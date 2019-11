Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3727ecd6-fe99-43c7-8064-a517653b4c46","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eső némileg javított a átlagon.","shortLead":"Az eső némileg javított a átlagon.","id":"20191111_Az_atlagosnal_gyengebb_a_cukorrepa_termes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3727ecd6-fe99-43c7-8064-a517653b4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378c15d7-0d54-4cee-9c70-9c8ccdaba241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_Az_atlagosnal_gyengebb_a_cukorrepa_termes","timestamp":"2019. november. 11. 07:25","title":"Az átlagosnál gyengébb a cukorrépa termés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","shortLead":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","id":"20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c02b3b-8858-4eef-a492-869764d53c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","timestamp":"2019. november. 11. 09:33","title":"Bemondta Elon Musk, meddig tartana az első marsi város felépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányának második teljes hetét a kormányzó brit Konzervatív Párt. A hétvégén a pártok gazdasági programjainak költségeiről szóló vita került a kampány középpontjába.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás...","id":"20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63e1f24-2501-44fb-814b-0838d7b6a62c","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","timestamp":"2019. november. 10. 15:05","title":"Egy hónappal a választás előtt nagyon vezetnek a brit konzervatívok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c53e8d-8ee0-46f5-b39a-ff3317db6aa6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk. ","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk. ","id":"201945__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__penz_azablakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54c53e8d-8ee0-46f5-b39a-ff3317db6aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae08f32-1c30-4aca-9d00-a23d326e2c39","keywords":null,"link":"/360/201945__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__penz_azablakban","timestamp":"2019. november. 11. 15:01","title":"HVG 40 - Amikor a kormány azokat büntette, akik nem lógtak el az óráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 72. évében elhunyt Szívós István olimpiai bajnok vízilabdázó.\r

","shortLead":"Életének 72. évében elhunyt Szívós István olimpiai bajnok vízilabdázó.\r

","id":"20191110_meghalt_szivos_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664ab555-4c12-43aa-b4af-a060722ea71f","keywords":null,"link":"/sport/20191110_meghalt_szivos_istvan","timestamp":"2019. november. 10. 23:19","title":"Meghalt Szívós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kivágott fákat pótolják, és egy másik projekttel több ezer négyzetméterrel növelik a zöldfelületet a Normafán.","shortLead":"A kivágott fákat pótolják, és egy másik projekttel több ezer négyzetméterrel növelik a zöldfelületet a Normafán.","id":"20191110_Hegyvideki_Onkormanyzat_a_Normafan_kialakitando_uj_parkolo_terulete_nem_erdoovezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971b2594-a149-4e44-b581-f5c3759076cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Hegyvideki_Onkormanyzat_a_Normafan_kialakitando_uj_parkolo_terulete_nem_erdoovezet","timestamp":"2019. november. 10. 15:39","title":"Hegyvidéki Önkormányzat: a Normafán kialakítandó új parkoló területe nem erdőövezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e308418-40e5-43f9-a65b-f9f2732ce61e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb kínai elektromos autótól eltérően ez a mintegy 8 millió forintos modell hozzánk is el fog jutni.","shortLead":"A legtöbb kínai elektromos autótól eltérően ez a mintegy 8 millió forintos modell hozzánk is el fog jutni.","id":"20191112_ime_az_elso_kinai_villanyauto_ami_meghodithatja_europat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e308418-40e5-43f9-a65b-f9f2732ce61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fa6728-fd80-46d9-8d51-ea89b74cc73f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_ime_az_elso_kinai_villanyauto_ami_meghodithatja_europat","timestamp":"2019. november. 12. 11:21","title":"Íme az első kínai villanyautó, ami meghódíthatja Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a","c_author":"Varga G. Gábor","category":"360","description":"Ha Brüsszelben elmarasztalják, az egykori nemzeti légitársaság még létező leányvállalatának, a földi kiszolgálást végző Malév Ground Handlingnek is befellegzett. Hosszú évek óta tömik adóforintokkal a céget.","shortLead":"Ha Brüsszelben elmarasztalják, az egykori nemzeti légitársaság még létező leányvállalatának, a földi kiszolgálást végző...","id":"201945__malevutod__lejtmenet__unios_dorgedelem__kifuto_palyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1697c0b9-2328-4002-9f0f-ffd8788acd4e","keywords":null,"link":"/360/201945__malevutod__lejtmenet__unios_dorgedelem__kifuto_palyan","timestamp":"2019. november. 11. 13:00","title":"Kifutó pályán: csőd fenyegeti a Malév utolsó megmaradt leányát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]