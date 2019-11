Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","shortLead":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","id":"20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8e6217-7059-4beb-a818-85613f370560","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","timestamp":"2019. november. 04. 13:57","title":"Ellopták Lajkó Félix 160 milliós hegedűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548f43f9-b8a5-4649-a9b4-38ad2e39559a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Éppen száznegyven éve, 1879. november 5-én halt meg James Clerk Maxwell skót fizikus, az elektromágneses térelmélet megalkotója, aki egy sor más felfedezésével hozzájárult mai világunkhoz.","shortLead":"Éppen száznegyven éve, 1879. november 5-én halt meg James Clerk Maxwell skót fizikus, az elektromágneses térelmélet...","id":"20191105_james_clerk_maxwell_fizikus_elete_halala_felfedezesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548f43f9-b8a5-4649-a9b4-38ad2e39559a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a601267-c018-4a3b-b94e-3727118402a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_james_clerk_maxwell_fizikus_elete_halala_felfedezesei","timestamp":"2019. november. 05. 07:03","title":"25 évesen lett professzor, borzasztó előadó volt, de rengeteg mindent köszönhetünk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varju László az ügyészségi vád szerint megragadta az egyik köztévés biztonsági őr vádliját, egy másik lábát pedig úgy fogta meg, hogy az elesett, ezért garázdaság és súlyos testi sértés ellene a vád. A Parlament ugyanúgy kiadta ő a vádhatóságnak, mint a KDNP-s Aradszki Andrást.\r

\r

","shortLead":"Varju László az ügyészségi vád szerint megragadta az egyik köztévés biztonsági őr vádliját, egy másik lábát pedig...","id":"20191104_Szintiszta_koncepcios_eljaras__felfuggesztette_a_Parlament_a_teveszekhazbol_kidobott_DKs_kepviselo_mentelmi_jogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe2b7d5-832c-4d75-b679-d77f715dc60b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Szintiszta_koncepcios_eljaras__felfuggesztette_a_Parlament_a_teveszekhazbol_kidobott_DKs_kepviselo_mentelmi_jogat","timestamp":"2019. november. 04. 16:56","title":"\"Színtiszta koncepciós eljárás\" - felfüggesztette a Parlament a tévészékházból kidobott DK-s képviselő mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy kis időt együtt töltött az aktivistával.","shortLead":"A színész egy kis időt együtt töltött az aktivistával.","id":"20191103_Leonardo_Di_Caprio_Greta_Thunberg_korunk_egyik_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b28e79-565b-40a7-8b04-6595ec116989","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Leonardo_Di_Caprio_Greta_Thunberg_korunk_egyik_vezetoje","timestamp":"2019. november. 03. 18:37","title":"Leonardo Di Caprio: \"Greta Thunberg korunk egyik vezetője\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60f7673-1ea7-4e36-894e-e626b49d086e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a fajta magánházaknál is élhet.","shortLead":"Ez a fajta magánházaknál is élhet.","id":"20191103_Kenguru_ugralt_a_torokszentmiklosi_temetoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60f7673-1ea7-4e36-894e-e626b49d086e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d180f84b-a304-42e0-aa9d-7f565081f140","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Kenguru_ugralt_a_torokszentmiklosi_temetoben","timestamp":"2019. november. 03. 21:38","title":"Kenguru ugrált a törökszentmiklósi temetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ridley Scott új filmjében fog játszani, ő lesz az 1995-ben meggyilkolt Maurizio Gucci volt felesége.","shortLead":"Ridley Scott új filmjében fog játszani, ő lesz az 1995-ben meggyilkolt Maurizio Gucci volt felesége.","id":"20191104_lady_gaga_maurizio_gucci_filmszerep_ridley_scott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5581a50-63dc-4473-a019-a8ebdf1ffc96","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_lady_gaga_maurizio_gucci_filmszerep_ridley_scott","timestamp":"2019. november. 04. 18:26","title":"Lady Gaga újabb filmszerepet kapott, és nem is akármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most azt méregetik, füttyből vagy tapsból kapott-e többet az elnök.","shortLead":"Most azt méregetik, füttyből vagy tapsból kapott-e többet az elnök.","id":"20191103_Trumpot_kifutyultek_az_UFC_galan_a_fia_szerint_ez_bullshit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969b8408-a3bc-4897-86a5-06f3fad121c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_Trumpot_kifutyultek_az_UFC_galan_a_fia_szerint_ez_bullshit","timestamp":"2019. november. 03. 17:53","title":"Trumpot kifütyülték az UFC gálán, a fia szerint ez bullshit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főszereplők egymás androgün ikertestvérei.","shortLead":"A főszereplők egymás androgün ikertestvérei.","id":"20191104_Timothee_Chalamet_a_szepsege_miatt_kapott_szerepet_a_Kisasszonyokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37d6017-c049-4f69-bd40-c2c129264065","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Timothee_Chalamet_a_szepsege_miatt_kapott_szerepet_a_Kisasszonyokban","timestamp":"2019. november. 04. 11:43","title":"Timothée Chalamet a szépsége miatt kapott szerepet a Kisasszonyokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]