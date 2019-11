Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c9f24b9-fc14-4257-aa9b-ddcc40e4962c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere péntek délután tárgyalt az aHang és a Védegylet képviselőivel. A parkolót újratervezik és azt ígérte a polgármester, hogy a vastagabb fákat nem vágják ki. A Párbeszéd viszont ennek ellenére is tüntet.","shortLead":"Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere péntek délután tárgyalt az aHang és a Védegylet képviselőivel...","id":"20191115_Pokorni_Ujratervezik_a_Normafara_tervezett_parkolot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c9f24b9-fc14-4257-aa9b-ddcc40e4962c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143c100f-ca70-4d04-acf2-818ec67be549","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Pokorni_Ujratervezik_a_Normafara_tervezett_parkolot","timestamp":"2019. november. 15. 17:11","title":"Újratervezik a Normafára tervezett parkolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt torlódásra kell számítani a gazdagréti lehajtónál.\r

","shortLead":"A baleset miatt torlódásra kell számítani a gazdagréti lehajtónál.\r

","id":"20191116_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M7es_bevezeto_szakaszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8680c190-7fd7-4a60-a152-1a408cd5099d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191116_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M7es_bevezeto_szakaszam","timestamp":"2019. november. 16. 18:55","title":"Négy autó ütközött össze az M7-es bevezetőjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatali honlapján válaszolt pénteken Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár a The Washington Post Magyarországot bíráló cikkére.\r

","shortLead":"Hivatali honlapján válaszolt pénteken Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár a The Washington Post Magyarországot...","id":"20191116_Kovacs_Zoltan_valaszat_nem_volt_hajlando_lehozni_a_Washington_Post","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d759ff8e-1863-4200-a205-6aae2828bd98","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Kovacs_Zoltan_valaszat_nem_volt_hajlando_lehozni_a_Washington_Post","timestamp":"2019. november. 16. 12:14","title":"Kovács Zoltán válaszcikkét nem volt hajlandó lehozni a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42245e6c-9b13-4629-813a-c7b1bb6f68aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Bowie volt a múzsája, de fényképezőgépe elé álltak a brit királyi család tagjai is. Terry O'Neill 81 éves volt. ","shortLead":"David Bowie volt a múzsája, de fényképezőgépe elé álltak a brit királyi család tagjai is. Terry O'Neill 81 éves volt. ","id":"20191117_A_legnagyobb_legendakat_fotozta__meghalt_Terry_ONeill","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42245e6c-9b13-4629-813a-c7b1bb6f68aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bab1f0-a909-40ee-8fc5-13f787ca739f","keywords":null,"link":"/kultura/20191117_A_legnagyobb_legendakat_fotozta__meghalt_Terry_ONeill","timestamp":"2019. november. 17. 12:28","title":"A legnagyobb legendákat fotózta - meghalt Terry O'Neill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d01cfe-5058-4f0c-a74d-c976bc762322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetben megjelent véleménycikk szerint Orbán Viktor megfeledkezett a lelkes híveiről, ezért újra kéne szervezni a polgári köröket. ","shortLead":"A Magyar Nemzetben megjelent véleménycikk szerint Orbán Viktor megfeledkezett a lelkes híveiről, ezért újra kéne...","id":"20191117_Vissza_kell_talalni_a_nephez__Orban_politikajat_kritizaljak_a_kormanylapban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d01cfe-5058-4f0c-a74d-c976bc762322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15b3b29-1f23-4dfb-afda-fb756b3cc9bf","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Vissza_kell_talalni_a_nephez__Orban_politikajat_kritizaljak_a_kormanylapban","timestamp":"2019. november. 17. 09:30","title":"\"Vissza kell találni a néphez\" - Orbán politikáját kritizálják a kormánylapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561c95c9-76d0-48fb-9eda-fd70a7ea09e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elszabadultak az indulatok a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulóján a francia fővárosban. ","shortLead":"Elszabadultak az indulatok a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulóján a francia fővárosban. ","id":"20191116_parizsi_tuntetok_konnygaz_sargamellenyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=561c95c9-76d0-48fb-9eda-fd70a7ea09e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6e2f81-cf97-4091-a855-4a86fad402e7","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_parizsi_tuntetok_konnygaz_sargamellenyesek","timestamp":"2019. november. 16. 15:36","title":"Bankot gyújtottak fel a párizsi tüntetők, a rendőrség könnygázzal oszlatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelte pénteken a Londontól Sydneyig megállás nélkül 19 órán át repülő légi járatát a Qantas ausztrál nemzeti légitársaság. A tesztrepülés alatt azt is vizsgálták, hogyan lehet megelőzni az időzónák átlépése okozta fáradtságot, és kellemesebbé tenni a hosszú utat.","shortLead":"Sikeresen tesztelte pénteken a Londontól Sydneyig megállás nélkül 19 órán át repülő légi járatát a Qantas ausztrál...","id":"20191115_50_emberrel_teszteltek_a_19_oras_repulojaratot_ami_Londonbol_ment_Sydneybe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16146107-74ff-48de-86ea-8863d44fca51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_50_emberrel_teszteltek_a_19_oras_repulojaratot_ami_Londonbol_ment_Sydneybe","timestamp":"2019. november. 15. 19:19","title":"50 emberrel tesztelték a 19 órás repülőjáratot, ami Londonból ment Sydneybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6945dc8-d54d-48fc-9b68-298fce098210","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Fideszben Rogán Antal feleségét hibáztatták a miniszter urizáló életmódja miatt, ám ő az egyik legnagyobb botrányából is a felesége háta mögé bújva keveredett ki. ","shortLead":"A Fideszben Rogán Antal feleségét hibáztatták a miniszter urizáló életmódja miatt, ám ő az egyik legnagyobb botrányából...","id":"20191115_rogan_antal_cecilia_valas_vagyon_urizalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6945dc8-d54d-48fc-9b68-298fce098210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986a827a-7b94-455d-8650-2751351e82bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_rogan_antal_cecilia_valas_vagyon_urizalas","timestamp":"2019. november. 15. 17:08","title":"Felesége miatt nem bukott meg Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]