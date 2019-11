Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az itt élő üzletemberek révén próbálja meggyőzni őket. Internetes csoportokban és elegáns éttermekben egyaránt kampányoltak. Erről ír a csütörtöki HVG.","shortLead":"Az itt élő üzletemberek révén próbálja meggyőzni őket. Internetes csoportokban és elegáns éttermekben egyaránt...","id":"20191121_A_Fidesz_potencialis_politikai_szovetsegest_lat_a_magyarorszagi_kinaiakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b06fa0f-708a-4fef-b2ce-55c6e4c81f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_A_Fidesz_potencialis_politikai_szovetsegest_lat_a_magyarorszagi_kinaiakban","timestamp":"2019. november. 21. 15:59","title":"A Fidesz potenciális politikai szövetségest lát a magyarországi kínaiakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b79b0e2-f3a7-443a-90eb-83aa9bb7e594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az alkalmazásokban bújhatnak meg a hackerek által kihasználható sérülékenységek, olykor a weblapok terén sincs minden rendben. Ilyenre bukkantak most a Wordpressnél.","shortLead":"Nem csak az alkalmazásokban bújhatnak meg a hackerek által kihasználható sérülékenységek, olykor a weblapok terén sincs...","id":"20191122_wordpress_jetpack_plugin_bovitmeny_serulekenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b79b0e2-f3a7-443a-90eb-83aa9bb7e594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee7aebc-bb43-46ed-bde2-913e55b28cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_wordpress_jetpack_plugin_bovitmeny_serulekenyseg","timestamp":"2019. november. 22. 09:33","title":"Súlyos hibát találtak egy Wordpress-bővítményben, több millió oldal van veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar kormány szeret üzletelni Kínával. Ezért természetesen az oligarchái sem vetik meg a távol-keleti partnereket, akik a nyugatiaknál kevésbé feszegetik a versenyjogi kérdéseket. ","shortLead":"A magyar kormány szeret üzletelni Kínával. Ezért természetesen az oligarchái sem vetik meg a távol-keleti partnereket...","id":"201947_csung_adinasztia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48890fbf-e402-4971-901b-5ef40c486b76","keywords":null,"link":"/360/201947_csung_adinasztia","timestamp":"2019. november. 21. 15:05","title":"Nyüzsögnek Magyarországon a kínai vállalatok, az oligarchák tárt karokkal várják őket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cca7f06-ba70-4008-a388-ab2e6bb5c8e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormánypárt szerint az együttműködésnek komoly gazdasági haszna van. Az ellenzék szerint a \"keleti kalandozást\" be kellene fejezni.","shortLead":"A kormánypárt szerint az együttműködésnek komoly gazdasági haszna van. Az ellenzék szerint a \"keleti kalandozást\" be...","id":"20191122_A_Fidesz_tart_karokkal_varja_hogy_a_Turk_Tanacs_irodat_nyisson_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cca7f06-ba70-4008-a388-ab2e6bb5c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb4d3b5-7089-4866-b652-a03e5eaf9959","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_A_Fidesz_tart_karokkal_varja_hogy_a_Turk_Tanacs_irodat_nyisson_Budapesten","timestamp":"2019. november. 22. 11:51","title":"A Fidesz tárt karokkal várja, hogy a Türk Tanács irodát nyisson Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201b8f0-5278-4a02-a0ff-eff95e6476d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálhatta a harminc éve vizsgált, 1987A jelű szupernóva, egy felrobbant csillag maradványait.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálhatta a harminc éve vizsgált, 1987A jelű szupernóva, egy felrobbant csillag...","id":"20191122_harminc_eve_vizsgalt_1987a_szupernova_maradvanyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a201b8f0-5278-4a02-a0ff-eff95e6476d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079830e6-6039-466c-9c2f-bc4ce6696304","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_harminc_eve_vizsgalt_1987a_szupernova_maradvanyai","timestamp":"2019. november. 22. 09:03","title":"Van az űrben egy folt, és most nagyon felkeltette a csillagászok figyelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Kelet-Európában követelte a legtöbb áldozatot a holokauszt, és ma is itt a legerősebbek a zsidók elleni érzések - állítja az ADL.","shortLead":"Kelet-Európában követelte a legtöbb áldozatot a holokauszt, és ma is itt a legerősebbek a zsidók elleni érzések...","id":"20191123_Lesujto_kepet_fest_a_magyarorszagi_antiszemitizmusrol_egy_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d33342-42dc-4307-a489-126be7e1b8b8","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_Lesujto_kepet_fest_a_magyarorszagi_antiszemitizmusrol_egy_felmeres","timestamp":"2019. november. 23. 07:26","title":"Lesújtó képet fest a magyarországi antiszemitizmusról egy felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint vasárnap déltől lesz újra szabad a pálya.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap déltől lesz újra szabad a pálya.","id":"20191122_m3_autopalya_munkavegzes_torolodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9248700-bf38-4375-a67a-55151e3907f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_m3_autopalya_munkavegzes_torolodas","timestamp":"2019. november. 22. 20:33","title":"Dolgoznak az M3-ason, dugó vár az autósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c838069-4324-4883-85b2-f21dff775cf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügy iratai már az ügyészségen vannak, hamisításról szól a gyanúsítás. ","shortLead":"Az ügy iratai már az ügyészségen vannak, hamisításról szól a gyanúsítás. ","id":"20191121_Filctollal_irt_papirrendszam_miatt_kapcsoltak_le_ket_ferfit_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c838069-4324-4883-85b2-f21dff775cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30bb17c-ef37-4a37-8542-30aadf84eb08","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Filctollal_irt_papirrendszam_miatt_kapcsoltak_le_ket_ferfit_a_rendorok","timestamp":"2019. november. 21. 13:47","title":"Filctollal írt papírrendszám miatt kapcsoltak le két férfit a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]