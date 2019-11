Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"142657ea-7eb6-416c-aff9-d63b7f2cb00a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Krízis az, amit az ember krízisként él meg” – mondja Szél Dávid pszichológus, egyetemi oktató, coach és „apablogger”, akivel közelgő szalonestje előtt életünk kríziseiről, a lelki ellenálló képesség fejlesztéséről beszélgettünk. Öt kérdés és válasz.","shortLead":"„Krízis az, amit az ember krízisként él meg” – mondja Szél Dávid pszichológus, egyetemi oktató, coach és „apablogger”...","id":"20191114_Nem_szabad_onmagunktol_megijedni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=142657ea-7eb6-416c-aff9-d63b7f2cb00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3085c266-6e50-49c5-97a5-ec64644c51d5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191114_Nem_szabad_onmagunktol_megijedni","timestamp":"2019. november. 14. 08:15","title":"Nem szabad önmagunktól megijedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bfc3ee-edd0-4ac4-973c-d63793ac09b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A modern kori német parlament történelmében először fordult elő, hogy egy bizottsági elnököt kizártak a testületből. Ez most az antiszemitizmussal vádolt Stephan Brandner esetében történt meg.","shortLead":"A modern kori német parlament történelmében először fordult elő, hogy egy bizottsági elnököt kizártak a testületből...","id":"20191114_Peldanelkuli_dontest_hozott_a_nemet_parlament_az_antiszemitizmussal_vadolt_AfDs_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bfc3ee-edd0-4ac4-973c-d63793ac09b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c08b4e-de81-4708-8742-76e647bd7ed1","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Peldanelkuli_dontest_hozott_a_nemet_parlament_az_antiszemitizmussal_vadolt_AfDs_ellen","timestamp":"2019. november. 14. 17:30","title":"Példa nélküli döntést hozott a német parlament az antiszemitizmussal vádolt AfD-s ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468ade2a-9561-43d4-b4bb-a0b472fadde7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset Los Angelestől 56 kilométerre történt, Santa Claritában. A 15 éves elkövetőt elfogták.","shortLead":"Az eset Los Angelestől 56 kilométerre történt, Santa Claritában. A 15 éves elkövetőt elfogták.","id":"20191114_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_iskolaban_sok_a_serult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=468ade2a-9561-43d4-b4bb-a0b472fadde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ae45c5-898e-4b60-ae9d-474d9727f3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_iskolaban_sok_a_serult","timestamp":"2019. november. 14. 18:41","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai iskolában, egy halottról tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2367542-de36-460e-9c03-bb17cd88afb5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az önkormányzati választás után tartanak a politikai nyomástól a Fideszben, ezért próbálják tovább nehezíteni az ellenzéki képviselők életét a Parlamentben. Ezt mondta Hadházy Ákos a tervezett házszabály-módosításról, amit már Lex Hadházyként emlegetnek. A beszélgetést egyik kollégánk \"zavarta meg\", mikor egy a képviselőtől vett idézetet tartott be elé a felvétel közben. \r

\r

","shortLead":"Az önkormányzati választás után tartanak a politikai nyomástól a Fideszben, ezért próbálják tovább nehezíteni...","id":"20191113_Video_Hadhazy_Akos_kepviselok_buntetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2367542-de36-460e-9c03-bb17cd88afb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02aed92a-364a-412b-b93b-c7215b77a3fb","keywords":null,"link":"/360/20191113_Video_Hadhazy_Akos_kepviselok_buntetese","timestamp":"2019. november. 13. 16:30","title":"Videó: Reagált Hadházy a parlamenti szigorra, közben őt is táblával zavartuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint túl késő van már a mérsékelt politikához.","shortLead":"A színésznő szerint túl késő van már a mérsékelt politikához.","id":"20191113_Jane_Fonda_Birosag_ele_kellene_allitani_azokat_akik_nem_tartanak_a_klimavaltozas_ellen_harcolokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e3881-028a-4504-8991-342dcda4ba6a","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Jane_Fonda_Birosag_ele_kellene_allitani_azokat_akik_nem_tartanak_a_klimavaltozas_ellen_harcolokkal","timestamp":"2019. november. 13. 10:20","title":"Jane Fonda bíróság elé állítaná a klímabűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világot érintő toborzókampányba kezdett a Huawei, hogy minél több fejlesztőt állítson HMS nevű mobilszolgáltatási-rendszere mellé. A vállalat magyar együttműködésben is reménykedik.","shortLead":"Az egész világot érintő toborzókampányba kezdett a Huawei, hogy minél több fejlesztőt állítson HMS nevű...","id":"20191113_huawei_hms_mobile_services_android_google_play_services","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2223b32-94eb-42a0-bcf5-a11b90b350b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_huawei_hms_mobile_services_android_google_play_services","timestamp":"2019. november. 13. 09:33","title":"Egymillió fejlesztő regisztrált a Huawei új rendszerébe, a magyarokat is várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iparűzési adóra vonatkozó kormányzati előterjesztés sérti az Orbán által szentnek nevezett paktumot - mondta Karácsony Gergely főpolgármester az ATV-ben. Azt mondta, ha a kormány felrúgja az Orbán-Tarlós megállapodást, az dominóhatást indíthat el.

","shortLead":"Az iparűzési adóra vonatkozó kormányzati előterjesztés sérti az Orbán által szentnek nevezett paktumot - mondta...","id":"20191113_Karacsony_iparuzesi_ado_kozossegi_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19e3888-2d7a-4271-b80e-562b44ff9218","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Karacsony_iparuzesi_ado_kozossegi_kozlekedes","timestamp":"2019. november. 13. 22:28","title":"Karácsony a kormány tervéről: Ez mi a túró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32889eb-c3bf-4dad-8417-69750a5d726b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az apjának fontosabb volt a Párt, mint a saját gyerekei.","shortLead":"Az apjának fontosabb volt a Párt, mint a saját gyerekei.","id":"20191113_Szilagyi_Janos_Pofon_jart_azert_hogy_nem_akart_kommunista_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c32889eb-c3bf-4dad-8417-69750a5d726b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fabdd6c-ab71-4b9c-9bb5-d8f6413cd961","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Szilagyi_Janos_Pofon_jart_azert_hogy_nem_akart_kommunista_lenni","timestamp":"2019. november. 13. 12:12","title":"Szilágyi János: Pofont kaptam azért, hogy nem akarok kommunista lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]