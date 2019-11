Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2111ecd8-6d0f-4e95-b7fc-649276b2d08a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata ezúttal úgy nézett bele az új iPhone-okhoz készült tokba, hogy nem szedte szét azt.","shortLead":"Az iFixit csapata ezúttal úgy nézett bele az új iPhone-okhoz készült tokba, hogy nem szedte szét azt.","id":"20191127_apple_iphone_smart_battery_case_ifixit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2111ecd8-6d0f-4e95-b7fc-649276b2d08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607e1e5a-eea1-4fe5-9c71-aa38c5929a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_apple_iphone_smart_battery_case_ifixit","timestamp":"2019. november. 27. 08:33","title":"Beküldték a röntgenbe a különleges iPhone-tokot, amely megduplázza az üzemidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világ legnagyobb bankja budapesti iroda nyitását mérlegeli. ","shortLead":"A világ legnagyobb bankja budapesti iroda nyitását mérlegeli. ","id":"20191127_kinai_oriasbank_varga_mihaly_strategiai_egyuttmukodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83aeb68f-2b92-4d2b-ac4b-98209858be77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_kinai_oriasbank_varga_mihaly_strategiai_egyuttmukodes","timestamp":"2019. november. 27. 12:43","title":"Kínai óriásbankkal írt alá stratégiai megállapodást Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elgázolt egy úttesten fekvő férfit egy autó Medgyesegyháza és Kétegyháza között, a sérült a kórházban meghalt – közölte honlapján a rendőrség.","shortLead":"Elgázolt egy úttesten fekvő férfit egy autó Medgyesegyháza és Kétegyháza között, a sérült a kórházban meghalt – közölte...","id":"20191128_Halalra_gazoltak_egy_uton_fekvo_fiatal_ferfit_Medgyesegyhazanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc0d102-16d7-4a1b-96ee-b86d94795ac8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_Halalra_gazoltak_egy_uton_fekvo_fiatal_ferfit_Medgyesegyhazanal","timestamp":"2019. november. 28. 16:52","title":"Halálra gázoltak egy úton fekvő fiatal férfit Medgyesegyházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igyekeztek magyarázatot találni a rejtélyes esetre.","shortLead":"Igyekeztek magyarázatot találni a rejtélyes esetre.","id":"20191127_Tom_Hanks_szembesult_azzal_hogy_nem_ismeri_ot_mindenki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5f026-4892-4783-821c-dca4429f6d26","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Tom_Hanks_szembesult_azzal_hogy_nem_ismeri_ot_mindenki","timestamp":"2019. november. 27. 12:03","title":"Tom Hanks szembesült azzal, hogy nem ismeri fel mindenki (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a29dd44-602d-4ba2-8152-3627ec366914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dán játékkészítő szerint az ő verziójuk garantáltan ütésálló.","shortLead":"A dán játékkészítő szerint az ő verziójuk garantáltan ütésálló.","id":"20191129_A_Lego_is_kiadta_a_Tesla_Cybertuckot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a29dd44-602d-4ba2-8152-3627ec366914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6040fcf5-e698-4872-8c79-6dc1d7dcd16e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_A_Lego_is_kiadta_a_Tesla_Cybertuckot","timestamp":"2019. november. 29. 07:18","title":"A Lego is kiadta a Tesla Cybertuckot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f7dcee-5670-4cc7-9318-da1dcf9d50d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pablo Machin vezetőedző olyan fiataloknak is lehetőséget ad csütörtökön a Ferencváros vendégeként, akik eddig kevesebbet játszottak, ennek ellenére csapata, az Espanyol győzni szeretne a labdarúgó Európa-liga ötödik fordulójában.","shortLead":"Pablo Machin vezetőedző olyan fiataloknak is lehetőséget ad csütörtökön a Ferencváros vendégeként, akik eddig...","id":"20191127_Tobb_fiatalt_is_bevet_az_Espanyol_edzoje_a_Fradi_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90f7dcee-5670-4cc7-9318-da1dcf9d50d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0c2aca-0df4-48f2-995a-206672817d99","keywords":null,"link":"/sport/20191127_Tobb_fiatalt_is_bevet_az_Espanyol_edzoje_a_Fradi_ellen","timestamp":"2019. november. 27. 20:43","title":"Több fiatalt is bevet az Espanyol edzője a Fradi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenkinek igyekszik megfelelni az iPhone-okat is gyártó Apple: ha Oroszországban használják az amerikai cég térképeit, akkor a 2014-ben Ukrajnától elfoglalt Krím Oroszországhoz tartozik, míg, ha a világ más tájain, például Magyarországon keres rá egy felhasználó a félszigeten lévő városokra, akkor nem szerepel országnév a települések neve mellett.","shortLead":"Mindenkinek igyekszik megfelelni az iPhone-okat is gyártó Apple: ha Oroszországban használják az amerikai cég...","id":"20191127_oroszorszag_apple_krim_felsziget_valsag_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622ac539-2be7-4584-a366-3e7f7328d0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_oroszorszag_apple_krim_felsziget_valsag_terkep","timestamp":"2019. november. 27. 17:53","title":"Az Apple végül csak behódolt az oroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c468ca-c676-4263-9475-4723dd32481e","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Több ezer fotóból válogatta ki a zsűri a Budapest International Foto Awards (BIFA) idei győzteseit. Az Év fotósa az orosz Valerij Melnyikov lett a Szürke zóna című sorozatáért, amely az ukrajnai Donyec-régióban dokumentálta, milyen pusztítást végez egy konfliktus. Az Építészet kategóriában magyar győzelem született Mogyorósy Márton révén, a Természet kategóriában pedig második helyezést ért el Földi László. Melnyikov, valamint a többi győztes képeit a HybridArt Space kiállításán lehet megtekinteni december 3-áig. ","shortLead":"Több ezer fotóból válogatta ki a zsűri a Budapest International Foto Awards (BIFA) idei győzteseit. Az Év fotósa...","id":"20191127_Budapest_International_Foto_Awards","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7c468ca-c676-4263-9475-4723dd32481e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2301fb-d3cd-4259-8e60-46b3f6da85df","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191127_Budapest_International_Foto_Awards","timestamp":"2019. november. 27. 18:18","title":"Orosz lett az Év fotósa a Budapest International Foto Awardson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]