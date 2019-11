Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b873c578-a174-4f6f-b9ef-2d617ab36704","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hosszú hétvégén jelent meg Egyesült Államokban az LG G8X ThinQ nevű készülék, egy egyedi megoldású összehajtható telefon. Már játék is készült hozzá.","shortLead":"A hosszú hétvégén jelent meg Egyesült Államokban az LG G8X ThinQ nevű készülék, egy egyedi megoldású összehajtható...","id":"20191104_lg_g8x_thinq_osszehajthato_telefon_ara_elerhetosege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b873c578-a174-4f6f-b9ef-2d617ab36704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c955f5e-066e-42bf-85d6-478ab5a3fc1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_lg_g8x_thinq_osszehajthato_telefon_ara_elerhetosege","timestamp":"2019. november. 04. 14:03","title":"Ez egyelőre a legolcsóbb összehajtható csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2fae55-8509-41d5-8c4f-c22d2b5b6f06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jianguo Pro 3 nevű készülék a népszerű videós app, a TikTok mögötti cég első okostelefonja. 12 giga RAM-ot és remek processzort kapott.","shortLead":"A Jianguo Pro 3 nevű készülék a népszerű videós app, a TikTok mögötti cég első okostelefonja. 12 giga RAM-ot és remek...","id":"20191104_bytedance_jianguo_pro_3_smartisan_tiktok_okostelefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d2fae55-8509-41d5-8c4f-c22d2b5b6f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbb380c-9a3b-42b9-9b21-e1bc496d047a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_bytedance_jianguo_pro_3_smartisan_tiktok_okostelefon_android","timestamp":"2019. november. 04. 09:03","title":"Megjött az első mobiljuk: bika telefont ad ki a Facebook legnagyobb riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az apa ellen vádat emeltek. ","shortLead":"Az apa ellen vádat emeltek. ","id":"20191104_Allon_lotte_magat_egy_gyerek_egy_legpuskaval_Zalaegerszegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df03e58-3548-4b6c-8197-fcff90dfee7b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Allon_lotte_magat_egy_gyerek_egy_legpuskaval_Zalaegerszegen","timestamp":"2019. november. 04. 12:26","title":" Légpuskával lőtte állon magát egy gyerek Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint ötödével, 1184 forintra nőtt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, van olyan település, ahol az átlagos szint az 1600 forintot is meghaladja - derül ki a Trenkwalder és a BDO Magyarország közös közleményéből.","shortLead":"Több mint ötödével, 1184 forintra nőtt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére...","id":"20191103_Otodevel_nott_egy_ev_alatt_a_fizikai_munkasok_atlagbere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7690dc9-17c2-4158-88dc-821c0f927a0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Otodevel_nott_egy_ev_alatt_a_fizikai_munkasok_atlagbere","timestamp":"2019. november. 03. 08:16","title":"Ötödével nőtt egy év alatt a fizikai munkások átlagbére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, az illetékes kormányhivatalok szakemberei megkezdték a felszámoláshoz szükséges intézkedéseket – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.","shortLead":"A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, az illetékes kormányhivatalok...","id":"20191104_aranyszinu_sargasag_szolo_borvidek_betegseg_fitoplazma_nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcd82ad-e3ab-4c44-88e2-62c2c5500b39","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_aranyszinu_sargasag_szolo_borvidek_betegseg_fitoplazma_nebih","timestamp":"2019. november. 04. 16:06","title":"Már a Dunától keletre is megjelent a rettegett szőlőbetegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c633f3d2-f991-4e33-9b74-6e21e7951fa4","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A genetikai meghatározottságon túl a személyiségvonások is befolyásolhatják, ki milyen jól ismeri fel az arcokat.","shortLead":"A genetikai meghatározottságon túl a személyiségvonások is befolyásolhatják, ki milyen jól ismeri fel az arcokat.","id":"201944__arcmemoria_es_szemelyiseg__szuperfelismerok__empatiaelony__minek_neznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c633f3d2-f991-4e33-9b74-6e21e7951fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0e9c80-6f5a-41c3-ba4a-0933f8900764","keywords":null,"link":"/360/201944__arcmemoria_es_szemelyiseg__szuperfelismerok__empatiaelony__minek_neznek","timestamp":"2019. november. 03. 08:15","title":"Brad Pitt kalapnak nézhette Angelina Jolie-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4457c476-65dd-4656-b011-ee495096319b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen a helyen az ideálisnál mintha némileg több tábla jelezné a gyalogos-átkelőhelyet az autósok számára.","shortLead":"Ezen a helyen az ideálisnál mintha némileg több tábla jelezné a gyalogos-átkelőhelyet az autósok számára.","id":"20191104_a_nap_fotoja_a_kaposvari_zebra_ami_tablatultengesben_szenved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4457c476-65dd-4656-b011-ee495096319b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6aafe91-2c8f-4238-98b9-5204a27016b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_a_nap_fotoja_a_kaposvari_zebra_ami_tablatultengesben_szenved","timestamp":"2019. november. 04. 06:41","title":"A nap fotója: a kaposvári zebra, ami táblatúltengésben szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az LMP-s frakcióvezető interpellálta a külgazdasági és külügyminisztert, miért kell megépíteni az 1000 milliárdos Budapest-Belgrád vasútvonalat, ha a kormány megvett egy minden igényt kielégítő trieszti kikötőt. ","shortLead":"Az LMP-s frakcióvezető interpellálta a külgazdasági és külügyminisztert, miért kell megépíteni az 1000 milliárdos...","id":"20191104_Szijjarto_elmagyarazta_miert_kell_a_belgradi_vasutvonal_ha_kozben_Triesztben_kikotot_vettunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f850a67d-93e0-44b1-8279-2a3b171986ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Szijjarto_elmagyarazta_miert_kell_a_belgradi_vasutvonal_ha_kozben_Triesztben_kikotot_vettunk","timestamp":"2019. november. 04. 16:15","title":"Szijjártó elmagyarázta, miért kell a belgrádi vasútvonal, ha közben Triesztben kikötőt vettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]