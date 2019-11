Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első ISIS-harcosát az USA kapta vissza.\r

\r

","shortLead":"Az első ISIS-harcosát az USA kapta vissza.\r

\r

","id":"20191111_Torokorszag_megkezdte_az_1200_kulfoldi_Iszlam_Allamkatona_kitoloncolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2593019c-1c12-46ba-b598-f826214965dc","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Torokorszag_megkezdte_az_1200_kulfoldi_Iszlam_Allamkatona_kitoloncolasat","timestamp":"2019. november. 11. 10:32","title":"Törökország megkezdte az 1200 külföldi Iszlám Állam-katona kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a190012-fd84-4c87-8eee-72af72b004cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Befejezte tevékenységét a budapesti városnéző buszok egyik legnagyobb üzemeltetője, a City Tour Hop On Hop Off Kft., de máris újraindult a City Open Tour Kft.","shortLead":"Befejezte tevékenységét a budapesti városnéző buszok egyik legnagyobb üzemeltetője, a City Tour Hop On Hop Off Kft., de...","id":"201945_city_open_tour_hop_on_hop_off","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a190012-fd84-4c87-8eee-72af72b004cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac43620-c968-4bf1-9501-139326f8acce","keywords":null,"link":"/360/201945_city_open_tour_hop_on_hop_off","timestamp":"2019. november. 11. 16:00","title":"Tulajdonosi vita miatt zárt be az egyik legnagyobb turistabuszos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes és sehol nem ciki. A BMW kínálatának egyik meghatározó darabja régóta a hármas sorozat kombi változata - különösen dízelben. Kipróbáltuk. ","shortLead":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes...","id":"20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8eb3c2-bff2-48c2-bb83-6f583c651177","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","timestamp":"2019. november. 10. 16:30","title":"Dízelország királya - teszten a BMW 330d Touring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9331a167-b1b6-4177-a84a-f4c6174d28bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koca abban segít, hogy a repülőút miatt szorongó utasok jobban érezzék magukat.","shortLead":"A koca abban segít, hogy a repülőút miatt szorongó utasok jobban érezzék magukat.","id":"20191112_terapias_malac_san_francisco_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9331a167-b1b6-4177-a84a-f4c6174d28bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9360ea1e-0f87-4b38-acb2-f40ec0f4df91","keywords":null,"link":"/elet/20191112_terapias_malac_san_francisco_repuloter","timestamp":"2019. november. 12. 09:00","title":"Terápiás malac nyugtatja az utasokat a San Franciscó-i repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3727ecd6-fe99-43c7-8064-a517653b4c46","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eső némileg javított a átlagon.","shortLead":"Az eső némileg javított a átlagon.","id":"20191111_Az_atlagosnal_gyengebb_a_cukorrepa_termes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3727ecd6-fe99-43c7-8064-a517653b4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378c15d7-0d54-4cee-9c70-9c8ccdaba241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_Az_atlagosnal_gyengebb_a_cukorrepa_termes","timestamp":"2019. november. 11. 07:25","title":"Az átlagosnál gyengébb a cukorrépa termés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délelőtt tíz óráig a hazai választási névjegyzékben szereplő 18 millió 217 ezer választópolgár 6,89 százaléka adta le voksát. ","shortLead":"Délelőtt tíz óráig a hazai választási névjegyzékben szereplő 18 millió 217 ezer választópolgár 6,89 százaléka adta le...","id":"20191110_romania_elnokvalasztas_magyarlakta_megyek_alacsony_reszvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d73aac-14fc-4437-a570-8d52a0341a65","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_romania_elnokvalasztas_magyarlakta_megyek_alacsony_reszvetel","timestamp":"2019. november. 10. 10:36","title":"Román elnökválasztás: alacsony a részvétel a magyarlakta megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a338c5-653c-45f5-aaf6-df1ee59ea9e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A finomhangolt erőforrás sportkocsis menettulajdonságokat biztosít, miközben a fogyasztás is bőven vállalható szinten marad.","shortLead":"A finomhangolt erőforrás sportkocsis menettulajdonságokat biztosít, miközben a fogyasztás is bőven vállalható szinten...","id":"20191111_ero_es_praktikum_378_loeros_dizelmotort_kapott_a_kombi_audi_s6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a338c5-653c-45f5-aaf6-df1ee59ea9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01babedb-cec6-4622-b1f6-6b92efb9f6ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_ero_es_praktikum_378_loeros_dizelmotort_kapott_a_kombi_audi_s6","timestamp":"2019. november. 11. 06:41","title":"Erő és praktikum: 378 lóerős dízelmotort kapott a kombi Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f047d18-35a6-4c9d-9f5b-07858a57e496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzmosási ügyletekbe belekeveredett Danske Bank a botrány csúcspontján azt javasolta gazdag ügyfeleinek, hogy aranyrudak vásárlásával próbálják meg elrejteni vagyonukat – írta az üggyel kapcsolatos dokumentumokra hivatkozva a Bloomberg hírügynökség.","shortLead":"A pénzmosási ügyletekbe belekeveredett Danske Bank a botrány csúcspontján azt javasolta gazdag ügyfeleinek...","id":"20191110_Tovabb_melyult_a_Danske_Bank_penzmosasi_botranya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f047d18-35a6-4c9d-9f5b-07858a57e496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ce925a-f994-4019-b11b-97c0bb1e54b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Tovabb_melyult_a_Danske_Bank_penzmosasi_botranya","timestamp":"2019. november. 10. 10:50","title":"Tovább mélyült a Danske Bank pénzmosási botránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]