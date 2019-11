A fiatal korosztályban az imázsát építő Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök a Fridays for Future tüntetést sem hagyta ki: több diákkal is beállt szelfire. Gyurcsány hónapok óta bevetésen van ebben a korosztályban: Facebook-chatrobottal kommunikál velük, kifejezetten nekik szerveznek találkozókat. A szavazótábor ilyentén építése több szempontból is indokolt Gyurcsány számára: egyrészt a DK szavazóbázisa nagyon öreg, másrészt ez a korosztály még kisgyerek volt a Gyurcsány regnálása alatt.

A tüntetésen amúgy tilos mindenfajta pártjelvény, tudósítónk beszámolája szerint egy momentumos kitűzőt levetettek egy nőről. Amúgy több politikus is megjelent, az MSZP-s Szanyi Tibort, a liberális Sermer Ádámot is látta kollégánk, ahogy Tüttő Kata főpolgármester-helyettest is. Karácsony Gergely főpolgármester is ígérte részvételét.