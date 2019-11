Gulyás Gergelynek fiatalon Torgyán József volt a kedvenc politikusa

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zacher Gábor szerint a mobilfüggőség kezelhető, és ehhez adott is néhány tippet.","shortLead":"Zacher Gábor szerint a mobilfüggőség kezelhető, és ehhez adott is néhány tippet.","id":"20191110_zacher_gabor_podcast_orultech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047e063f-c77d-441e-8f4a-8a3ffceed7d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_zacher_gabor_podcast_orultech","timestamp":"2019. november. 10. 21:33","title":"Podcast: \"Mennyire álságosak vagyunk\" – Zacher Gábor a sorozatfüggőségről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 500 főt fogott el a rendőrség a hétvégi összesítés szerint.\r

","shortLead":"Közel 500 főt fogott el a rendőrség a hétvégi összesítés szerint.\r

","id":"20191111_Ot_ember_halt_meg_balesetben_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c3a049-f9f2-4dd5-ac4b-be8f7294bef6","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Ot_ember_halt_meg_balesetben_a_hetvegen","timestamp":"2019. november. 11. 06:09","title":"Öt ember halt meg balesetben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295b345d-f003-4141-a560-7fd7fbfe72ba","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Mindig látványos egy-egy épület áthelyezése, de műszakilag már rutinnak számít. Nehézséget inkább a költségek jelenthetnek, de sokszor még így is az elköltöztetés az olcsóbb megoldás.","shortLead":"Mindig látványos egy-egy épület áthelyezése, de műszakilag már rutinnak számít. Nehézséget inkább a költségek...","id":"201945__epuletek_athelyezese__sinen_vannak__utazo_templomok__varosrendezo_palyaudvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=295b345d-f003-4141-a560-7fd7fbfe72ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0d3109-859e-4eb3-a251-bc379dce2f7c","keywords":null,"link":"/360/201945__epuletek_athelyezese__sinen_vannak__utazo_templomok__varosrendezo_palyaudvar","timestamp":"2019. november. 10. 08:15","title":"Nagy múltja van az épületek áthelyezésének, Ceausescu egy társasházat pakolt arrébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett autóversenyző menedzsere, Willi Weber felevenítette az első siker körülményeit, és arról is beszélt, hogy Schumi felesége, Corinna, nem engedi őt barátja közelébe.","shortLead":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban...","id":"20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ee1d01-9ab8-410b-98eb-b48ff35b007d","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","timestamp":"2019. november. 10. 13:39","title":"Még látni fogjuk Michaelt – mondta Schumacher volt menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar úszónak nem sikerült ledolgoznia hátrányát az ausztrál Cate Campbell-lel szemben, így összetettben a második helyen végzett az úszók világkupa-sorozatában, amely Dohában zárult.","shortLead":"A magyar úszónak nem sikerült ledolgoznia hátrányát az ausztrál Cate Campbell-lel szemben, így összetettben a második...","id":"20191110_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_masodik_hely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10c249e-cd92-49a1-9f48-028a61d831dd","keywords":null,"link":"/sport/20191110_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_masodik_hely","timestamp":"2019. november. 10. 08:18","title":"Hosszú másodikként zárta a világkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","shortLead":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","id":"20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c02b3b-8858-4eef-a492-869764d53c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","timestamp":"2019. november. 11. 09:33","title":"Bemondta Elon Musk, meddig tartana az első marsi város felépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfbdf83-d023-4f18-b9fc-90d51845118f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Válságkommunikáció gyanánt küldött vészjelzést a jegybanknak Mészáros Lőrinc tőzsdei vállalata, az Opus Global, mondván: jogellenes tranzakciók történtek a részvényeivel.","shortLead":"Válságkommunikáció gyanánt küldött vészjelzést a jegybanknak Mészáros Lőrinc tőzsdei vállalata, az Opus Global...","id":"201945__opus_global__visszaeles__pozicioharc__kozpenzhanyad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bfbdf83-d023-4f18-b9fc-90d51845118f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd974e2-0001-4670-854a-a4ba7cd8da7b","keywords":null,"link":"/360/201945__opus_global__visszaeles__pozicioharc__kozpenzhanyad","timestamp":"2019. november. 11. 07:00","title":"Lejtőn a Mészáros körüli tőzsdei birodalom, oligarchák feszültek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos viszont nem lett.","shortLead":"Telitalálatos viszont nem lett.","id":"20191110_Hasitottak_a_huszas_szamok_a_hats_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfeb7a3-81b6-4166-8f4e-2222eb076650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Hasitottak_a_huszas_szamok_a_hats_lotton","timestamp":"2019. november. 10. 17:18","title":"Hasítottak a húszas számok a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]