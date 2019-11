Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e44bc873-92a0-4e2b-90fd-b211e9fe637b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Török belügyminiszter: Ankara visszaküldi a feltételezett dzsihadistákat származási országukba.","shortLead":"Török belügyminiszter: Ankara visszaküldi a feltételezett dzsihadistákat származási országukba.","id":"20191102_Nem_vagyunk_szalloda_senki_dzsihadistai_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e44bc873-92a0-4e2b-90fd-b211e9fe637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4d66b5-42d6-4b98-a555-a5278608f9f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Nem_vagyunk_szalloda_senki_dzsihadistai_szamara","timestamp":"2019. november. 02. 17:28","title":"„Nem vagyunk szálloda senki dzsihadistái számára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd723d6-e3a4-421d-b3cb-c748d3eb689b","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az igazán zsíros falatokat eddig is az állam osztotta, és ez minden bizonnyal ezután is így lesz. 