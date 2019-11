Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"056c5822-bf47-4f4a-9a47-02881facdf9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-helyettes szerint a ferencvárosi polgármesternek jár bizottsági hely.","shortLead":"A főpolgármester-helyettes szerint a ferencvárosi polgármesternek jár bizottsági hely.","id":"20191105_gy_nemeth_erzsebet_baranyi_krisztina_fovarosi_kozgyules_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056c5822-bf47-4f4a-9a47-02881facdf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbb2de8-f992-4a15-a683-dd8f046ca119","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_gy_nemeth_erzsebet_baranyi_krisztina_fovarosi_kozgyules_bizottsag","timestamp":"2019. november. 05. 18:14","title":"Gy. Németh Erzsébet elmondta, miért nem kapott bizottsági helyet Baranyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Belassult a Takarékbank netbankja, miután megkezdte a működését az informatikai átállás után.","shortLead":"Belassult a Takarékbank netbankja, miután megkezdte a működését az informatikai átállás után.","id":"20191106_A_tul_sok_felhasznalo_miatt_akadozik_a_Takarekbank_netbankja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8536a708-c227-4761-baef-6f714bff3e21","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_A_tul_sok_felhasznalo_miatt_akadozik_a_Takarekbank_netbankja","timestamp":"2019. november. 06. 12:03","title":"A túl sok felhasználó miatt akadozik a Takarékbank netbankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aa6cb7-c644-4758-9e64-4f83a5382395","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöldrendszámozható plugin hibrid C5 Aircross 2020 közepén érkezik meg hazánkba.","shortLead":"A zöldrendszámozható plugin hibrid C5 Aircross 2020 közepén érkezik meg hazánkba.","id":"20191107_50_kilometert_tud_villannyal_a_citroen_uj_divatterepjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56aa6cb7-c644-4758-9e64-4f83a5382395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4870e411-19ed-4225-9985-89f59c1ec04a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_50_kilometert_tud_villannyal_a_citroen_uj_divatterepjaroja","timestamp":"2019. november. 07. 13:21","title":"50 kilométert tud villannyal a Citroën új divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1149e0e9-d735-4004-89f7-62cbedf26539","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindenkinek vannak titkai. És imádunk titkokat feltárni, rejtélyes ügyekbe belelátni – feltéve, hogy nem kell megőriznünk őket. Azt gondolnánk, szükségünk van titkokra, nem tudnánk nélkülük élni. Pedig energiát vesznek el, kapcsolatok mennek rá, beteggé tesznek és rombolják kreativitásunkat. ","shortLead":"Mindenkinek vannak titkai. És imádunk titkokat feltárni, rejtélyes ügyekbe belelátni – feltéve, hogy nem kell...","id":"20191107_Ha_titokban_akarunk_tartani_valamit_onmagunk_elol_is_el_kell_titkolnunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1149e0e9-d735-4004-89f7-62cbedf26539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e988c4c5-b354-495e-b8c4-880ab7c14d78","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191107_Ha_titokban_akarunk_tartani_valamit_onmagunk_elol_is_el_kell_titkolnunk","timestamp":"2019. november. 07. 08:30","title":"Ha titokban akarunk tartani valamit, önmagunk elől is el kell titkolnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fotó kíséretében újabb pletyka látott napvilágot, ezúttal arról, mekkora akkumulátor kerülhet a Samsung 2020-ban érkező csúcsmobiljának \"legkisebb\" változatába.","shortLead":"Egy fotó kíséretében újabb pletyka látott napvilágot, ezúttal arról, mekkora akkumulátor kerülhet a Samsung 2020-ban...","id":"20191107_samsung_galaxy_s11_okostelefon_akkumulator_kapacitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c19f66f-6f52-4a2f-b8c0-fc0f5888df8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_samsung_galaxy_s11_okostelefon_akkumulator_kapacitasa","timestamp":"2019. november. 07. 13:03","title":"20%-kal megtolja a 2020-as, olcsóbb Galaxy S11 akkuját a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL Magyarország. Visszatér a legnagyobb kedvenc és érkezik az utóbbi évek legvadabb énekes showműsora is.","shortLead":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL...","id":"20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2491b465-2810-4125-9d05-045f4166bf79","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","timestamp":"2019. november. 05. 16:33","title":"Maszkos énekesek lepik el az RTL-t, és új napi sorozat is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6378dce2-15c6-4a8b-b238-a207167bc6c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez pedig pont hatszor annyi, mint amennyi a büdzsében rendelkezésre álló pénz.","shortLead":"Ez pedig pont hatszor annyi, mint amennyi a büdzsében rendelkezésre álló pénz.","id":"20191106_14_milliardos_tartozast_orokolt_Miskolc_uj_vezetese_a_Fidesztol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6378dce2-15c6-4a8b-b238-a207167bc6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf1cce3-cf0d-4b5e-b0ef-534903645bf9","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_14_milliardos_tartozast_orokolt_Miskolc_uj_vezetese_a_Fidesztol","timestamp":"2019. november. 06. 08:19","title":"14 milliárdos tartozást örökölt Miskolc új vezetése a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két megyére adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Két megyére adtak ki figyelmeztetést.","id":"20191106_Este_terhet_vissza_a_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d98d4e2-a904-4a21-a0d0-21402f7c6ced","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Este_terhet_vissza_a_vihar","timestamp":"2019. november. 06. 06:57","title":"Este térhet vissza a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]