[{"available":true,"c_guid":"6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes a Népszavának azt mondta, a gesztus egy új politikai kultúra része.","shortLead":"Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes a Népszavának azt mondta, a gesztus egy új politikai kultúra része.","id":"20191116_Egy_normalis_demokraciaban_Tarlos_Istvannak_jar_az_emelt_vegkielegites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8260d58b-7116-4cdd-ba1a-e431341e558f","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Egy_normalis_demokraciaban_Tarlos_Istvannak_jar_az_emelt_vegkielegites","timestamp":"2019. november. 16. 09:40","title":"„Egy normális demokráciában Tarlós Istvánnak jár az emelt végkielégítés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek délután találta meg egy hozzátartozója a megölt 65 éves nőt.","shortLead":"Péntek délután találta meg egy hozzátartozója a megölt 65 éves nőt.","id":"20191116_Meggyilkoltak_egy_not_Ozdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e802ed63-bec7-4a7d-b436-82799e2febdb","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Meggyilkoltak_egy_not_Ozdon","timestamp":"2019. november. 16. 10:47","title":"Meggyilkoltak egy nőt Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547fa0aa-1614-4535-a514-4b665b088cf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates alapítványa is támogatta azt a New York-i kutatást, amelynek során szakemberek kifejlesztették a víz felszínén maradó fémet. Ha ebből az anyagból készülnének a jövőben a hajók, akkor azok gyakorlatilag elsüllyeszthetetlenné válnának. ","shortLead":"Bill Gates alapítványa is támogatta azt a New York-i kutatást, amelynek során szakemberek kifejlesztették a víz...","id":"20191117_Elsullyeszthetetlen_hajo_New_Yorki_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=547fa0aa-1614-4535-a514-4b665b088cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f9a49-d46f-472b-b2ab-5f925ac598f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Elsullyeszthetetlen_hajo_New_Yorki_kutatok","timestamp":"2019. november. 17. 10:47","title":"Rájöttek, hogy lehet elsüllyeszthetetlenné tenni a hajókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c808f2-193c-4b28-9550-10888b8bbd44","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A teóriák izgága bajnoka és a higgadt hivatalnok vég nélküli mérkőzésének tűnik Matolcsy György és Varga Mihály vitája, amelynek nagy a tétje: kiszámítható pályán marad-e a magyar gazdaság, vagy szüntelenül ide-oda rángatják?","shortLead":"A teóriák izgága bajnoka és a higgadt hivatalnok vég nélküli mérkőzésének tűnik Matolcsy György és Varga Mihály vitája...","id":"201946__matolcsy_kontra_varga__eurougyek__fontossagi_sorrend__remlatomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9c808f2-193c-4b28-9550-10888b8bbd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93161391-105d-4fe1-936f-51e994484ef4","keywords":null,"link":"/360/201946__matolcsy_kontra_varga__eurougyek__fontossagi_sorrend__remlatomas","timestamp":"2019. november. 16. 08:15","title":"Matolcsy és Varga párharcában dőlhet el, merre fordul a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caea61ce-4e46-4fb9-ab77-b23a6d243e2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíjat, Pierre Gasly a második.","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíjat, Pierre Gasly a második.","id":"20191117_Verstappen_nyerte_a_Brazil_Nagydijat_a_ket_Ferrari_osszeutkozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caea61ce-4e46-4fb9-ab77-b23a6d243e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dadda07-8650-4fc7-9b3a-20bc852508b9","keywords":null,"link":"/sport/20191117_Verstappen_nyerte_a_Brazil_Nagydijat_a_ket_Ferrari_osszeutkozott","timestamp":"2019. november. 17. 20:13","title":"Verstappen nyerte a Brazil Nagydíjat, a két Ferrari összeütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d21b101-17eb-487c-9778-c02320e663ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lavina, árvíz, fákat kicsavaró viharok tépázzák Olaszországot.","shortLead":"Lavina, árvíz, fákat kicsavaró viharok tépázzák Olaszországot.","id":"20191117_Az_idojaras_ugy_dontott_hogy_kikesziti_Olaszorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d21b101-17eb-487c-9778-c02320e663ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e543e406-76fd-4040-a9fc-062ceb5cdd74","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Az_idojaras_ugy_dontott_hogy_kikesziti_Olaszorszagot","timestamp":"2019. november. 17. 15:53","title":"Az időjárás úgy döntött, hogy kikészíti Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f40e064-68f0-41a5-8143-24defbbcea5b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Józsa László vajdasági politikus szerint a szerbiai magyarok kihasználják uniós lehetőségeiket, viszont odahaza lassan már csak feleannyian vannak, mint 1990-ben.","shortLead":"Józsa László vajdasági politikus szerint a szerbiai magyarok kihasználják uniós lehetőségeiket, viszont odahaza lassan...","id":"201946_folklorelemme_valas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f40e064-68f0-41a5-8143-24defbbcea5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d89c674-9c7c-4aa5-b41c-4a4ae2573090","keywords":null,"link":"/360/201946_folklorelemme_valas","timestamp":"2019. november. 17. 12:30","title":"\"Kivérezteti a vajdasági magyarságot a kettős állampolgárság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden iskola bezárt a szamoai járvány miatt.","shortLead":"Minden iskola bezárt a szamoai járvány miatt.","id":"20191117_Szukseghelyzetet_hirdettek_Szamoan_a_kanyarojarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67be9135-2be8-48cc-87e2-a6c74c2d9ee3","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Szukseghelyzetet_hirdettek_Szamoan_a_kanyarojarvany_miatt","timestamp":"2019. november. 17. 09:07","title":"Szükséghelyzetet hirdettek Szamoán a kanyarójárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]