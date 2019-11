Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccecba6a-54e8-4ac6-9b14-ff69ecaded71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Törlik a jegyét a szigetországban élő, a hazai szektorba készülő magyaroknak.","shortLead":"Törlik a jegyét a szigetországban élő, a hazai szektorba készülő magyaroknak.","id":"20191119_magyar_drukkerek_wales_magyar_valogatott_belepo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccecba6a-54e8-4ac6-9b14-ff69ecaded71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf9423c-479b-4ea0-8a9a-46c7be923c73","keywords":null,"link":"/sport/20191119_magyar_drukkerek_wales_magyar_valogatott_belepo","timestamp":"2019. november. 19. 15:12","title":"Sok magyar szurkolót ér kellemetlen meglepetés a walesi meccs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd985659-9394-4702-901d-7440f0b974d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói ezzel először tudták igazolni korábbi sejtésüket. Több bizonyíték is arra utal, hogy több kilométernyi vastag jégpáncélja alatt folyékony vízóceán húzódik, mely valószínűleg kétszer akkora, mint a Földé.\r

Öt kérdés és válasz.","shortLead":"A belső motiváció hegyeket mozgat, és ha megvan, mire vágyunk az életben, segíthet nekünk sokféle technika, melyet...","id":"20191119_Gyozelem_ha_legjobb_onmagunkka_tudunk_valni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983a61a5-320b-45e9-b557-514c4a5f84e1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191119_Gyozelem_ha_legjobb_onmagunkka_tudunk_valni","timestamp":"2019. november. 19. 12:15","title":"Az a győzelem, ha legjobb önmagunkká tudunk válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]