[{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","shortLead":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","id":"20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b821e576-179e-45a2-a01c-cba422c776df","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","timestamp":"2019. november. 12. 16:32","title":"Karácsony kiléptetné a fővárost a kukaholding botrányos rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f51f8b-b088-45a0-9b44-ed5c519d313b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AMD bejelentette a Ryzen 9 Threadripper processzorcsalád harmadik generációs sorozatát, feladva a leckét az Intelnek.\r

","shortLead":"Az AMD bejelentette a Ryzen 9 Threadripper processzorcsalád harmadik generációs sorozatát, feladva a leckét...","id":"20191111_amd_ryzen9_threadripper_processzor_csalad_3_generaciojat_arak_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f51f8b-b088-45a0-9b44-ed5c519d313b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468cef3e-a36c-4e33-8550-e6f14a34e239","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_amd_ryzen9_threadripper_processzor_csalad_3_generaciojat_arak_megjelenes","timestamp":"2019. november. 11. 10:03","title":"Bejelentették a világ legerősebb 16-magos asztali processzorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összesen 20 milliárd forint uniós támogatást oszt szét a kormány a kkv-k között.","shortLead":"Összesen 20 milliárd forint uniós támogatást oszt szét a kormány a kkv-k között.","id":"20191111_Tizmilliardokra_lehet_palyazni_energetikai_korszerusiteshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6508d03d-8538-4665-bb69-4ce8190afc1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191111_Tizmilliardokra_lehet_palyazni_energetikai_korszerusiteshez","timestamp":"2019. november. 11. 10:51","title":"Összesen húszmilliárdra lehet pályázni energetikai korszerűsítéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók azonosították a THC-tartalmú folyadékok egyik összetevőjét, amely méreg lehet a szervezet számára.","shortLead":"A kutatók azonosították a THC-tartalmú folyadékok egyik összetevőjét, amely méreg lehet a szervezet számára.","id":"20191111_elektromos_cigaretta_e_cigi_e_vitamin_acetat_mereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae05d205-8e59-476e-8a97-ca104979be92","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_elektromos_cigaretta_e_cigi_e_vitamin_acetat_mereg","timestamp":"2019. november. 11. 10:03","title":"Rájöhettek, miért lett sok e-cigarettázó tüdőbeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ac7a09-950c-4bd9-91eb-db58f1deaffd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a remek állapotban lévő vörös sportkocsival eddig kevesebb, mint 2 ezer kilométert tettek meg. ","shortLead":"Ezzel a remek állapotban lévő vörös sportkocsival eddig kevesebb, mint 2 ezer kilométert tettek meg. ","id":"20191113_szinte_vadonatuj_ferrari_f40et_vasarolna_most_megteheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac7a09-950c-4bd9-91eb-db58f1deaffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e58b60-786c-4ef8-9af1-d029ad9705c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_szinte_vadonatuj_ferrari_f40et_vasarolna_most_megteheti","timestamp":"2019. november. 13. 06:41","title":"Szinte vadonatúj Ferrari F40-et vásárolna? Most megteheti