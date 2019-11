Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videón egy autó és egy villamos ütközése, nem hallók is élvezhetik a zenét, szigorít a YouTube. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Videón egy autó és egy villamos ütközése, nem hallók is élvezhetik a zenét, szigorít a YouTube. Ez a hvg360 esti...","id":"20191118_Radar360_Varhelyi_atment_Simonka_bukoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97408b7-a154-4528-b682-fbbe87d7c68a","keywords":null,"link":"/360/20191118_Radar360_Varhelyi_atment_Simonka_bukoban","timestamp":"2019. november. 18. 17:30","title":"Radar360: Várhelyi átment, Simonka izgulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810aebba-4551-44bd-b605-fb356d4e3188","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt év után visszakapta az engedélyét.","shortLead":"Öt év után visszakapta az engedélyét.","id":"20191117_Ujra_uzemel_a_harmashatarhegyi_repter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=810aebba-4551-44bd-b605-fb356d4e3188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570b04f7-dd0f-43f8-8597-cd144ee49898","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Ujra_uzemel_a_harmashatarhegyi_repter","timestamp":"2019. november. 17. 21:55","title":"Újra üzemel a hármashatárhegyi reptér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria jogegységi döntése szerint ha valaki saját elhatározásból közli, hogy vérontást fog elkövetni, börtönbüntetésre ítélhető. ","shortLead":"A Kúria jogegységi döntése szerint ha valaki saját elhatározásból közli, hogy vérontást fog elkövetni, börtönbüntetésre...","id":"20191119_A_fenyegeto_uzenetekert_is_borton_jarhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862f09a6-83d4-4a04-9e33-3d229f8c046a","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_fenyegeto_uzenetekert_is_borton_jarhat","timestamp":"2019. november. 19. 07:07","title":"A fenyegető üzenetekért is börtön járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd90eb-b52a-48b7-a635-acd753e1bccb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is kritikus a helyzet Ausztria második legnagyobb tartományában, Stájerországban és Karintiában a rendkívüli időjárás, a havazás, illetve a nagymennyiségű eső miatt. Egy férfi életét vesztette, többen megsérültek a földcsuszamlások következtében és a lezúduló kőlavinától.","shortLead":"Továbbra is kritikus a helyzet Ausztria második legnagyobb tartományában, Stájerországban és Karintiában a rendkívüli...","id":"20191118_Havazas_kolavina_foldcsuszamlas__rajar_a_rud_Stajerorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00fd90eb-b52a-48b7-a635-acd753e1bccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8bc316-1df7-4fb7-b442-3665c0806c06","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Havazas_kolavina_foldcsuszamlas__rajar_a_rud_Stajerorszagra","timestamp":"2019. november. 18. 21:07","title":"Havazás, kőlavina, földcsuszamlás - rájár a rúd Stájerországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az épülő távhővezeték nyomáspróbáját tartják a fővárosi átkelőn.","shortLead":"Az épülő távhővezeték nyomáspróbáját tartják a fővárosi átkelőn.","id":"20191117_Tobb_orara_lezarjak_az_Erzsebet_hidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a563d236-e1ce-41ab-9f9f-49635e352998","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Tobb_orara_lezarjak_az_Erzsebet_hidat","timestamp":"2019. november. 17. 20:20","title":"Több órára lezárják az Erzsébet hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják, ezért tartózkodtak. ","shortLead":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják...","id":"20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc64017-330a-43c6-a742-6b357da2c355","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","timestamp":"2019. november. 18. 12:36","title":"Nem vették tárgysorozatba a törököket elítélő határozatot a parlament külügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9e1880-5e00-4c08-923b-2eff178535ca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétszáz embertől válik meg a híres meisseni porcelánmanufaktúra.","shortLead":"Kétszáz embertől válik meg a híres meisseni porcelánmanufaktúra.","id":"20191117_Dolgozoi_harmadat_kirugja_a_meisseni_porcelanuzem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c9e1880-5e00-4c08-923b-2eff178535ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc33422-e45f-4784-8430-1c23a36253fc","keywords":null,"link":"/kkv/20191117_Dolgozoi_harmadat_kirugja_a_meisseni_porcelanuzem","timestamp":"2019. november. 17. 12:45","title":"Dolgozói harmadát kirúgja a meisseni porcelánüzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f6a0d5-a87e-4580-b15b-d9c11a80fae7","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Edward Snowden ma már úgy mutatkozik be, hogy valaha a kormánynak dolgozott, de most már a közjónak dolgozik, egész pontosan védeni igyekszik a társadalmat attól az embertől, aki valaha volt. És ezt az embert most egy önéletrajzban mutatja meg a nyilvánosságnak. Mi az az öt izgalmas kérdés, amelyre választ kapunk a CIA és az NSA egykori hírszerzőjének a memoárjából? Igen, a pornó is előkerül. ","shortLead":"Edward Snowden ma már úgy mutatkozik be, hogy valaha a kormánynak dolgozott, de most már a közjónak dolgozik, egész...","id":"20191118_Porno_es_csaladi_kepek__ez_a_ket_biztos_pont_minden_internetes_felhasznalo_torteneteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24f6a0d5-a87e-4580-b15b-d9c11a80fae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cc47ae-9962-4b27-91b1-e7f638d15ad8","keywords":null,"link":"/360/20191118_Porno_es_csaladi_kepek__ez_a_ket_biztos_pont_minden_internetes_felhasznalo_torteneteben","timestamp":"2019. november. 18. 15:05","title":"Pornó és családi képek – ezek mindenki keresési előzményeiben biztos pontok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]