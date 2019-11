Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f93dbde-39b5-4ef7-b03d-28899b468dda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hagyományos helyszínek mellett falusi karácsonnyal, jurtával és vegán karácsonyi vásárral is készül az adventi időszakra az osztrák főváros. A messze földön híres Christkindlmarkt karácsonyfáján november 16-án ragyognak fel az ünnepi fények.



","shortLead":"A hagyományos helyszínek mellett falusi karácsonnyal, jurtával és vegán karácsonyi vásárral is készül az adventi...","id":"20191112_Iden_is_Becs_lesz_a_karacsonyi_vasarok_fovarosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f93dbde-39b5-4ef7-b03d-28899b468dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9507a00e-1f02-49ac-9035-bf9ccb1815b0","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Iden_is_Becs_lesz_a_karacsonyi_vasarok_fovarosa","timestamp":"2019. november. 12. 14:59","title":"Ez várja Bécsben, ha karácsonyi vásározni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae46b7a7-6ad2-449c-b0a9-b91747061a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezője eltörpül a műve mellett.","shortLead":"A tervezője eltörpül a műve mellett.","id":"20191112_karlman_King_terepjaro_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae46b7a7-6ad2-449c-b0a9-b91747061a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2933686a-b000-4e3d-92b3-c778251e7e78","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_karlman_King_terepjaro_suv","timestamp":"2019. november. 12. 13:40","title":"Egyetlen ismert járműre sem hasonlít a világ legdrágább szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13009c24-ad4b-49e8-971b-73db1b95b8da","c_author":"Kuti Péter","category":"360","description":"Eddig világszerte 26 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására a klímaváltozás miatt, s számuk a század derekára sokszorosára nőhet.","shortLead":"Eddig világszerte 26 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására a klímaváltozás miatt, s számuk a század derekára...","id":"20191113_360A_klimavaltozas_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13009c24-ad4b-49e8-971b-73db1b95b8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a68c1e-8954-4368-b40c-c31fd419278a","keywords":null,"link":"/360/20191113_360A_klimavaltozas_ara","timestamp":"2019. november. 13. 12:01","title":"Drágán megfizetünk a klímaváltozásért, még ha sokba kerül is tenni ellene ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is fejleszt a cupertinói cég.","shortLead":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is...","id":"20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b684e0e-eabf-43a6-b3c0-cb7a93ea8f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. november. 12. 15:03","title":"Az Apple 2022-ben és 2023-ban is teljesen új terméket készül bemutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet egy nagyobb, 16”-os laptop, amit valójában már előző hónapra vártak.","shortLead":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet...","id":"20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4de2aa-1f86-4f6b-acd8-07bdb29f2e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","timestamp":"2019. november. 12. 11:33","title":"Napokon belül jöhet az Apple új, nagy kijelzős MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme, a vérképzéstől az enzimeink működéséig. Hiánya, a vasraktárak kiürülése sok problémát okoz, és súlyos vérszegénységhez vezet. A vashiány tünetei nem specifikusak, azaz más betegségekkel együtt is előfordulhatnak: fáradtság, fejfájás, ingerlékenység, rosszabb teljesítőképesség, hajhullás jelentkezhet. A vashiányt megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozással vagy tudatos vaspótlással elkerülhetjük. A témáról Dr. Simonyi Gábor osztályvezető főorvost kérdeztük.","shortLead":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme...","id":"maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01edb3a9-6fdf-4a7f-b2c0-22e6cc64c222","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 12. 07:30","title":"Gondolná, mennyi mindent okoz a vashiány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"9331a167-b1b6-4177-a84a-f4c6174d28bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koca abban segít, hogy a repülőút miatt szorongó utasok jobban érezzék magukat.","shortLead":"A koca abban segít, hogy a repülőút miatt szorongó utasok jobban érezzék magukat.","id":"20191112_terapias_malac_san_francisco_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9331a167-b1b6-4177-a84a-f4c6174d28bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9360ea1e-0f87-4b38-acb2-f40ec0f4df91","keywords":null,"link":"/elet/20191112_terapias_malac_san_francisco_repuloter","timestamp":"2019. november. 12. 09:00","title":"Terápiás malac nyugtatja az utasokat a San Franciscó-i repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A nagy klasszikus Mészáros Lőrinc, csak neki 15 érdekeltsége tűnik fel a legnagyobb nyereségű 500 cég sorában.","shortLead":"A nagy klasszikus Mészáros Lőrinc, csak neki 15 érdekeltsége tűnik fel a legnagyobb nyereségű 500 cég sorában.","id":"20191113_meszaros_lorinc_ner_oligarcha_osztalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf208c7-8a66-47b0-a354-66258dda67cf","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_meszaros_lorinc_ner_oligarcha_osztalek","timestamp":"2019. november. 13. 12:32","title":"Top 500: több mint százmilliárd forint osztalék ütötte a NER-oligarchák markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]