[{"available":true,"c_guid":"3e6b977f-88be-43be-a8ff-541ab2da4bfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kirekesztettekért dolgozó L. Ritók Nóra szívhez szóló karácsonyi üzenetet kapott.","shortLead":"A kirekesztettekért dolgozó L. Ritók Nóra szívhez szóló karácsonyi üzenetet kapott.","id":"20191120_l_ritok_nora_karacsonyi_kivansag_eroszak_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e6b977f-88be-43be-a8ff-541ab2da4bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7be11c-e068-49ba-80e9-7cbfb1c0b74b","keywords":null,"link":"/elet/20191120_l_ritok_nora_karacsonyi_kivansag_eroszak_gyerek","timestamp":"2019. november. 20. 12:11","title":"\"Ide vezetnek a gyűlöletkampányok\" – egy gyerek karácsonyra azt kéri, hogy ne bántsák a nagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában...","id":"20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff08a248-5348-4a07-812f-fd2c92ab7324","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","timestamp":"2019. november. 19. 17:30","title":"Radar360: Tarsolytól 11 milliárdot hajtanának be, itt vannak az új helikopterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért kell korlátozni az ellenzéket a Parlamentben? Mit szól a kormány a válogatott eredményéhez? A Nélküled-botrányhoz? Mi folyik a Mátrai Erőmű körül konkrétan és átvitt értelemben? Erről és intézkedéseiről is beszélni fog minden bizonnyal a kormány a Kormányinfón, amit most percről percre tudósítunk!","shortLead":"Miért kell korlátozni az ellenzéket a Parlamentben? Mit szól a kormány a válogatott eredményéhez...","id":"20191121_Kormanyinfo__parlamenti_kuss_matrai_eromu_es_tarsai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35048738-5588-47cc-a201-fecb45ab09be","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Kormanyinfo__parlamenti_kuss_matrai_eromu_es_tarsai","timestamp":"2019. november. 21. 10:32","title":"Kormányinfó – parlamenti kuss, Mátrai Erőmű és egyéb ügyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df12007-9af4-4fe4-abd4-a66393970d08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenöt gyerek érkezett az őszi szünet egyik délelőttjén a SignAll Technologies bázisára, hogy teszteljék a siketek és hallók egymás közti, zökkenőmentes kommunikációját forradalmasítani készülő, magyar fejlesztésű technológiát – adta hírül a vállalkozás. A jelnyelvet valós időben angolra fordítani képes mesterséges intelligencián alapuló technológia gyakorlatilag készen áll.","shortLead":"Tizenöt gyerek érkezett az őszi szünet egyik délelőttjén a SignAll Technologies bázisára, hogy teszteljék a siketek és...","id":"20191120_signall_learn_asl_jelnyelv_tanito_fordito_technologia_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df12007-9af4-4fe4-abd4-a66393970d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a26193b-2460-4cc1-bbed-5a2f92026269","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_signall_learn_asl_jelnyelv_tanito_fordito_technologia_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 20. 13:33","title":"15 gyerek már kipróbálhatta a menő magyar technológiát, amely valós időben fordítja a jelnyelvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"V.É.","category":"kultura","description":"De a színház inkább bezárkózott. Kedd reggel száraz, szűkszavú közleményt adtak ki. Meg kellett tenniük valamit, valakik érdekében, valaki ellen. És senki se akarjon többet tudni. De ez azért nem ennyire egyszerű.","shortLead":"De a színház inkább bezárkózott. Kedd reggel száraz, szűkszavú közleményt adtak ki. Meg kellett tenniük valamit...","id":"20191119_A_Me_Too_berugta_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_ajtajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298e7afd-ce17-4a81-9409-483de484dfbb","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_A_Me_Too_berugta_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_ajtajat","timestamp":"2019. november. 19. 17:14","title":"A Me Too berúgta a Katona József Színház ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kocsis Máté egy sajtótájékoztatón azzal vádolta meg Tordai Bencét, hogy fenyegeti a fideszeseket a parlamentben, Tordai szerint ez rágalmazás. ","shortLead":"Kocsis Máté egy sajtótájékoztatón azzal vádolta meg Tordai Bencét, hogy fenyegeti a fideszeseket a parlamentben, Tordai...","id":"20191120_Tordai_Bence_ragalmazas_miatt_beperli_Kocsis_Matet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d418dfd-5d1f-4cf6-b7ea-ad63051d8c83","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Tordai_Bence_ragalmazas_miatt_beperli_Kocsis_Matet","timestamp":"2019. november. 20. 19:32","title":"Tordai Bence rágalmazás miatt beperli Kocsis Mátét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeb18cd-72e2-464d-8459-f1d491aaff9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Judit igazságügyi miniszter, Polt Péter legfőbb ügyész és Répássy Árpád, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese közös sajtótájékoztatón jelentette be az ügyészek és bírók béremelését.","shortLead":"Varga Judit igazságügyi miniszter, Polt Péter legfőbb ügyész és Répássy Árpád, az Országos Bírósági Hivatal...","id":"20191120_ugyeszek_birok_beremeles_varga_judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afeb18cd-72e2-464d-8459-f1d491aaff9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e21c8c6-b733-4e8d-bcf2-d6d6da5c02ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_ugyeszek_birok_beremeles_varga_judit","timestamp":"2019. november. 20. 17:02","title":"Bejelentették az ügyészek és a bírók béremelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vegyesek az első tapasztalatok a Google nagyreményű Stadiájáról. A videojátékos világot felrázni kívánó szolgáltatás néhány országban már elérhető, de ahol használhatják, ott is felemás az élmény.","shortLead":"Vegyesek az első tapasztalatok a Google nagyreményű Stadiájáról. A videojátékos világot felrázni kívánó szolgáltatás...","id":"20191120_google_stadia_streaming_jatek_velemeny_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefc921c-fd53-4b2d-a9f0-3af11eb5459f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_google_stadia_streaming_jatek_velemeny_kritika","timestamp":"2019. november. 20. 11:33","title":"A Google videojátékos csodájából egyelőre épp a csoda hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]