f8809d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9726e07-068b-4f39-960c-608ec1efef34","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_jupiter_ustokos_ustokosbolcso_nasa_spitzer_urtavcso_hullocsillag","timestamp":"2019. november. 02. 12:03","title":"A tudósok benéztek a Jupiter mögé, és nagyon meglepődtek azon, amit ott láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]