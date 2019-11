Hidegfronttal és esővel indul a hét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cdf835d-aece-4e1e-9b1a-b743e8a7d996","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonokhoz hasonló jellemzőket, többek közt érintőképernyőt is kapott a Motorola APX Next nevű walkie-talkie-ja.","shortLead":"Az okostelefonokhoz hasonló jellemzőket, többek közt érintőképernyőt is kapott a Motorola APX Next nevű...","id":"20191102_motorola_apx_next_walkie_talkie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cdf835d-aece-4e1e-9b1a-b743e8a7d996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03dce4c-e9f1-4ff0-8f8f-75991ad27592","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_motorola_apx_next_walkie_talkie","timestamp":"2019. november. 02. 08:03","title":"Visszahozta legendás walkie-talkie-ját a Motorola, de ez most sokkal okosabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76480af4-c97c-49fe-9917-f1bf17250f36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bőrük alá helyezett mikrochippel nyitják irodájuk ajtaját és fizetnek a büfében a TUI német-brit utazásszervező skandináv részlegének alkalmazottjai, akik számára így a jövőben fölöslegessé válhatnak a kulcskártyák vagy a jelszavak.","shortLead":"Bőrük alá helyezett mikrochippel nyitják irodájuk ajtaját és fizetnek a büfében a TUI német-brit utazásszervező...","id":"20191101_On_ultetne_a_bore_ala_egy_mikrochipet_hogy_ne_hordjon_kulcsot_a_munkahelyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76480af4-c97c-49fe-9917-f1bf17250f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed28f61-5528-42a8-b13b-c6d742edd0c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_On_ultetne_a_bore_ala_egy_mikrochipet_hogy_ne_hordjon_kulcsot_a_munkahelyere","timestamp":"2019. november. 01. 18:25","title":"Ön ültetne a bőre alá egy mikrochipet, hogy ne hordjon kulcsot a munkahelyére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Balaton környéki települések például jeleskednek ebben - közölte a KSH.","shortLead":"A Balaton környéki települések például jeleskednek ebben - közölte a KSH.","id":"20191102_Egyre_menobb_a_szelektiv_hulladekgyujtes_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024de715-643f-4ec5-8e90-bdd7e23a0f5a","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_Egyre_menobb_a_szelektiv_hulladekgyujtes_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 02. 09:49","title":"Egyre menőbb a szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A szervezetet a norvég társszervezete díjazta az Andrej Szaharov Szabadság Díjjal.\r

","shortLead":" A szervezetet a norvég társszervezete díjazta az Andrej Szaharov Szabadság Díjjal.\r

","id":"20191101_Dijat_kapott_a_Helsinki_Bizottsag_a_az_emberi_jogok_es_denokracia_magyarorszagi_elomozditasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5254e3-924b-406d-a944-6019983daf5f","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Dijat_kapott_a_Helsinki_Bizottsag_a_az_emberi_jogok_es_denokracia_magyarorszagi_elomozditasaert","timestamp":"2019. november. 01. 21:45","title":"Díjat kapott a Helsinki Bizottság az emberi jogok és demokrácia magyarországi előmozdításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat.","shortLead":"Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat.","id":"20191103_Elerhetoek_az_uj_kotelezo_gepjarmufelelossegbiztositasi_tarifak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a6eb0a-c68a-4ec2-8386-71abaf966532","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Elerhetoek_az_uj_kotelezo_gepjarmufelelossegbiztositasi_tarifak","timestamp":"2019. november. 03. 12:16","title":"Elérhetőek az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f525d44c-cbfd-45ca-9a1c-a7870e4854c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil szövetségi rendőrség pénteken közölte, hogy vizsgálatot folytat egy görög zászló alatt közlekedő, venezuelai olajat szállító tartályhajó ellen, amely szerinte felelős a Brazília partjait sújtó olajszennyezésért.","shortLead":"A brazil szövetségi rendőrség pénteken közölte, hogy vizsgálatot folytat egy görög zászló alatt közlekedő, venezuelai...","id":"20191101_A_brazilok_szerint_egy_gorog_hajo_felelos_a_parjaikat_sujto_olajszennyezesert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f525d44c-cbfd-45ca-9a1c-a7870e4854c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12d7685-9554-4ee2-af75-4ef7afcf1db0","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_A_brazilok_szerint_egy_gorog_hajo_felelos_a_parjaikat_sujto_olajszennyezesert","timestamp":"2019. november. 01. 19:17","title":"A brazilok szerint egy görög hajó felelős a parjaikat sújtó olajszennyezésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e56540-9ad0-4b2f-8a6c-8b6cbfa5b55d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdobban a negyvenes generáció szíve, ha tényleg így lesz.\r

\r

","shortLead":"Megdobban a negyvenes generáció szíve, ha tényleg így lesz.\r

\r

","id":"20191101_Nagyon_ugy_fest_osszeall_a_Rage_Against_the_Machine_egy_amerikai_turnera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e56540-9ad0-4b2f-8a6c-8b6cbfa5b55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0347cbd-bdee-4e33-a11f-086550ed0f9c","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Nagyon_ugy_fest_osszeall_a_Rage_Against_the_Machine_egy_amerikai_turnera","timestamp":"2019. november. 01. 17:55","title":"Nagyon úgy fest, összeáll a Rage Against the Machine egy amerikai turnéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc09d4a4-1c5c-4c18-89ad-2b10447530ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Olcsóbb, mint az államvasút, gyorsabb, mint a busz – mi az? A fapados vonat. Ezzel próbálkoznak a németeknél, egyelőre sikerrel. ","shortLead":"Olcsóbb, mint az államvasút, gyorsabb, mint a busz – mi az? A fapados vonat. Ezzel próbálkoznak a németeknél, egyelőre...","id":"201944_lassan_jarj_olcsoer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc09d4a4-1c5c-4c18-89ad-2b10447530ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70a9134-0213-4a5b-b210-2134ff1e7d74","keywords":null,"link":"/360/201944_lassan_jarj_olcsoer","timestamp":"2019. november. 02. 10:15","title":"Fapados vonatok köthetnek össze minden német nagyvárost ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]