[{"available":true,"c_guid":"22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","shortLead":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","id":"20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de351d87-5c86-45ef-a2bb-f962ff647e30","keywords":null,"link":"/kkv/20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","timestamp":"2019. június. 16. 18:54","title":"Tragédia Cognacban: leégett egy 2500 hektoliteres szeszraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b57923-5a3a-4a45-a889-f18f7b0256d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilencen vették fel az aláírásgyűjtő-íveket, de végül csak hárman adtak le elég ajánlást.","shortLead":"Kilencen vették fel az aláírásgyűjtő-íveket, de végül csak hárman adtak le elég ajánlást.","id":"20190618_Kisorsoltak_a_jeloltek_sorrendjet_az_elovalasztasi_szavazolapra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b57923-5a3a-4a45-a889-f18f7b0256d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7507354b-bcaf-49d7-8615-6bfbdd0a352a","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Kisorsoltak_a_jeloltek_sorrendjet_az_elovalasztasi_szavazolapra","timestamp":"2019. június. 18. 08:41","title":"Kisorsolták a jelöltek sorrendjét az előválasztási szavazólapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menekült nő Németországba akart utazni a gyerekkel, de a gyerek útlevele más nevére volt kiállítva. ","shortLead":"A menekült nő Németországba akart utazni a gyerekkel, de a gyerek útlevele más nevére volt kiállítva. ","id":"20190618_Ferihegyen_kaptak_el_egy_iraki_not_aki_hamis_utlevellel_utaztatott_egy_gyereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a2b89d-c2a3-4a74-bad0-f6e4d7c96818","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ferihegyen_kaptak_el_egy_iraki_not_aki_hamis_utlevellel_utaztatott_egy_gyereket","timestamp":"2019. június. 18. 12:31","title":"Ferihegyen kaptak el egy iraki nőt, aki más útlevelével utaztatott egy gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A biztonsági öv se nagyon védte meg az utasokat.","shortLead":"A biztonsági öv se nagyon védte meg az utasokat.","id":"20190618_Meg_voltam_gyozodve_hogy_lezuhanunk__brutalis_turbulenciaba_kerult_egy_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c25d14-288e-40a0-b185-646007964a3a","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Meg_voltam_gyozodve_hogy_lezuhanunk__brutalis_turbulenciaba_kerult_egy_repulogep","timestamp":"2019. június. 18. 10:42","title":"„Meg voltam győződve, hogy lezuhanunk” – brutális turbulenciába került egy repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1a10c3-7094-44fd-ae73-8c6233c7de37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érkezik az előzménykönyv, Suzanne Collins az eredeti trilógia időpontjától számítva 64 évet utazik vissza.","shortLead":"Érkezik az előzménykönyv, Suzanne Collins az eredeti trilógia időpontjától számítva 64 évet utazik vissza.","id":"20190617_Vegre_megtudjuk_mi_volt_az_Ehezok_Viadala_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1a10c3-7094-44fd-ae73-8c6233c7de37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f944a28e-0bd3-451d-abc5-f1c2b420a7a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Vegre_megtudjuk_mi_volt_az_Ehezok_Viadala_elott","timestamp":"2019. június. 17. 15:51","title":"Végre megtudjuk, mi volt az Éhezők Viadala előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","shortLead":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","id":"20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcf0b07-ebce-4bed-9b4c-71f838a043b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","timestamp":"2019. június. 16. 21:58","title":"Gulyás Gergely: Minden magyar felelős minden magyarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5077bd-1664-4709-83a5-581abcda0f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon rosszul érezhette magát egy Greg Benz nevű fotós, amikor kiderült, hogy a sokadszorra javításra küldött MacBook Prójának valójában semmi baja, csak elfelejtette visszaállítani a fényerőt.","shortLead":"Nagyon rosszul érezhette magát egy Greg Benz nevű fotós, amikor kiderült, hogy a sokadszorra javításra küldött MacBook...","id":"20190617_macbook_pro_javitas_touch_bar_vilagitas_kijelzo_fenyereje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a5077bd-1664-4709-83a5-581abcda0f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a468b8d1-ad54-4a99-8297-d373dfef9fd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_macbook_pro_javitas_touch_bar_vilagitas_kijelzo_fenyereje","timestamp":"2019. június. 17. 09:03","title":"2,8 millió forint ment el egy MacBook Pro javítására, mert elfelejtették visszaállítani a fényerőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rémült állatot még bottal is piszkálták. A tetteseket kihallgatta a román rendőrség.","shortLead":"A rémült állatot még bottal is piszkálták. A tetteseket kihallgatta a román rendőrség.","id":"20190618_Ilyen_a_hangja_az_allatkinzasnak_szivszaggatoan_sir_az_anyjatol_elszakitott_medvebocs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78275f34-c221-4020-8ddd-899917a76c55","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Ilyen_a_hangja_az_allatkinzasnak_szivszaggatoan_sir_az_anyjatol_elszakitott_medvebocs","timestamp":"2019. június. 18. 12:17","title":"Ilyen a hangja az állatkínzásnak: szívszaggatóan sír az anyjától elszakított medvebocs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]