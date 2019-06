Már készülnek az emeletes vonatok, amelyeket jövőre állíthat forgalomba a MÁV. A Magyar Nemzetnek a cég vezérigazgató-helyettese, Kormányos László azt mondta: átalakításra lesz szükség, hogy ezeket a vonatokat el tudják vinni a Déli pályaudvarra és Kőbánya-Kispestre.

A KISS motorvonat 31 centivel magasabb, mint a most használt Flirt. Ez pedig azt jelenti, hogy a Kelenföld és a Déli közt lévő alagútba most nem férne be. Ez egy darabig nem fog problémát okozni, mert az új vonatokat elsőként a váci és a szolnoki vonalra vezénylik ki, de a terv az, hogy jövő nyáron a balatoni vonalra is ezeket küldenék. Ehhez azonban a pálya ágyazatát át kell majd alakítani, addig is Kelenföld lesz a végállomás.

Sürgető feladat Kőbánya-Kispest alkalmassá tétele is, ott nem lehet megúszni a felújítást, mert a szolnoki vonalon már jövőre járnának az emeletes vonatok. Ott a lap szerint a felsővezetéket és a peronokat kell átalakítani.