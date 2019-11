Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL Magyarország. Visszatér a legnagyobb kedvenc és érkezik az utóbbi évek legvadabb énekes showműsora is.","shortLead":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL...","id":"20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2491b465-2810-4125-9d05-045f4166bf79","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","timestamp":"2019. november. 05. 16:33","title":"Maszkos énekesek lepik el az RTL-t, és új napi sorozat is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyilkossággal vádolták őket.","shortLead":"Gyilkossággal vádolták őket.","id":"20191106_Pont_ugy_szokott_meg_ket_rab_a_bortonbol_ahogy_azt_a_filmeken_latjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810723ed-9734-4362-837e-54079a1948e8","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Pont_ugy_szokott_meg_ket_rab_a_bortonbol_ahogy_azt_a_filmeken_latjuk","timestamp":"2019. november. 06. 10:27","title":"Pont úgy szökött meg két rab a börtönből, ahogy azt a filmeken látjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191105_Ugy_merte_fel_a_rendorseg_a_munkahelyi_kozerzetet_jobbito_javaslatokat_hogy_maga_rontott_rajta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb687f-a483-4dbc-92dc-e6c5f0f7e0b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Ugy_merte_fel_a_rendorseg_a_munkahelyi_kozerzetet_jobbito_javaslatokat_hogy_maga_rontott_rajta","timestamp":"2019. november. 05. 05:55","title":"Úgy mérte fel a rendőrség a munkahelyi közérzetet jobbító javaslatokat, hogy maga rontott rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon leállt a forgalom egy baleset miatt.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon leállt a forgalom egy baleset miatt.","id":"20191106_Keresztbe_fordult_kamion_miatt_zartak_le_az_M7es_autopalyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc969fba-0399-41ab-9052-f01619761c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Keresztbe_fordult_kamion_miatt_zartak_le_az_M7es_autopalyat","timestamp":"2019. november. 06. 05:42","title":"Keresztbe fordult kamion miatt zárták le az M7-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b3b0d4-f733-4fab-ae66-f84c06ad1dc4","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A cseh képzőművészeti élet szereplői az idei tavasz kezdetén megbotránkozva figyelték azt a miniszteri önkényt, amelynek a prágai Národní galerie (NG – Nemzeti Galéria) főigazgatója és a Muzeum umění Olomouc (MUO – Olomouci Művészeti Múzeum) igazgatója volt az elszenvedője. Ám a reakció is ennek megfelelően hevesnek bizonyult: több mint tízezer felháborodott ember írta alá azt a petíciót, amely szakmai kompetencia hiányára hivatkozva Antonín Stanek kulturális miniszter azonnali távozását követelte.","shortLead":"A cseh képzőművészeti élet szereplői az idei tavasz kezdetén megbotránkozva figyelték azt a miniszteri önkényt...","id":"20191104_Isten_vele_miniszter_ur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b3b0d4-f733-4fab-ae66-f84c06ad1dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ee3c20-b124-408a-9cdd-d7ed0bc78b90","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191104_Isten_vele_miniszter_ur","timestamp":"2019. november. 04. 15:37","title":"Isten vele, miniszter úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is kiveheti – magyarázta egy pályaelhagyó tűzoltó.","shortLead":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is...","id":"20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a9528a-2a62-49ae-a960-a2289fda9d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","timestamp":"2019. november. 04. 14:47","title":"190 ezer forint, kevés szabadság – Elmesélte egy volt tűzoltó, miért szerelt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e45b1f-3714-45c2-8e93-406b96cfefae","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Noha első pillantásra Milica Mijajlovic dekoratív absztrakt festményeit az elmúlt években nemzetközi tendenciává erősödött kortárs absztrakt törekvésekhez sorolhatjuk, lényegileg eltérnek az absztrakció avantgárd és modernista felfogásától. Mijajlovic klasszikus értelemben véve nem absztrahál, nem a látványelvű valóságtól igyekszik távolodni vagy egy egészen új vizuális realitást teremteni, hanem az égbolt természeti kulisszái előtt felvillanó tűzijáték múló fényjelenségeinek kimerevített esszenciáját próbálja visszaadni akrilmunkáiban.","shortLead":"Noha első pillantásra Milica Mijajlovic dekoratív absztrakt festményeit az elmúlt években nemzetközi tendenciává...","id":"20191104_Egy_elet_egy_villanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6e45b1f-3714-45c2-8e93-406b96cfefae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7da2d5a-35d9-4902-aa39-2802b4ebd835","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191104_Egy_elet_egy_villanas","timestamp":"2019. november. 04. 15:10","title":"Egy élet: egy villanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa57d6c-4cdf-4323-bf1d-8c402eaaf999","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Januárban kezdődhet a vádlottak kihallgatása, de a Magyar Nemzet azt állítja, a legfőbb vádpontokban már meg is volt a beismerés.","shortLead":"Januárban kezdődhet a vádlottak kihallgatása, de a Magyar Nemzet azt állítja, a legfőbb vádpontokban már meg is volt...","id":"20191106_Magyar_Nemzet_Vizoviczki_Laszlo_beismerte_a_vadakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffa57d6c-4cdf-4323-bf1d-8c402eaaf999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838c678c-20a4-48be-8c30-f1fe867fda85","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Magyar_Nemzet_Vizoviczki_Laszlo_beismerte_a_vadakat","timestamp":"2019. november. 06. 06:12","title":"Magyar Nemzet: Vizoviczki László beismerte a vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]