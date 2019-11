Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A benziné viszont nem változik. 2019. november. 11. 12:43 Marad 400 forint felett a gázolaj literenkénti ára A szövegbe az utolsó pillanatban került bele egy módosító javaslat a kötelező kvótákról, a párt szerint ráadásul akkor sem lett volna semmi következménye, ha átmegy az Európai Parlamenten. 2019. november. 11. 14:45 Egy módosító miatt szavazta le a DK a menekültek segítéséről szóló nyilatkozatot Az új Mac Prót még júniusban, fejlesztői konferenciáján jelentette be az Apple, azonban eddig még nem került kereskedelmi forgalomba. Most viszont lefotózták valahol, vagy legalábbis egy olyan gépet, ami igencsak úgy néz ki, mint az Apple eddigi legnagyobb teljesítményű Mac-je. 2019. november. 11. 13:03 Van, aki már használja a még meg sem jelent, sok millió forintos Mac Prót? Úgy tűnik, a Microsoft megfogadja a kritikákat, amelyek eszközei javíthatóságával kapcsolatosak. Az iFixit csapata szétszedte a Surface Pro X-et (is), és meglepő eredményről számolhattak be. Az iFixit csapata... 2019. november. 12. 11:03 Szétszedték a Microsoft erőgépét, és meglepődtek, mit találtak A műélvezet vagy a művészi alkotó tevékenység olyan ádáz betegségekre adhat választ, mint a diabétesz - véli a szervezet ideiglenes regionális igazgatója. 2019. november. 11. 21:21 WHO: A tánc és az éneklés javíthatja az emlékezetet Nincs különbség a lányok és a fiúk agyfejlődése között, így a matematikai képességeknél sem érzékelhetők eltérések amerikai kutatók szerint. 2019. november. 11. 17:15 Kutatók: A nők ugyanolyan jók matematikából, mint a férfiak Hiszen az angolok is forgattak már a saját koruk történelméről, lehet ezt intelligensen – mondja Káel Csaba a problémáról, hogy túl vagyunk egy ezredfordulón, és ezzel senki nem foglalkozott még filmekben. Az új filmügyi kormánybiztos hiányolja a saját, közép-európaiakra jellemző humort is, és tisztában van azzal, hogy a legtöbb fiatal most már az okostelefonján vagy az okostévéjén nézi a tartalmakat, ezért azt is sejti, lesz vita az alkotókkal, mert mindenki azt szeretné, ha moziban menne le a filmje. Havas Ágnes távozásáról, a Filmalapban történt személyi változásokról és Andy Vajna örökségéról is beszélgettünk. Interjú. 2019. november. 11. 06:30 Káel Csaba: Miért ne lehetne Orbán Viktorról is filmet csinálni?