[{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt róluk igazolás, így nem lehetett tudni, egészségesek-e.","shortLead":"Nem volt róluk igazolás, így nem lehetett tudni, egészségesek-e.","id":"20191121_jeloletlen_sertes_nebih_tolna_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e032af-685b-4012-bf2f-542defa293b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_jeloletlen_sertes_nebih_tolna_megye","timestamp":"2019. november. 21. 15:06","title":"104-ből 100 sertésnél bukkant problémákra a Nébih Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fe9ae8-c5c7-48b5-8801-ada89b0afac0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételek láttán egy régi híres kérdés jut az ember eszébe: de miért?\r

\r

","shortLead":"A felvételek láttán egy régi híres kérdés jut az ember eszébe: de miért?\r

\r

","id":"20191123_Unalmaban_vegigkarcolt_egy_autot_a_budai_Varban_a_rendorseg_keresi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57fe9ae8-c5c7-48b5-8801-ada89b0afac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b7d827-5a42-4e97-98b4-248670a22317","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Unalmaban_vegigkarcolt_egy_autot_a_budai_Varban_a_rendorseg_keresi","timestamp":"2019. november. 23. 12:25","title":"Unalmában végigkarcolt egy autót a budai Várban, a rendőrség keresi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce917011-0211-4cfc-8dd8-b2a7bc50886e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint péntek reggel mutatta be első, elektromos pickupját a Tesla. A jármű kinézete megmozgatta a digitális népművészek fantáziáját, nehéz úgy megnyitni ma a Facebookot, az Instagramot vagy a Twittert, hogy ne jönne szembe az emberrel egy vonatkozó mém.","shortLead":"Magyar idő szerint péntek reggel mutatta be első, elektromos pickupját a Tesla. A jármű kinézete megmozgatta...","id":"20191123_tesla_cybertruck_memek_elon_musk_elektromos_pickup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce917011-0211-4cfc-8dd8-b2a7bc50886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefa3a10-69a9-40cc-994e-12ef95e70910","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_tesla_cybertruck_memek_elon_musk_elektromos_pickup","timestamp":"2019. november. 23. 10:13","title":"Záporoznak a remek mémek a Tesla őrült autójáról, előkerült a Paint és a kotyogós is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f943e5-4651-40d8-b8c0-1e775548c636","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A magyar országgyűlés e heti programját végignézve komolyan kételkedem abban, hogy parlamentnek lehet-e még nevezni. Inkább olyan törvénygyár, amelyben senki nem figyel oda, mi jön ki a folyamat végén.","shortLead":"A magyar országgyűlés e heti programját végignézve komolyan kételkedem abban, hogy parlamentnek lehet-e még nevezni...","id":"20191122_parlamenti_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f943e5-4651-40d8-b8c0-1e775548c636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429e7562-1ac1-4d98-b749-07f4522706d4","keywords":null,"link":"/360/20191122_parlamenti_munka","timestamp":"2019. november. 22. 15:10","title":"Csoda lenne, ha a parlamenti képviselők tudnák, hogy mit csinálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ac9a2b-d245-4602-a357-ea000dc5b318","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Ferrari felvásárlásának elutasítása miatti sértettségből építette meg a Ford a legismertebb amerikai sportautót, a GT40-est, és nyerte meg az olasz rivális által uralt 24 órás versenyt a franciaországi Le Mans-ban. James Mangold a siker történetét vitte filmre.","shortLead":"A Ferrari felvásárlásának elutasítása miatti sértettségből építette meg a Ford a legismertebb amerikai sportautót...","id":"201947__az_aszfalt_kiralyai__ford_gt40__carroll_shelby__dacbol_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97ac9a2b-d245-4602-a357-ea000dc5b318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66676e2e-18dd-4a06-83fc-7dfe8fbc3ad5","keywords":null,"link":"/360/201947__az_aszfalt_kiralyai__ford_gt40__carroll_shelby__dacbol_gyozelem","timestamp":"2019. november. 22. 19:00","title":"Amikor a ronda Ford legyőzte az elegáns Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d8c5bc-7371-4983-a3ee-bee21564a2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egyik legnagyobb néppárti kritikusa, Frank Engel szerint, ha a Fidesz marad, akkor többen is el fogják hagyni a pártot. Hölvényi György szerint biztató, hogy lengyel lett az EPP elnöke.","shortLead":"Orbán Viktor egyik legnagyobb néppárti kritikusa, Frank Engel szerint, ha a Fidesz marad, akkor többen is el fogják...","id":"20191122_Tobben_elhagyhatjak_a_Neppartot_ha_a_Fideszt_visszafogadjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d8c5bc-7371-4983-a3ee-bee21564a2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ded1ab-8616-42a4-bd61-c00f2fe04df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Tobben_elhagyhatjak_a_Neppartot_ha_a_Fideszt_visszafogadjak","timestamp":"2019. november. 22. 09:01","title":"Többen elhagyhatják az Európai Néppártot, ha a Fideszt visszafogadják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pályakezdők már régen indultak ilyen rossz helyzetben az Egyesült Államokban: a 69 százalék arra számít, hogy sosem lesz saját háza vagy lakása – állapítja meg a Business Insider egy 10 ezres felmérést elemezve. ","shortLead":"A pályakezdők már régen indultak ilyen rossz helyzetben az Egyesült Államokban: a 69 százalék arra számít, hogy sosem...","id":"20191122_trump_usa_lakhatas_orokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8448e0-1e42-43ae-ab2b-71882feba17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_trump_usa_lakhatas_orokseg","timestamp":"2019. november. 22. 08:49","title":"Egyre több a dühös fiatal az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490b7a5c-bc48-47bc-b8e0-e14c6e9d308d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány üzent a Wales elleni vesztes mérkőzés után. ","shortLead":"A szövetségi kapitány üzent a Wales elleni vesztes mérkőzés után. ","id":"20191121_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_uzenet_wales_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=490b7a5c-bc48-47bc-b8e0-e14c6e9d308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc2eadd-c8a6-4039-84be-f98215318713","keywords":null,"link":"/sport/20191121_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_uzenet_wales_utan","timestamp":"2019. november. 21. 13:27","title":"Rossi: Soha, semmilyen esetben nem leszek akadály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]