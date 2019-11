Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","shortLead":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","id":"20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51aedd7-c505-4118-82a1-57e773d8bddd","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","timestamp":"2019. november. 13. 12:12","title":"Megvan az új macskasztár, gülüszeme van, és Potatónak hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 19-én indul a Google játékszolgáltatása, a Stadia, és most azt is megmondták, milyen menetrendben érkeznek majd meg a játékok.","shortLead":"November 19-én indul a Google játékszolgáltatása, a Stadia, és most azt is megmondták, milyen menetrendben érkeznek...","id":"20191112_google_stadia_elerheto_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f6c69f-ea0e-4ec3-a762-ffb3794bb2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_google_stadia_elerheto_jatekok","timestamp":"2019. november. 12. 10:33","title":"Ezekkel a játékokkal indul a Google videójátékos szolgáltatása, a Stadia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038ee212-9343-4fc9-9cbf-f5f5b2ebaf24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadást állítólag visszaverték, de a párt szóvivője szerint nagyszabású akcióról volt szó. ","shortLead":"A támadást állítólag visszaverték, de a párt szóvivője szerint nagyszabású akcióról volt szó. ","id":"20191112_Kibertamadas_erte_a_brit_Munkaspart_informatikai_rendszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=038ee212-9343-4fc9-9cbf-f5f5b2ebaf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d6b34d-481e-42ad-9dc5-09e0973a17d4","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Kibertamadas_erte_a_brit_Munkaspart_informatikai_rendszeret","timestamp":"2019. november. 12. 13:30","title":"Kibertámadás érte a brit Munkáspárt informatikai rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek kedden a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet híveiként terrorcselekményre készültek.","shortLead":"Őrizetbe vettek kedden a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám...","id":"20191112_terrortamadas_iszlamistak_iszlam_allam_nemetorszag_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3f444b-59ba-4ce3-8ed8-67f4aaa7cd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_terrortamadas_iszlamistak_iszlam_allam_nemetorszag_elfogas","timestamp":"2019. november. 12. 13:53","title":"Terrortámadásra készülő iszlamistákat fogtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már jövőre máshogy és máshol kell ügyeket intéznünk, ritkábbak lesznek a hatósági ellenőrzések, újra a rendőrség vesződhet a legkisebb súlyú szabálysértésekkel, több igazolványt váltanának ki az e-személyivel – ilyen nagyszabású változtatásokat tartalmaz a birtokunkba került, még titkos kormányzati előterjesztés. A javaslatcsomag az Orbán-kormány újításaként felállított kormányhivatali rendszert racionalizálná, közben viszont elismerik, jelenleg milyen felesleges bürokratikus köröket futtatnak az emberekkel, mert nem építették ki a megfelelő informatikai hátteret. ","shortLead":"Már jövőre máshogy és máshol kell ügyeket intéznünk, ritkábbak lesznek a hatósági ellenőrzések, újra a rendőrség...","id":"20191112_hatosag_burokracia_orban_kormany_eloterjesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6620a4c9-3ac1-46a1-8954-73a70111513a","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_hatosag_burokracia_orban_kormany_eloterjesztes","timestamp":"2019. november. 12. 06:30","title":"Radikálisan átszabná saját hivatalait az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13009c24-ad4b-49e8-971b-73db1b95b8da","c_author":"Kuti Péter","category":"360","description":"Eddig világszerte 26 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására a klímaváltozás miatt, s számuk a század derekára sokszorosára nőhet.","shortLead":"Eddig világszerte 26 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására a klímaváltozás miatt, s számuk a század derekára...","id":"20191113_360A_klimavaltozas_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13009c24-ad4b-49e8-971b-73db1b95b8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a68c1e-8954-4368-b40c-c31fd419278a","keywords":null,"link":"/360/20191113_360A_klimavaltozas_ara","timestamp":"2019. november. 13. 12:01","title":"Drágán megfizetünk a klímaváltozásért, még ha sokba kerül is tenni ellene ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a15f68-6637-4da3-bf4e-8b817f819231","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal többe került, mint amire elsőre gondol.","shortLead":"Sokkal többe került, mint amire elsőre gondol.","id":"20191112_karora_draga_ora_vilag_legdragabb_oraja_patek_philippe_grandmaster_chime_rif_6300a","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85a15f68-6637-4da3-bf4e-8b817f819231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318e3eff-bf25-497c-871f-97b02a77530b","keywords":null,"link":"/elet/20191112_karora_draga_ora_vilag_legdragabb_oraja_patek_philippe_grandmaster_chime_rif_6300a","timestamp":"2019. november. 12. 15:39","title":"Eladták a világ legdrágább óráját, többe került, mint amire elsőre gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség figyelmeztette Hongkong polgárait, hogy az öt hónapja tartó tiltakozások eredményeként az összeomlás szélére került a Kínához tartozó, külön jogokkal rendelkező városállam.","shortLead":"A rendőrség figyelmeztette Hongkong polgárait, hogy az öt hónapja tartó tiltakozások eredményeként az összeomlás...","id":"20191112_Az_osszeomlas_szelere_kerult_a_hongkongi_jogallam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57432fa-51b4-422a-a55d-9f148ab7b486","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Az_osszeomlas_szelere_kerult_a_hongkongi_jogallam","timestamp":"2019. november. 12. 13:58","title":"Az összeomlás szélére került a hongkongi jogállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]