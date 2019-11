Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Most először telepszik meg külföldi autógyártó az európai gépjárműipar fellegvárában.","shortLead":"Most először telepszik meg külföldi autógyártó az európai gépjárműipar fellegvárában.","id":"20191114_A_nemet_autooriasok_a_szivukhoz_kaptak_a_Tesla_berlini_terve_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9263c25-bceb-46f1-acdd-04789b099dab","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_A_nemet_autooriasok_a_szivukhoz_kaptak_a_Tesla_berlini_terve_miatt","timestamp":"2019. november. 14. 05:33","title":"A német autóóriások a szívükhöz kaptak a Tesla berlini terve miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea szembesítette az Emmi egy helyettes államtitkárát a kérdéssel, de választ nem kapott.","shortLead":"Szabó Tímea szembesítette az Emmi egy helyettes államtitkárát a kérdéssel, de választ nem kapott.","id":"20191112_Rakerdeztek_a_kormanynal_hogy_mit_jelent_a_letszamstop_az_egeszsegugyben_de_nem_jott_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0293de8-5312-42b3-8758-ff195a47eea8","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Rakerdeztek_a_kormanynal_hogy_mit_jelent_a_letszamstop_az_egeszsegugyben_de_nem_jott_valasz","timestamp":"2019. november. 12. 11:44","title":"Rákérdeztek a kormánynál, hogy mit jelent a létszámstop az egészségügyben, de nem jött válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422","c_author":"Balavány György","category":"kultura","description":"Ha tudunk büszkék lenni őseink hőstetteire, tudnunk kellene szégyenkeznünk is bűneik miatt.","shortLead":"Ha tudunk büszkék lenni őseink hőstetteire, tudnunk kellene szégyenkeznünk is bűneik miatt.","id":"20191113_Balavany_Nagyapak_fiuk_turulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3a9c5f-7212-407a-b1da-a97f773232bc","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Balavany_Nagyapak_fiuk_turulok","timestamp":"2019. november. 13. 12:13","title":"Balavány: Nagyapák, fiúk, turulok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tartalékos katona volt. ","shortLead":"A férfi tartalékos katona volt. ","id":"20191113_Kirugtak_a_honvedsegtol_a_ferfit_aki_felismerhetetlenne_verte_baratnojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0b74c0-ae7c-4990-8010-1a523171bf13","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kirugtak_a_honvedsegtol_a_ferfit_aki_felismerhetetlenne_verte_baratnojet","timestamp":"2019. november. 13. 17:28","title":"Kirúgták a honvédségtől a férfit, aki felismerhetetlenné verte barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP több uniós vezetővel is tárgyalt az ügyről.","shortLead":"Az MSZP több uniós vezetővel is tárgyalt az ügyről.","id":"20191112_Europai_Bizottsag_elott_a_magyar_szennyvizbotrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098efa63-5d9a-4a44-b2f1-96f95def22da","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Europai_Bizottsag_elott_a_magyar_szennyvizbotrany","timestamp":"2019. november. 12. 15:28","title":"Európai Bizottság előtt a magyar szennyvízbotrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce3d731-49ee-4fcc-9922-146f75b90297","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bölcsőde-felújítást végző kivitelező nevében kérték, hogy a korábbitól eltérő folyószámlára utalják a pénzt.","shortLead":"A bölcsőde-felújítást végző kivitelező nevében kérték, hogy a korábbitól eltérő folyószámlára utalják a pénzt.","id":"20191112_18_millio_forinttal_vertek_at_csalok_a_pecsi_onkormanyzatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce3d731-49ee-4fcc-9922-146f75b90297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a5e446-c51b-4997-a4e4-8eebd6712783","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_18_millio_forinttal_vertek_at_csalok_a_pecsi_onkormanyzatot","timestamp":"2019. november. 12. 20:52","title":"18 millió forinttal verték át csalók a pécsi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72818070-d818-4332-9186-07be28a92615","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elindul hamarosan az Extreme E sorozat, amelyben elektromos terepjárókon versenyeznek majd a világ olyan helyszínein, amelyek kiemelten fontosak az ökoszisztéma szempontjából.","shortLead":"Elindul hamarosan az Extreme E sorozat, amelyben elektromos terepjárókon versenyeznek majd a világ olyan helyszínein...","id":"20191113_Az_Eszakisarkon_indul_az_offroad_Forma1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72818070-d818-4332-9186-07be28a92615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb0f3f8-e95e-45dd-b9eb-661754ed9fbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Az_Eszakisarkon_indul_az_offroad_Forma1","timestamp":"2019. november. 13. 09:25","title":"Az Északi-sarkon rajtol az extrém Forma-1 sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9eb618-f54f-4953-8a9a-9dcaaad3d2a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudatosan tartja magát távol a hazai humán egészségügytől Ónodi-Szűcs Zoltán, az előző Orbán-kormány egészségügyi államtitkára.","shortLead":"Tudatosan tartja magát távol a hazai humán egészségügytől Ónodi-Szűcs Zoltán, az előző Orbán-kormány egészségügyi...","id":"201945_carolina_srs_holding_orbanallamtitkara_tavolodoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a9eb618-f54f-4953-8a9a-9dcaaad3d2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d2f00-db1b-4be2-a297-5679a23a1896","keywords":null,"link":"/360/201945_carolina_srs_holding_orbanallamtitkara_tavolodoban","timestamp":"2019. november. 12. 14:00","title":"Állatok gyógyításában utazik Orbán volt államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]