[{"available":true,"c_guid":"5b79b0e2-f3a7-443a-90eb-83aa9bb7e594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az alkalmazásokban bújhatnak meg a hackerek által kihasználható sérülékenységek, olykor a weblapok terén sincs minden rendben. Ilyenre bukkantak most a Wordpressnél.","shortLead":"Nem csak az alkalmazásokban bújhatnak meg a hackerek által kihasználható sérülékenységek, olykor a weblapok terén sincs...","id":"20191122_wordpress_jetpack_plugin_bovitmeny_serulekenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b79b0e2-f3a7-443a-90eb-83aa9bb7e594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee7aebc-bb43-46ed-bde2-913e55b28cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_wordpress_jetpack_plugin_bovitmeny_serulekenyseg","timestamp":"2019. november. 22. 09:33","title":"Súlyos hibát találtak egy Wordpress-bővítményben, több millió oldal van veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hiába költöttek el legalább 150 milliárd forint közpénzt a budapesti Eb-rendezésre, ha a válogatott nem jut ki a Nemzetek Ligájából, akkor a magyar foci igazi alternatív himnusza nem a Nélküled lesz, hanem a Money for Nothing. De vajon egyedül vagyunk ezzel? Körbenéztünk, mennyi pénzt költött a 12 rendező, és hogy állnak most az előkészületekkel.","shortLead":"Hiába költöttek el legalább 150 milliárd forint közpénzt a budapesti Eb-rendezésre, ha a válogatott nem jut ki...","id":"20191122_eb_foci_stadionok_sport_stadionepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf6c4f1-e3ea-4466-9212-52494dbd2293","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_eb_foci_stadionok_sport_stadionepites","timestamp":"2019. november. 22. 06:30","title":"Tényleg mi vagyunk a legnagyobb lúzerek az Eb-meccset rendezők között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f104f1d1-82b6-4f47-baa8-66394dcdb0c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kerényi Miklós Gábor botránya után összehívtak egy színészi fórumot, ott bukhatott ki a Gothár-ügy.\r

