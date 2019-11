Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"761e35e4-31ed-4f4c-99ea-53cb4c90365d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyjából az i. e. 2000-ből való, rituális célokat szolgáló építmény maradványait fedezte fel egy régész a délnyugat-angliai Deani erdőben.\r

\r

","shortLead":"Egy nagyjából az i. e. 2000-ből való, rituális célokat szolgáló építmény maradványait fedezte fel egy régész...","id":"20191104_anglia_gloucestershire_deani_erdo_ritualis_epitmeny_maradvanyai_lezerszkenner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=761e35e4-31ed-4f4c-99ea-53cb4c90365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4aadc1-5c0b-4a71-a538-9ea573d6bf97","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_anglia_gloucestershire_deani_erdo_ritualis_epitmeny_maradvanyai_lezerszkenner","timestamp":"2019. november. 04. 06:03","title":"Egy 4000 éves, rituális építményt találtak Angliában, miután bevetették a lézerszkennert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6862676-f011-438e-b506-1c65bb85f357","c_author":"G. M.","category":"360","description":"Budapesten keresztül visz az út a kormányváltáshoz – jósolta másfél éve Heiko Kretschmer német kommunikációs szakember, az MSZP–Párbeszéd pártszövetség 2018-as választási tanácsadója. Szerinte aki a fővárost vezeti, az automatikusan az Orbán-rendszer ellenpontjává válik. ","shortLead":"Budapesten keresztül visz az út a kormányváltáshoz – jósolta másfél éve Heiko Kretschmer német kommunikációs szakember...","id":"201944_karacsony_meg_sem_uszhatja_ezt_aszerepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6862676-f011-438e-b506-1c65bb85f357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b510f280-1da5-40f0-8bd4-7a513a457395","keywords":null,"link":"/360/201944_karacsony_meg_sem_uszhatja_ezt_aszerepet","timestamp":"2019. november. 03. 12:15","title":"Kampányguru: Karácsony meg sem úszhatja, hogy Orbán kihívója legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat.","shortLead":"Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat.","id":"20191103_Elerhetoek_az_uj_kotelezo_gepjarmufelelossegbiztositasi_tarifak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a6eb0a-c68a-4ec2-8386-71abaf966532","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Elerhetoek_az_uj_kotelezo_gepjarmufelelossegbiztositasi_tarifak","timestamp":"2019. november. 03. 12:16","title":"Elérhetőek az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Polt Péter újabb 9 éves megbízatásáról is dönt ma a parlament. ","shortLead":"Polt Péter újabb 9 éves megbízatásáról is dönt ma a parlament. ","id":"20191104_Ma_meg_is_szavazhatjak_Hando_Tundet_alkotmanybironak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ba183b-80b8-4b3e-a06b-4f451716add1","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Ma_meg_is_szavazhatjak_Hando_Tundet_alkotmanybironak","timestamp":"2019. november. 04. 05:47","title":"Ma meg is szavazhatják Handó Tündét alkotmánybírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9be56f3-f0f9-4110-b37b-8af004930876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Anti bácsi\" produkcióján mindenki sírt, ByeAlex szerint komoly esélye van nyerni. ","shortLead":"\"Anti bácsi\" produkcióján mindenki sírt, ByeAlex szerint komoly esélye van nyerni. ","id":"20191104_Kivalasztottak_az_X_Faktor_versenyzoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9be56f3-f0f9-4110-b37b-8af004930876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3413a2f7-034e-4659-b547-e75b1f22c126","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Kivalasztottak_az_X_Faktor_versenyzoit","timestamp":"2019. november. 04. 08:57","title":"Kiválasztották az X-Faktor versenyzőit, egy nyugdíjas férfi vitte a prímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálják felderíteni az embercsempészettel foglalkozó hálózatokat. ","shortLead":"Megpróbálják felderíteni az embercsempészettel foglalkozó hálózatokat. ","id":"20191104_Vietnamban_nyolc_embert_vettek_orizetbe_az_angol_halalkamion_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bb99f9-ec56-4f55-8d35-c06b49581355","keywords":null,"link":"/vilag/20191104_Vietnamban_nyolc_embert_vettek_orizetbe_az_angol_halalkamion_miatt","timestamp":"2019. november. 04. 11:10","title":"Vietnamban nyolc embert vettek őrizetbe az angol halálkamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0489f60-a2e4-4089-bb79-02eff8f2cdb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brian Harvey-nak nem ez az első botránya idén.","shortLead":"Brian Harvey-nak nem ez az első botránya idén.","id":"20191103_Segelyhivatalbol_dobtak_ki_az_East_17_egykori_sztarjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0489f60-a2e4-4089-bb79-02eff8f2cdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72504d91-736a-4f2d-97e5-df352d39fe50","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Segelyhivatalbol_dobtak_ki_az_East_17_egykori_sztarjat","timestamp":"2019. november. 03. 21:50","title":"Segélyhivatalból dobták ki az East 17 egykori sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó ütközött össze.","shortLead":"Három autó ütközött össze.","id":"20191102_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_baleset_karambol_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b84e79d-5e06-4ebe-9146-e595b928026c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_baleset_karambol_lezaras","timestamp":"2019. november. 02. 21:39","title":"Teljesen lezárták a Ferihegyi gyorsforgalmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]